Удар током: Россияне покупают электромобили

Во втором квартале этого года спрос на электромобили с пробегом в России вырос на 132%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит «Авито Авто», ссылаясь на анализ данных о числе запросов контактов продавцов электромобилей на своем сайте.

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Вместе со спросом растет и предложение: с апреля по июнь 2020 года продавцы разместили в два раза больше объявлений о продаже электрокаров. При этом средняя цена такого автомобиля по итогам квартала составила чуть выше одного млн рублей, что на 4% превосходит результат прошлого года, и на 1% стоимость электрокаров в прошлом квартале.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по май этого года россияне поставили на учет в ГИБДД около 1,5 тыс. подержанных электромобилей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 30%. Пока что о большом числе продаж электромобилей речь не идет, но ощущается нарастающая потребность россиян в этом типе транспорта, считают эксперты «Авито».

«Это неудивительно, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС — в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Подстегнуть реальные продажи способно развитие инфраструктуры.

Когда в крупных городах страны появится достаточно зарядных станций, можно ожидать роста продаж»,

— заявил по этому поводу представитель «Авито».

Самым популярным электромобилем у россиян по итогу второго квартала остался хетчбэк Nissan Leaf. Его популярность во многом обусловлена доступностью, средняя цена такого автомобиля на вторичном рынке — 638,5 тыс. рублей. Далее в рейтинге лидеров сразу три позиции у американской Tesla: Model S, Model 3 и Model X, а замыкает пятерку самых популярных подержанных электрокаров в России микровэн Mitsubishi Minicab. Последний чаще всего покупают жители Дальнего Востока для сезонного использования в службах доставки.

Заметнее всего спрос на электромобили во втором квартале вырос в Ульяновске (410%),

где весной городские власти установили шестую станцию для бесплатной зарядки электрокаров. До конца года ульяновские чиновники намерены довести число станций до десяти. В рамках стратегии развития транспортной системы Ульяновской области до 2030 года власти хотят обеспечить регион целой сетью станций. Не менее динамично спрос на инновационный транспорт рос в Нижнем Новгороде (+312%), Екатеринбурге (+226%), Санкт-Петербурге (+154%) и Челябинске (+152%).

В количественном выражении лидером по покупкам электромобили по итогам квартала все же остается столица, хотя в Москве интерес горожан к электротранспорту не столь динамичный (+14%). Впрочем, в столичном регионе инфраструктура для электрокаров пока что самая лучшая в стране — всего насчитывается свыше 120 зарядных станций.

Популярность электромобилей у россиян во многом объясняется тем, что с мая решением комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

отменены таможенные пошлины на электромобили.

Обнуленная ставка будет действительна вплоть до конца следующего года, причем она распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Нет и ограничений по возрасту ввозимого транспорта, это правило не распространяется на гибриды — автомобили, где электродвигатель и зарядная батарея играют вспомогательную роль.

Впрочем, не стоит рассчитывать на остальные поблажки со стороны государства, для растаможки электрокара, как и раньше, потребуется заплатить утилизационный сбор, акциз, НДС, сообщает издание Drom.ru. В среднем такая «нулевая» пошлина позволяет экономить от 30-40 тыс рублей в случае недорого электрокара Nissan Leaf и до несколько сотен тысяч рублей в случае люксового седана или кроссовера Tesla.

В абсолютных цифрах относительно традиционного бензинового и дизельного транспорта продажи электрокаров пока минимальны, и такая ситуация сохранится, как минимум на протяжении нескольких лет, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Развитие электрического транспорта прописано в государственной «Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года», но каких либо предпосылок, чтоб электрокары стали популярными нет.

В стратегии в частности сказано, что для развития этого вида транспорта нужно строить зарядные станции на АЗС.

Но это касается только вновь строящихся АЗС и тех, что находятся в полосе отвода автодороги. Впрочем, законом не предусмотрена какая-либо ответственность, если собственник забудет или не захочет построить такую станцию», — объясняет Бургазлиев.

Помимо неразвитой инфраструктуры сложность в эксплуатации электрокаров добавляет холодный климат России, из-за которого ресурс аккумуляторов значительно снижается. Пока, что электромобиль остается сугубо урбанистическим видом транспорта не предназначенным для движения между городами, убежден Бургазлиев.

Впрочем, ситуация уже меняется, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Еще недавно электрокары были совершенно не предназначены для зимы, но новатор Илон Маск на примере моделей Tesla доказал, что адаптация таких машин к холодному климату вполне реальна, напоминает Ифанов.

«Сейчас не хватает малого — чтобы цена электрокара опустилась вниз до некого психологического порога, — скажем, в 1,5 млн, если говорить о рублях. Уверяю, что люди у нас считать деньги умеют. Они быстро поймут разницу между заправкой бака бензином на 2 тыс руб. и зарядкой батареи с тем же запасом хода за 50-100 руб.», — привел аргументы за использование электромобилей Ифанов.