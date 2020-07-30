Без права на ошибку: россиян ждет новый фискальный штраф

Правительство подготовило законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа. Согласно тексту инициативы, налоговые декларации с ошибками будут признаны недействительными, а на исправление документа дается всего пять дней. Нарушение срока будет караться штрафом.

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Издание предоставило проект закона на ознакомление юристам, что вызвало у них довольно негативную реакцию. Как пояснили специалисты, камеральная проверка (то есть удаленная проверка государством соблюдения налогового законодательства) заключается в проверке точности декларирования налоговой базы и выплачиваемого налога. Таким образом государство убеждается, что налогоплательщик правильно отчитается перед ним в применении законодательства о налогах и сборах.

«Более того, пункт 3 статьи 88 НК РФ напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной», — уточнил изданию партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов.

Сейчас миллионы законопослушных россиян подают налоговые декларации при уплате налогов с доходов, продажи квартиры и любой другой крупной собственности, аренде или получении в дар недвижимости, а также при продаже автомобиля. Разумеется, граждане совершают при заполнении налоговых деклараций ошибки, в том числе и арифметические. Это происходит из-за невнимательности, срабатывает так называемый человеческий фактор, отмечают эксперты. Более того,

ошибку может допустить и принимающий документ сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС), подставив тем самым гражданина.

Признание декларации недействительной фактически развязывает фискалам руки. По словам Михаила Орлова, если законодатель утвердит эти поправки, то законопослушные люди могут получить штраф, а также в их отношении может быть возбуждено уголовное дело, если суд посчитает, что неправильные данные были указаны намеренно. Сейчас арифметические ошибки не считаются основанием для отказа принять налоговую декларацию.

Законом предусмотрено, что

за неподачу декларации гражданина ждет штраф в 5% от той суммы, которую он должен был выплатить государству.

По данным издания, никакого обоснования для столь суровых ужесточений налогового законодательства правительство не приводит в документе. Хотя эксперты склонны считать, что таким образом власти намерены пополнить бюджет страны за счет граждан. Новым давлением на бизнес со стороны государства назвал эту инициативу партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. Эксперт подчеркивает, что ситуация сейчас для этого как никогда опасная, поскольку многие компании воспользовались помощью государства в период эпидемии коронавируса. Крупным компаниям может не хватить пяти дней на поиск и устранение ошибок, и они не успеют подготовить новую декларацию.

Это не первая инициатива по ужесточению налогового законодательства за последнее время. В минувший понедельник заместитель председателя СКР России генерал-полковник Елена Леоненко сообщила, что российский блок силовых ведомств, включая Генеральную прокуратуру, Федеральную налоговую службу, МВД и Следственный комитет России, совместно готовят введение в Уголовный кодекс страны новой статьи — «Налоговое мошенничество».

По словам Леоненко,

сейчас мошеннические действия в области налогообложения не перечислены в конкретной статье УК РФ и могут квалифицироваться сразу по пяти разным.

«Здесь также надо сказать, что налоговая преступность приобретает новые формы, преступники, если можно так сказать, в белых воротничках ухищряются придумывать новые схемы и способы совершения преступлений, видоизменять их, придавать своей преступной деятельности характер правомерной и тем самым имитировать ее, тщательно маскировать следы преступлений, поэтому данный вид преступлений остается еще на достаточно латентном уровне», — обрисовала проблематику в области налогового мошенничества представительница СКР.