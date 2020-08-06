Бешеное золото: как вложиться в драгоценный металл

Одним из главных событий уходящей недели на мировом рынке инвестиций стало продолжение золотого ралли: к вечеру четверга тройская унция (31,1 грамма) драгоценного металла подорожала до $2053, обновив очередной исторический максимум.

Реклама

Если раньше $2000 для драгметалла был уровнем сопротивления, то сейчас он де-факто превратился в уровень поддержки. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики сошлись во мнении, что в ближайшее время ждать падения котировок не стоит: слишком сильна нервозность в отношении перспектив мировой экономики.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Газете.Ru», что

в текущей ситуации золото продолжит расти как минимум до конца года, и даже несмотря на нынешние высокие цены велика вероятность того, что оно может прибавить в стоимости еще 10-20%.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова тоже считает, что потенциал роста золотых котировок еще не исчерпан. И даже если предположить, что драгметалл ждет значительная коррекция к уровню $1950, в этот момент рынок может захлестнуть очередная волна покупок, и в результате котировки запросто могут вырасти до $2100.

«На фоне мировой неопределенности и ожидания второй волны пандемии инвесторы нуждаются в проверенном безопасном активе, а золото как раз таким и является», – поясняет эксперт.

России такая ситуация в целом на руку, поскольку вместе с золотом дорожают и золотовалютные резервы Банка России. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк напомнил, что доля золота в ЗВР в России уже достигла 20-21% от всего объема резервов.

С этой позицией согласилась и Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари». «ЦБ РФ поступил правильно, наращивая долю золота в ЗВР, так как тем самым он снижает политические риски, выходя из гособлигаций США, – пояснила эксперт. – Но можно сказать, что и стоимость его «портфеля вложений», если рассматривать ЗВР как «инвестиционный портфель», значительно увеличилась, раз уж золото с начала года подорожало почти на 30%».

Золотой удар по госдолгу

Резкое удорожание золота несет в себе определенные риски для других привычных инвесторам активов, которые принято называть «тихой гаванью». Во многом это касается долговых облигаций США.

В беседе с «Газетой.Ru» Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» сказал, что

существует довольно реальный риск того, что инвесторы в обозримой перспективе будут активнее выходить из американских гособлигаций, доходность которых стремительно снижается из-за низких ставок.

При этом, если инфляция в стране будет расти (часть экспертов считает, что это может случиться из-за рекордных бюджетных трат на поддержку экономики), реальная ставка по облигациям вообще рискует уйти в минус.

«Ожидания введения контроля доходностей казначейских облигаций США с одной стороны приближают «дно» доходности госбумаг, а инвесторы привыкли защищать свои вложения, что негативно отражается на спросе на американский доллар и риске лавинообразного оттока средств с долгового рынка США», – уточнил эксперт.

Тем не менее, часть опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков считает, что из-за высокой ликвидности американских госбумаг ожидать катастрофы на американском долговом рынке не приходится.

«Вероятность этого крайне мала. США по-прежнему считается самым платежеспособным контрагентом в мире и только затяжной экономический кризис или военный конфликт между США и другой сверхдержавой может изменить это мнение», – сказал корреспонденту «Газеты.Ru» директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

«Процесс уже идет, и никаких критичных последствий для гособлигаций не наблюдается. ФРС в том или ином виде может влиять на кривую гособлигаций, так что паники в долговых бумагах США не ожидаю. Отрицательные реальные процентные ставки в истории уже имели место», – согласился начальник отдела информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Эксперт добавил, что

при всем интересе инвесторов к золотым активам, обозначить будущий уровень котировок сейчас очень сложно. Но при этом он с уверенностью сказал, что подъем котировок выше $3100-3200 фундаментально оправдать будет сложно.

Проще, чем идти в обменник

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласились, что даже несмотря на рекордные котировки драгметалла, вложить в него часть средств все еще имеет смысл. При этом они не советуют пользоваться устаревшими методами вроде покупки физического золота.

«Покупки физического золота, в том числе в числе украшений, не является оптимальной инвестиционной идеей. При покупке золота физически в виде слитков, монет и т.п. стоит понимать, что в стоимость будут включены налоги, в том числе НДС, торговая наценка продавца, продавать также придется по цене ниже рыночной», – объяснил Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

Одним из самых простых и доступных способов остается покупка доли в золотых биржевых фондах. Например,

на российском рынке есть фонд «FinEx Золото» – одна акция этого фонда на закрытии торгов в четверг стоила 1032,2 рубля. Для тех, кто предпочитает инвестировать в долларах, есть золотой фонд ВТБ, который можно найти по тикеру VTBG.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сказали, что инвестировать в золото только через биржевые фонды, чьи котировки привязаны к ценам на золото – не самая лучшая идея: портфель нужно разбивать между активами разного рода, чтобы оградить его от излишних рисков.

«Такие фонды не всем подходят, а только инвесторам, которые готовы на себя взять высокую степень риска. На мой консервативный взгляд, лучше акции золотодобытчиков, я бы советовала обратить внимание на акции «Полюса» и Polymetal», – подытожила Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари».