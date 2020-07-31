Падение нефти не страшит: Moody's оценило «Роснефть»

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года ликвидность «Роснефти» состояла из денежных средств в размере 265 млрд руб., краткосрочных депозитов на 79 млрд руб., кредитных линий, ликвидных краткосрочных инвестиций и прогнозируемого операционного денежного потока в размере более 950 млрд руб в течение ближайших 12 месяцев.

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Аналитики агентства отмечают: «Данного уровня ликвидности достаточно для исполнения кредитных обязательств на сумму около 970 млрд руб., осуществления капитальных инвестиций на уровне 800 млрд руб. и выплату дивидендов за этот период».

По уровню долговой нагрузки (отношение остаточного денежного потока к чистому долгу) «Роснефть» обгоняет своего американского конкурента — ExxonMobil.

По итогам последних 12 месяцев данный показатель у российской компании был на уровне 21%, у американской — 19,5%, цитируют «Ведомости» составителей отчёта.

В Moody's также подчеркнули, что себестоимость добычи углеводородов у «Роснефти» в первом квартале 2020 года оставалась на «очень низком уровне в долларовом выражении» — $2,9 за баррель нефтяного эквивалента.

Совокупная себестоимость добычи у компании ниже $10 за баррель нефтяного эквивалента.

Таким образом, можно «поддерживать рентабельность компании в стрессовых сценариях по ценам на нефть», напомнили аналитики международного рейтингового агентства.

Moody's также замечает, что значение кредитной метрики «Роснефти», характеризующей долговую нагрузку (отношение нераcпределенного денежного потока к чистому долгу или покрытие нераспределенным денежным потоком чистого долга), лучше аналогичного показателя Exxon: у «Роснефти» – 21,0%, у Exxon – 19.5%.

И это при том, что кредитный рейтинг Exxon – Aa1, что на целых восемь ступеней выше рейтинга Роснефти (Baa3).

Мимо внимания агентства, не прошел и тот факт, что «Роснефть» разрабатывает долгосрочный план по углеродному менеджменту с учетом рисков, связанных с изменением климата и переходом к низкоуглеродной экономике.

Об этом плане еще в конце апреля говорил вице-президент компании Михаил Леонтьев.

«У «Роснефти» огромная программа по сокращению парниковых выбросов. Например, есть такие прорывные проекты: на предприятии «Башнефть-полюс» построен энергоцентр, который полностью покрывает текущие потребности в электроэнергии, и который использует попутный газ добываемый на месторождениях. На «Верхнечонском» месторождении мы развиваем уникальный проект по закачке попутного газа в пласт для последующего его рационального использования», — отмечал Леонтьев.

Также он назвал основные направления «зеленых» инвестиций «Роснефти».

«В первую очередь, это сокращение сжигания попутного газа, повышение надежности трубопроводов, т.е. это минимизация текущего отрицательного воздействия на окружающую среду, в тех сегментах, где это наиболее масштабно. Далее — рациональное управление водными ресурсами, имеется в виду эффективное использование самой воды, отходов от использования воды и рекультивация земель. Есть программа на период до 2022 года, в которой запланированы расходы в размере в 300 млрд рублей», — резюмировал Леонтьев.