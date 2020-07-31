Своя система: Китай запустил конкурента ГЛОНАСС

23 июня Китай вывел на орбиту последний из 55 спутников собственной глобальной навигационной системы Beidou-3, а в пятницу утром состоялась торжественная церемония старта ее работы. Председательствовал на церемонии в доме народных собраний в Пекине глава Китая Си Цзиньпин, сообщает китайское новостное агентство «Синьхуа».

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Система BeiDou-3 — это прямой конкурент глобальным орбитальным группировкам GPS (США), ГЛОНАСС (Россия) и Galileo (Европейский союз). С начала 2000-х годов КНР начала создавать свою систему спутников. Тогда система BeiDou-1 состояла всего из трех спутников и носила статус экспериментальной, охват позиционирования ограничивался только Китаем. В 2012 году ей на смену пришла навигационная группировка BeiDou-2, которая уже включала 16 спутниковых аппаратов, а навигационные услуги распространялись, помимо местного рынка, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По заявлению китайских разработчиков, BeiDou-3 достигнет в позиционировании объектов миллиметровой точности (с постобработкой).

Система BeiDou-3 вводилась в строй с 2015 года, и она уже покрывает всю поверхность Земли. Спутники выведены на геосинхронную, геостационарную и околоземную орбиты, всего на развертывание спутниковой группировки Китай, по неофициальной информации, потратил около $10 млрд, что эквивалентно примерно 700 млрд рублей. Примечательно, что только на эксплуатацию и модернизацию системы ГЛОНАСС Россия израсходовала около 420 млрд рублей.

Глобальная навигационная система BeiDou-3 позволяет китайцам полностью отказаться от использования американских технологий.

Сейчас на орбите находится 27 российских спутников ГЛОНАСС, 32 американских и 25 европейских. Появление еще 55 китайских — большой плюс для пользователей навигационной аппаратуры, поскольку точность позиционирования и покрытия значительно увеличивается, отмечает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Возьмем мобильный телефон, там стоит чип, который давно принимает системы GPS и ГЛОНАСС. Он может принимать и китайскую систему. То есть говорить, что кто-то использует, а кто-то не использует, это неправильно, потому что все американцы применяют нашу ГЛОНАСС, как и мы GPS, — цитирует Моисеева «Коммерсант». — Можно говорить, что у кого-то сигнал лучше — это зависит от технического качества спутников, но любой человек, как правило, использует все системы. Чип, который стоит в телефоне, решает, с каким спутником ему удобнее связаться».

По словам ученого, тем самым китайцы обрели в этом вопросе независимость, а люди смогут пользоваться системами, которые будут работать лучше. С точки зрения коммерции BeiDou-3 может быть довольно выгодной для сотрудничества, полагает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

«Могут ли заинтересоваться другие страны? Несомненно, но здесь уже играют главную роль законы рынка. По каким ценам китайцы будут реализовывать свои услуги, будет ли он совместим с сигналом американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo — это уже чисто технические вопросы»,— объясняет Железняков.

По данным китайского издания China Daily, уже через пятнадцать лет после запуска первого спутника

навигационная система BeiDou приносила суммарный доход в размере $31,5 млрд в год таким крупным компаниям, как China Aerospace Science and Industry Corporation, AutoNavi Holdings и China North Industries Group.

Первоначально китайцы не планировали создавать коммерческий сегмент BeiDou, система предназначалась исключительно для военных целей. В 2004 году Китай официально присоединился к проекту Galileo, рассчитывая использовать его для своих гражданских нужд. Предполагаемые инвестиции китайцев в европейский проект оценивались в 240 млн евро.

Однако позже концепция участия Китая в Galileo изменилась, как писала в 2008 году гонконгская газета South China Morning Post, официальный Пекин не устраивала незначительная роль, которую европейские партнеры отводили Китаю в этом глобальном проекте. В результате КНР приняла решение конкурировать с Galileo на азиатском рынке.

В 2018 года Россия и Китай подписали договор об использовании в мирных целях спутниковых систем Beidou и ГЛОНАСС. Это дало основу для российско-китайских стандартов спутниковой навигации и повышенной точности позиционирования.