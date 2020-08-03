«Рынок работодателя»: треть россиян ожидает урезания зарплат

Россияне ожидают сокращения доходов в связи с нестабильной экономической ситуацией: 34% граждан опасаются снижения заработной платы по итогам года. Это следует из результатов опроса 3,4 тыс. работников, проведенного сервисом «Работа.ру» по всей России. Большинство граждан (46%) надеется, что в этом году их заработная плата останется на прежнем уровне, и лишь 20% трудящихся надеются на прибавку.

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При этом абсолютное большинство респондентов (70%) не рассчитывают на премию по итогам года, и лишь 30% работников убеждены, что получат ее. 2020 год кардинально изменил рынок труда — «он перестраивается и становится рынком работодателей», убежден коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

«II квартал 2020 года по отношению к I кварталу этого же года продемонстрировал снижение основных показателей активности работодателей.

Среднемесячное количество вакансий и компаний снизилось на 24%.

Если до кризиса работодатели конкурировали за персонал между собой, то сейчас высвобождение большого количества соискателей и приостановка деятельности части компаний привели к нарастанию конкуренции соискателей за рабочие места», — объяснил ситуацию в беседе с «Газетой.Ru» Корицкий.

По его словам, сейчас на рынок в поиске работы выходят высококвалифицированные специалисты, зарплатные ожидания которых могли существенно снизиться из-за кризиса на фоне пандемии. Для работодателей это уникальная возможность обновить или расширить команду за счет сильных и компетентных кадров, при этом оптимизировав затраты на фонд оплаты труда (ФОТ), отмечает эксперт.

Кто нужен

Во время пандемии в России возник свой специфический спрос на работников. Так, в прошедшем июне больше всего работодатели размещали объявления о поиске работников в сфере образования и госслужбы — количество предложений выросло на 25%. В том числе, вакансий для преподавателей и воспитателей стало на 82% больше — это связано прежде всего с открытием детских садов и образовательных центров, констатирует кадровый сервис.

Административный персонал в июне также искали на 24% чаще. На 16% увеличилось количество вакансий в отраслях IT, интернета и телекома; на 13% — в производстве и агропроме; на 10% — в сфере красоты и здоровья, на 8% — в сфере туризма и услуг. Предложений для выпускников и студентов стало на 20% больше.

В этом году молодежь начала искать работу активнее,

при этом поисками больше занимаются девушки — количество их резюме выросло на 8%, а доля от общего числа соискателей 16-23 лет составила 64%.

А вот число анкет мужчин в возрасте 16-23 лет в июне снизилось на 11%, доля от общего числа — 36%.

«В то же время коронакризис ускорил многие тренды, давно зародившиеся на рынке, но пока не проявившиеся в полную силу. Это и удаленная работа, и гибкий график, и стремление соискателей найти работу поблизости с домом, — говорит Корицкий. — Пандемия подтолкнула работодателей к осознанию изменений и пониманию, что перемены могут быть выгодными и для них, в ближайшем будущем эти тренды будут только усиливаться».

По данным отчета сервиса «Работа.ру» и «Сбер Данные», этой весной общий объем ФОТ снизился на 4% по сравнению с общим трендом 2020 года. Если в марте соискатели и работодатели столкнулись с массовым переносом зарплатных выплат в связи с введением нерабочих дней, то во II квартале ФОТ начал сокращаться. В апреле зарплаты сократились на 6%, в мае — на 8%.

Снижение доходов этой весной зафиксировано у половины работающего платежеспособного населения страны. С увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% работающих россиян. Среди них 6% получили пособие по безработице, 10% — социальные выплаты, отметили в сервисе «Работа.ру».

Куда тревожнее обстоит ситуации с безработицей. По итогам II квартала этого года, ее уровень регионах скакнул на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следу из отчета Росстата. За полгода только официально в стране стало на 1 млн безработных человек больше, всего их теперь 4,5 млн человек.

Мигранты vs россияне

Одним из инструментов по сдерживанию безработицы может стать ограничение на работу в стране иностранцев. В понедельник глава Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что такой вопрос изучается.

«[Экспертным сообществом] предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — сказал Медведев.

По словам экс-премьера, половина гастарбайтеров лишилась своих рабочих мест в России и при этом не смогла вернуться на родину, что провоцирует высокую криминогенную обстановку в стране.

В России должно быть жесткое миграционное законодательство, убежден председатель комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Любой иностранный гражданин, который работает в России, он замещает потенциальное место работы россиянина. Есть мнение, что мы не можем заместить мигрантов, к примеру, в таких сферах, как ЖКХ, но это все отговорки чиновников. В России вообще произошел симбиоз коррумпированного чиновничества и дешевого иностранного трудового ресурса», — рассказал «Газете.Ru» Нилов.

Права мигрантов в России не защищены — на бумаге отражается одна зарплата, а на руки иностранцы получают намного меньше, все это произрастает на коррупции в госорганах, полагает Нилов. Для решения проблемы мигрантов ЛДПР несколько лет назад разработала специальную концепцию, напомнил депутат. Эта программа включает многовекторный контроль над передвижением, проживанием, адресным трудоустройством и перемещением денежных средств гастарбайтеров.

«Мы считаем, что должна быть жесткая миграционная политика: (приглашать мигрантов — «Газета.Ru») только в тот регион, где в них есть потребность и строго в том количестве, в котором нужно»,

— заметил Нилов.

Какие-либо барьеры для дешевой иностранной рабочей силы нанесут урон по российской экономике, предупреждает экономист и основатель инвестиционной компании Movchan's Group Андрей Мовчан.

«Такие ограничения возможно правильны с точки зрения защиты каких либо групп населения, но они приведут к замедлению экономики. Деньги получаются за счет того, что компания создает конкурентный продукт и продает его на рынке. Если себестоимость этого продукта будет выше, то и, когда россияне придут в магазин, они обнаружат там более дорогие товары. Наоборот, если мы хотим больше зарабатывать, то нам нужно искать как можно более дешевую себестоимость производства товара», — сказал «Газете.Ru» Мовчан.