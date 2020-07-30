Рубль обновляет минимумы: стоит ли покупать евро

В предпоследний день июля рубль упал по отношению к зарубежным валютам до уровней начала апреля, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи. Так, на 13:30 четверга американский доллар стоил 73,5 рубля, евро — 86,4 рубля, а швейцарский франк — 80,46 рубля. И если такой курс доллара фиксировался в середине мая, то евро и швейцарский франк подскочили до уровня начала апреля.

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Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики отметили ряд факторов, повлиявших на столь заметное ослабление рубля. В частности, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев пояснил, что

основная причина повышения курса евро — рост спроса на валюту среди россиян, поскольку в ближайшее время фактически начинается отложенный из-за пандемии коронавируса сезон отпусков.

Поэтому в процессе открытия новых международных направлений растут и объемы покупок валюты, в том числе евро.

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, наоборот, не видит каких-то принципиально новых факторов давления на рубль. По мнению аналитика, дело тут скорее в укреплении самого евро относительно других мировых валют.

«Укрепление евро происходит не только по отношению к рублю, но и к доллару. Ключевым фактором в пользу укрепления европейской валюты сейчас является достигнутое ранее соглашение по бюджету и фонду по восстановлению экономики ЕС объемом 750 млрд евро», — отметил эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Рубль же не может укрепляться вслед за евро во многом из-за того, что цены на нефть никак не могут перешагнуть барьер в $45 за баррель, в то время как

во всем мире растут опасения по поводу второй волны пандемии и инвесторы предпочитают выходить из активов развивающихся стран, среди которых и Россия.

В частности, это приводит к распродаже российских ОФЗ, а значит к падению спроса на рубль, рассуждает Артем Деев из AMarkets.

Чего ждать от курса

В беседе с «Газетой.Ru» Антон Покатович из «БКС Премьер» выразил сомнение в том, что курс евро в ближайшее время может упереться в планку 90 рублей. По словам эксперта, для этого должны сойтись воедино сразу несколько факторов.

Наиболее опасные для рубля в этом смысле — очередная полномасштабная пандемия, «жесткое» обострение противоречий между США и Китаем, а также западные санкции в отношении российского госдолга, банковского сектора или нефтяной отрасли.

Поэтому аналитик «БКС Премьер» считает, что при более оптимистичном сценарии в августе евро будет колебаться в промежутке 82-87 рублей. А это значит, что идти закупаться европейской валютой в обменнике на данный момент нецелесообразно.

Тем не менее при дальнейшем подорожании евро внутри страны могут вырасти рублевые цены на импортную европейскую продукцию. Артем Деев добавил к этому и отечественную продукцию, которая производится из западного сырья или комплектующих.

Напротив, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб указывает, что

в столь напряженной ситуации на мировых рынках рубль не сможет удержаться от дальнейшего снижения, по крайней мере пока нефть не будет торговаться дороже $45 за баррель. Так что в целом к концу года высокие курсы могут сохраниться.

Прогноз аналитика на этот счет: 76-77 рублей за доллар и 88-89 за евро.

«С точки зрения доступности наличной иностранной валюты особых альтернатив на российском рынке кроме доллара и евро нет. Поэтому валютную часть своих сбережений целесообразно разделять между этими двумя валютами», – рассказал Вадим Иосуб «Газете.Ru».

Артем Деев из AMarkets дал еще более пессимистичный для рубля прогноз: вполне вероятно, что в августе стоимость евро окажется в диапазоне 88-90 рублей.

При этом аналитик отметил, что для спасения своих сбережений лучше покупать не какую-то одну валюту, а создать мультивалютную корзину из наиболее стабильных мировых валют: американского доллара, евро, швейцарского франка и японской иены.

Но покупать валюту в обменнике при этом довольно опрометчивое решение, поскольку там весьма высокий спред между курсами покупки и продажи. К тому же зачастую в российских обменниках сложно найти что-то кроме доллара и евро. Поэтому

многие эксперты советуют заводить для таких операций брокерские счета: такую услугу предоставляют многие крупные российские банки.

Это позволит не только расширить диапазон валют, доступных к покупке, но и совершать подобные операции по биржевым расценкам с минимальными комиссиями.