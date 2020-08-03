Негативный прогноз: в Fitch обнаружили вероятность дефолта в США

Рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу США со стабильного на негативный, сохранив при этом рейтинг дефолта эмитента на высшем уровне «ААА», пишет Bloomberg.

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Это случилось сразу после того, как Бюро экономического анализа США официально подтвердило худшие опасения аналитиков: во втором квартале этого года ВВП страны в годовом выражении сократился на 32,9%, перечеркнув тем самым весь экономический рост с 2015 года.

Еще хуже то, что

таких показателей в американской экономике не было за все время с середины прошлого века, когда правительство страны в принципе начало собирать такую статистику. А это значит, что нынешний кризис, связанный с коронавирусом аналитики не зря прозвали второй Великой депрессией, острая фаза которого продолжалась с 1929 по 1933 год.

«Это очень серьезный показатель, сопоставимый, разве что, с началом 30-х годов прошлого века. Для сравнения, в 2009 году аналогичное падение составило 8,1%», – сказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Новый прогноз по рейтингу США означает, что на горизонте 1-2 лет агентство может понизить его на следующую ступень, если финансовые и другие тенденции, еще не достигшие в полной мере своего решающего влияния, сохранятся, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев.

Формально это означает, что

агентство повышает вероятность дефолта США по государственным облигациям, хотя даже при снижении американского рейтинга, он останется на довольно высоком уровне «АА»,

что соответствует очень высокой платежеспособности, малоуязвимой при возникновении предсказуемых событий.

Эксперт рассказал «Газете.Ru», что основная причина снижения рейтинга в том, что Fitch увидело потенциальное ухудшение бюджетных и кредитных возможностей Вашингтона, хотя страна и остается одной из крупнейших мировых экономик.

«Они опираются на то, что

американский госдолг по итогам года превысит 130% ВВП, а дефицит бюджета 20% ВВП. Это абсолютный исторический рекорд. И Fitch вполне обоснованно задается вопросом, каким образом США планируют снижать эти показатели в будущем»,

– согласился аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Повод для паники

В беседе с «Газетой.Ru» Валерий Емельянов рассказал, что первой реакцией инвесторов на новость о снижении прогноза по рейтингу США стала распродажа эталонных 10-летних государственных облигаций страны, которая привела к коррекции в положительную сторону: если в пятницу вечером ставка по госдолгу США составляла 0,536%, то утром в понедельник она доходила до 0,558%.

«Для инвесторов все неоднозначно. С одной стороны рост риска по американским госбумагам должен вызвать падение их стоимости и, как следствие, рост доходности. На практике такие события приводят к обратному эффекту: происходит приток в облигации США и дальнейший обвал ставок», – рассказал аналитик.

В дальнейшем ждать серьезной распродажи американского госдолга не стоит, уверен Альберт Короев из «БКС Брокер». По мнению аналитика,

снижение прогноза, который по факту все еще остается на высшем уровне – это всего лишь признание текущего положения вещей, о котором инвесторы и так прекрасно осведомлены.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» тоже считает, что рынок в ближайшее время ждет очередной приток средств в американский госдолг. Эксперт напомнил, что в прошлый раз, когда агентства массово пересматривали прогнозы – летом 2011 года – случился именно такой приток, причем ставка доходности из-за этого упала с 3,5 до 2% годовых и больше не поднималась до прежних высот.

При этом эксперт скептически отнесся к вероятности снижения американского рейтинга со стороны Fitch, ведь агентство ни разу не реализовало подобной угрозы, хотя только в период с 2011 по 2014 год выдавало негативный прогноз 17 раз. «Другие агентства в этом смысле более последовательны. Например, S&P в 2011 году единственное из «большой тройки» уронило рейтинг США до AA+ и с тех пор его так и не меняло в лучшую сторону», – сказал Валерий Емельянов.

Тем не менее,

если переоценка рейтинга страны действительно случится, это может вызвать тяжелые последствия и для фондового рынка США.

Валерий Емельянов напомнил, что в 2011 году когда случился «парад плохих прогнозов», индексы акций просели на 15%.

В другое русло

В беседе с «Газетой.Ru» Владимир Васильев из ИСК РАН согласился с тем, что в ближайшее время интерес инвесторов к американским трежерис может усилиться несмотря на снижение прогноза со стороны Fitch. Ведь тем из них, кто надеется хоть как-то сохранить свои деньги в нынешней ситуации, остается не так много вариантов: либо государственные облигации, либо золото, котировки которого ставят на бирже очередные рекорды (в понедельник в моменте тройская унция дорожала до $1988,9).

Но в текущей ситуации это не станет стимулом для восстановления всей американской экономики в целом. Ученый напомнил, что существует такое понятие, как выдавливание – когда государственный долг и дефицит бюджета сокращаются, и они замещаются частными инвестициями.

«Сейчас мы наблюдаем совершенно обратную ситуацию, когда государственные ценные бумаги начинают выдавливать частные инвестиции – госдолг и дефицит растут, вместе с ними увеличивается и предложение государственных облигаций, и они выдавливают средства с фондовых рынков»,

– объясняет Владимир Васильев из ИСК РАН.

По сути это означает, что средства инвесторов, которые обычно оборачиваются на фондовом рынке, вкладываются в реальный сектор экономики, извлекаются оттуда и идут на покупку гособлигаций. А это приводит к тому, что реальные возможности для восстановления экономической активности в США резко снижаются.