То, что доктор прописал: россиянам старше 40 дадут новый выходной

Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год. В соответствии с новым законом потратить его они смогут только на прохождение диспансеризации, а чтобы подтвердить целевое использование этого дня, сотрудник организации должен будет предоставить работодателю справку из медучреждения. Впрочем, это нужно будет делать только в том случае, если необходимость предоставлять такую справку прописана в соответствующем нормативном акте организации.

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Основная цель введения новой нормы – увеличить число россиян, которые перманентно проходят диспансеризацию. Сделать это бесплатно можно и сейчас, но в большинстве случаев для этого приходится тратить свободное от работы время. При этом недавно принятые изменения в трудовой кодекс позволяют взять рабочий день на диспансеризацию раз в три года россиянам в возрасте от 18 до 39 лет, а предпенсионеры (которым осталось 5 лет до выхода на пенсию) и работающие пенсионеры могут делать это два раза в год.

Сама по себе массовая диспансеризация очень важна для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, когда бороться с ними гораздо проще. Об этом «Российской Газете» сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Именно своевременная диагностика гарантирует излечение множества даже самых тяжелых заболеваний. Например, доказано, что диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще», – цитирует издание слова депутата.

При этом в Минздраве надеятся, что принятие новых законодательных мер, которые упростят россиянам доступ к бесплатной диспансеризации, позволят вовлечь в этот процесс значительную часть населения страны. В частности, по прогнозу ведомства, к 2024-му году проходить ежегодные обследования будут до 70% жителей России.

Каждому – по потребностям

Дополнительный выходной на диспансеризацию – не единственная новая мера, которая коснется работающей части населения и вступит в силу в августе.

Так, с 13 августа сотрудники компаний, лишившиеся работы из-за сокращения штата или ликвидации организации, проработавшие в ней более месяца, смогут рассчитывать на получение среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, либо его часть, пропорционально сроку трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

После вступления в силу новой нормы суммарно при увольнении работодатель будет должен выплатить сотруднику не только зарплату за фактически отработанное время и компенсацию за неотгулянный отпуск, но и выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Последнее будет рассчитываться по среднему заработку за прошлый год и не будет облагаться НДФЛ.

Еще одна заметная инициатива, которая, правда, еще не получила статус законопроекта, прозвучала в последних числах июля от представителей Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Организация обратилась к трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с предложением повысить минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума. Еще одна идея ФНПР в том, чтобы максимальное пособие было приравнено к средней зарплате.

Если инициатива будет поддержана Министерством труда и пройдет через органы законодательной власти, в некоторых регионах такие пособия существенно вырастут. В частности, одни из самых высоких пособий будут на Чукотке: от 23 до 127 тыс рублей соответственно.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что государству хватит денег на реализацию этой инициативы: если говорить только о минимальных пособиях для неработавших в середине июля 3 млн россиян, соответствующие выплаты по расчетам «Известий» составят порядка 420 млрд рублей в год.

В нынешней методике расчета бюджетных ассигнований на следующий год, недавно подготовленной Минфином, суммарно на развитие всей пенсионной системы в стране в 2021-м году дополнительные затраты планируется на уровне 547 млрд рублей.

И если предположить, что такие пособия по безработице действительно будут введены, некоторые эксперты опасаются, что у многих неработающих россиян просто пропадет стимул для поиска работы. В частности, такое мнение выразил член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов.