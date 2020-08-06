Без ограничений: Черногория открылась для россиян

Россиянам разрешили поездки в Черногорию с 7 августа. При этом для них не будет каких-либо ограничений и дополнительных условий.

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий.

В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — отметили в пресс-службе черногорского кабинета министров.

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Решение о включении России в список стран, туристам которых разрешен въезд, принял Национальный координационный совет по борьбе с инфекционными заболеваниями Черногории двумя днями ранее. Правительство балканской республики отметило, что власти пришли к этому на основе «нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории».

Таким решением был недоволен украинский консул Михаил Шматов. Представитель Украины в Черногории был в недоумении из-за того, что Украина выполняет в Черногорию «13–14 рейсов в неделю» и «находится в ограниченных правах», а Россию поместили в «зеленую зону без всяких условий». Об этом сообщает портал 112.ua, ссылаясь на заявление консула в соцсетях.

Говоря об ограничениях для украинцев, Шматов пояснил, что они не могут въехать в Черногорию на автомобиле. Попасть на территорию республики можно только на самолете и в составе туристической группы.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года с китайского мегаполиса Ухань. Именно там были зафиксированы первые случаи заболевания. После этого вспышки вируса стали появляться по всему миру. Первыми пострадали Южная Корея, Италия и Иран. В настоящее время больше всего случаев коронавируса выявлено в США — почти 5 млн.

В России зафиксировано свыше 870 тыс. человек с вируса, вылечились 676 357 россиян, умерли почти 15 тыс. россиян. Население России составляет почти 146 млн граждан. На Украине, где проживает в три раза меньше людей, выявлено почти 77 тыс. заболевших, около 2 тыс. умерли, 42,5 тыс. выздоровели.

В Черногории за весь период распространения вируса выявлено 3 411 случаев заражения. Больше всего носителей вируса было зарегистрировано в столице страны Подгорице, в городах Биело-Поле, Никшич, Цетине, Бар, Котор, Ульцинь и ряде других. Но там всего было проведено 38 тыс. тестов среди населения в 628 тыс. Специалисты считают, что такое крайне малое число тестируемых не дает полного представления о масштабах распространения вируса в стране.

Из-за пандемии коронавируса в конце марта многие страны закрыли свои границы. В частности, Россия приостановила регулярное международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составили грузовые, почтовые рейсы, а также вывозные, которые курсируют до сих пор, возвращая российских туристов на родину.

Распространение вируса привело к тому, что многие туристические страны понесли серьезные убытки. В частности, в туристическом секторе черногорской экономики сложилась трудная ситуация. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

Для российских туристов свои границы открыли уже несколько стран. На принципах взаимности, то есть граждане этих стран могут прилететь в Россию, с 1 августа осуществляется авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом турецкие курорты открываются для россиян в два этапа. С 1 августа можно отправиться в Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся перелеты в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Кроме того, сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию.