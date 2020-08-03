Неуспевшим накопить: снижен первый взнос по льготной ипотеке

Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет снижен с 20% до 15%. Соответствующее постановление уже подписано, об этом сообщил на совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса», – подчеркнул он.

Премьер отметил, что теперь в программе льготной ипотеки смогут принять участие те заемщики, которые не успевали скопить нужную сумму до 1 ноября текущего года.

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Аналогичная возможность появится у участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеки.

Правительство РФ намерено также увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых — с 740 до 900 млрд руб.

Напомним, в конце июня Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки. Согласно документу, увеличена максимальная сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 6,5% годовых.

Москвичи и петербуржцы теперь смогут взять льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 млн рублей (ранее — 8 млн), а жители остальных российских регионов — до 6 млн (было 3 млн). Премьер-министр заявил, что это очень важные изменения, поскольку «они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия».

Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко прокомментировал предложение по расширению условий льготной ипотеки. Он заявил, что такая мера позволит увеличить количество строительных проектов. Тем не менее, она все же не приведет к революционному повышению спроса на ипотечные займы. Кроме того, добавил Гордейко, число новостроек, которые будут кредитоваться по льготной программе, может составить до 80%.

В середине июля президент РФ Владимир Путин заявил, что у властей страны впервые появился шанс для решения «квартирного вопроса».

«Вы понимаете, что я хочу сказать, у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать»,

– подчеркнул российский лидер в ходе видеосовещания с советом по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин заявил, что важно снижать издержки и стоимость жилья. «Вот вы сказали «деньги есть», меня это радует с одной стороны, с другой стороны, немножко настораживает. Мы не должны как сеятель туда эти деньги насыпать, не понимая, какова отдача этих вложений», – обратился президент к вице-премьеру Марату Хуснуллину. Тот заявил в ходе совещания, что к 2026 году жилье смогут получить 5 млн семей – Путин же отметил, что можно достигнуть и больших результатов.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки в конце апреля. Ранее была утверждена программа для покупки жилья многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Таким

семьям государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит — субсидия составляет 450 тыс. рублей.

Кабмин планирует в 2020 году на выплаты финансовой помощи многодетным направить 9,5 млрд рублей. «С учетом расширенного материнского капитала (выплата полагается уже при рождении первенца) общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит 1 млн рублей», — сообщает правительство.

За день до принятия льготной ипотеки Путин, во время проведения совещания с представителями банковского сообщества, отметил, что банки уже начали принимать заявки на выдачу льготных кредитов. Он попросил банковское сообщество и чиновников правительства доложить, как в рамках этой ипотечной программы «налажено взаимодействие с застройщиками, что сделано для того, чтобы ипотеку можно было оформить быстро, без излишних формальностей, в том числе и дистанционно».