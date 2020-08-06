Точка опоры: о чем Путин говорил с Мутко

Финансовая устойчивость

В преддверии Дня строителя президент России Владимир Путин встретился с Виталием Мутко. Бывший вице-премьер занял должность генерального директора ДОМ.РФ полгода назад, и уже готов передать 15 млрд дивидендов государству, что выше показателя, например, прошлого года на 56%. В 2019 году компания завершила год с прибылью порядка 20 млрд рублей, а по тогам первого полугодия 2020 года прибыль составила уже 13 млрд рублей. В кризисных условиях пандемии коронавируса компания полностью смогла сохранить свою финансовую устойчивость.

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Экономист Андрей Бархота считает, что решение о повышение дивидендных выплат для государственных компаний является стратегическим. С одной стороны, это позволяет поддержать сбалансированность бюджета. С другой стороны, это настоящая проверка на прочность для крупнейших государственных компаний. По его словам, со времен последнего периода острой экономической нестабильности прошло уже более 5 лет и стратегической задачей как отраслевых гигантов, так и институтов развития стала подготовка к новым флуктуациям, то есть повышение финансовой и операционной эффективности, диверсификация деятельности, цифровая трансформация. ​ Далеко не всем компаниями и институтам развития удалось достичь этих целей.

По мнению эксперта, ДОМ.РФ сумел добиться поставленных задач, сохранившись и как институт развития и как гигант жилищно-финансовой индустрии, имеющий устойчивую и эффективную бизнес-модель.

«Для сравнения, за 6 месяцев 2015 года прибыль составляла 3,5 млрд рублей. Сейчас уже 13 млрд рублей. При этом компания кратно расширила направления своего развития, дополнив такими функциями как земельными, арендными и информационно-справочными операциями, то есть именно теми компетенциями, которые в период финансовой нестабильности относительно устойчивы и в меньшей степени подвержены процентному и рыночному риску. В результате, модель развития сегодняшнего единого института развития в жилищной сфере разительно отличается от той сугубо нишевой модели, которую мы видели 5 лет назад. Выполнение плана по дивидендам лишний раз подтверждает объективные успехи и растущую роль этого института в российской экономической системе», - сказал Бархота.

Задачи госважности

Как отметил Мутко, последние три месяца работа была нацелена на реализацию антикризисных мер по поддержке строительной отрасли, которые были запущены по поручению президента. Одной из основных стала новая программа льготной ипотеки, оператором которой выступает ДОМ.РФ. «Мы увидели очень большой спрос на этот продукт», - сказал гендиректор компании. Он напомнил, что подобная программа спасла рынок и в 2015-2016 годы, но тогда ставка была гораздо выше.

На этой неделе Правительство увеличило финансирование программы с 740 до 900 млрд рублей. Такой шаг позволит увеличить количество семей, которые могут воспользоваться льготными условиями, до 310 тысяч.

«Сам факт того, что программа льготной ипотеки недавно была увеличена по объемам финансирования, говорит о ее привлекательности и востребованности со стороны населения. Фактически она является флагманом поддержки жилищного строительства в России», - прокомментировал генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

Эксперт обратил внимание, что от такой поддержки выигрывают все стороны. Ведь любой гражданин вне зависимости от семейного положения и принадлежности к отдельным категориям может получить ипотечный кредит на новостройку по исторически минимальному уровню ставки, а застройщики получают необходимый для восстановления от последствий пандемии объем продаж.

Сейчас банками получено 399,8 тыс. заявок, из которых одобрено 267,1 тыс. заявлений. Всего кредитные организации выдали 103,3 тыс. кредитов на 269,9 млрд рублей.

Хорошей поддержкой для граждан, которые планировали купить квартиру и не потеряли эту возможность в кризис, стало то, что ранее по поручению президента расширили общую сумму льготного кредита. По всей стране с 3 до 6 миллионов рублей, и до 12 в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В компании «Донстрой» считают, что такие изменения условий по льготной ипотеке дают возможности для большего количества желающих и нуждающихся в данной программе.

«В новостройках Москвы около 40% продаж составляют проекты бизнес-класса со средними ценами на уровне 220 тысяч рублей. Поэтому увеличенный бюджет - это отличная возможность рассмотреть предложения большие по площади или другим качественным характеристикам», - сказали в пресс-службе компании.

Также на встрече с президентом Мутко коснулся и других программ поддержки семей, желающих улучшить жилищные условия: «Дальневосточная ипотека», «семейная ипотека», поддержка многодетных семей. Все это в комплексе оказало положительный эффект на рынок. «С учетом всех мер поддержки к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний уровень 1,2 – 1,3 млн ипотечных кредитов», - сказал гендиректор ДОМ.РФ.

Ипотека дешевеет

Программа ипотеки под 6,5% пока действует только до 1 ноября. Но доступность жилья для населения, безусловно, зависит от ряда факторов, в том числе от снижения ставки по ипотеке. «Если взять в целом, мы ставили задачу в нацпроекте – 8,7% (ориентир по итогам 2020 года), думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% с учетом льготной ипотеки, и уже рыночные ставки где-то 8,4%», - сказал Виталий Мутко.

Надо сказать, серьезным инструментом поддержки ипотечного рынка стали ипотечные облигации ДОМ.РФ. Президент неоднократно обращал внимание на важность развития этого механизма. Он позволяет банкам высвободить капитал и привлечь новые долгосрочные ресурсы. Эта работа позволяет увеличить количество выдаваемых кредитов, снизить ставки, и как результат – повысить доступность жилья для людей. По данным ДОМ.РФ, на сегодня объем таких облигаций – около 500 млрд рублей.

Фундамент сегодняшних результатов был, по сути, заложен 4 года назад – в его основе лежат решения, принятые на заседании Государственного совета. Для дальнейшего развития требуется создание ликвидного рынка, формирование привлекательных условий инвестирования для пенсионных и страховых накоплений. Развитие рынка позволит снизить среднюю ипотечную ставку на рынке на 1 -1,5 п.п.

В 2019 году Правительством совместно с Банком России была утверждена соответствующая дорожная карта. Уже есть первые положительные решения по регулированию. В компании уверяют, если будет продолжена последовательная реализация такого консолидированного подхода, то в среднесрочной перспективе с помощью облигаций ДОМ.РФ сможет привлечь на ипотечный рынок до 7 трлн рублей – за счет рыночных инструментов, без использования бюджетных средств и других механизмов поддержки.