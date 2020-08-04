Слишком дорого: россияне отказались от малолитражек в кризис

Самые компактные автомобили могут исчезнуть в России из продажи: за полгода 2020 года спрос на них показал своеобразный антирекорд — 1050 машин, что на 61% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистические данные, предоставленные «Газете.Ru» аналитическим агентством «Автостат Инфо».

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Безусловный российский лидер продаж в сегменте А-класса — субкомпакт Kia Picanto: с января по июнь этого года было реализовано 846 таких хетчбэков, что на 58,3% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Второй по продажам в компактном классе — хетчбэк Ravon R2, с начала года было продано всего 135 машин, против 5 в 2019 году. Третье место у Smart fortwo (32 шт.; -94%). На четвертой позиции по продажам субкомпактов у Fiat 500 (21 шт.; +17%) и замыкает эту пятерку Smart forfour (4 шт.; -96%).

Перечисленные автомобили фактически исчерпывают весь официально поставляющийся в Россию ассортимент автомобилей А-класса.

При этом на постоянной основе у дилеров продается только модель Kia Picanto. Хетчбэк Ravon R2 с перебоями (до года) поставлялся с 2015 года с узбекского завода «Узавтосаноат» (совместное предприятие концерна GM и правительства Узбекистана), ранее «Газета.Ru» писала, что у узбекской стороны из-за коронавирусных ограничений возникли проблемы с таможней.

Принадлежащий немецкому концерну Daimler бренд Smart с прошлого года прекратил выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями, соответственно, в Россию машины больше не поставляются. Впоследствии под этой маркой немцы намерены выпускать собственные электрокары. Хетчбэк 500 концерна FCA Fiat Chrysler поставляется в Россию исключительно под заказ клиента.

О том, что ситуация в сегменте автомобилей А-классе носит критический характер можно понять, сравнив его результаты с продажами соседнего B-класса — за полгода в этой категории было продано 167 тыс. машин, что всего на 20% ниже, чем в январе-июне 2019 года. В целом за первые полгода рынок новых легковых автомобилей снизился на 17,2% (до 590 тыс. шт.).

Таким образом сегмент А-класса в 2020 году теряет клиентов в 3,5 раза сильнее, чем остальной рынок.

Маленькие автомобили в России непопулярны, хороших предложений мало, а ограничение выбора всегда снижает вероятность покупки машины, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Продажи автомобилей А-класса упали сильнее и будут восстанавливаться медленнее, чем остальные типы машин. Компакты хорошо брали рестораны, большие частные компании, службы доставки, но сейчас у бизнеса дела идут неважно, соответственно, они не обновляют парк. Часть таких машин была в операционном лизинге, он закончится, а машины А-класса по нынешним ценам уже будут невыгодными для развозных целей», — считает Бургазлиев.

В тоже время у коммерческих компаний в мегаполисах есть потребность в ситикарах, особенно сейчас, когда доставка товаров стала еще более востребованной из-за пандемии коронавируса, отмечает эксперт. Цены на малолитражки сравнялись с более вместительными автомобилями В-класса, что и тормозит продажи компактов.

«К примеру, Kia Picanto в «голой» комплектации, подходящая для коммерции, сейчас стоит от 700 тыс. руб., примерно столько же «АвтоВАЗ» просит за более вместительный седан Lada Vesta.

Бизнесу сейчас нужен малолитражный автомобиль, который будет экономить топливо и место на парковке, но его цена, условно, должна составлять 350-420 тыс. рублей»,

— рассуждает Бургазлиев.

Компактные автомобили могут вовсе исчезнуть в России как класс, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Для того, чтобы оставаться в плюсе компания должна продавать несколько тысяч таких машин, а не несколько сотен, считает он.

«По сути уже сейчас можно говорить, что, к примеру, Kia дотирует продажи Picanto в нашей стране. Нужно учитывать, что за сборку этой модели идут отчисления калининградскому заводу «Автотор». Для корейцев это имиджевое решение, но, практика, показывает, что когда расходы достигают критической точки, крупные компании готовы поступиться имиджем. Вопрос насколько хватит терпения у корейцев», — заметил Ифанов.