Резкий рост: в России могут увеличить пособия по безработице

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты. Об этом пишут «Известия».

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Сейчас минимальное пособие в России составляет 4,5 тыс. рублей, хотя еще до пандемии оно было в три раза меньше: только 1,5 тыс. рублей. По расчетам журналистов издания, если новая инициатива будет принята правительством, в Москве минимальное пособие составит около 19,5 тыс. рублей, а максимальное — почти 92 тыс. рублей.

Одни из самых высоких пособий тогда будут на Чукотке: от 23 до 127 тыс. рублей соответственно.

В остальных регионах выплаты будут значительно меньше, но все равно гораздо больше, чем сейчас. Так, в Орловской области они составят от 11,5 до 31,8 тыс. рублей, а в Алтайском крае — от 10,6 до 29,9 тыс. рублей.

Такие пособия непременно дадут весомую нагрузку на бюджет, если предположить, что они коснутся всех нынешних официально зарегистрированных безработных в стране: в середине июля их число превысило 3 млн человек, а значит, соответствующие выплаты в минимальном размере составят порядка 420 млрд рублей в год, пишут «Известия».

По мнению представителей ФНПР, это позволит поддержать россиян, лишившихся работы, и повысить внутренний спрос в стране, поскольку этой категории граждан будет, что тратить. В организации отметили, что такие размеры соответствуют конвенции Международной организации труда «О содействии занятости и защите от безработицы».

В пресс-службе Министерства труда РФ сообщили, что тщательно рассмотрят это предложение, поскольку размеры пособия на 2021-й год еще определяются. Это касается и всех остальных предложений по этому поводу. Но при этом в ведомстве отметили, что само по себе пособие по безработице не должно постоянно заменять трудовые доходы, а предназначено для поддержки граждан на время поиска работы.

Лежать на печи

В беседе с журналистами член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов назвал эту идею благородной, хотя и отметил, что в нынешней ситуации, когда государство и так вынуждено тратить огромные средства на борьбу с коронакризисом, необходимых для реализации этой меры денег оно может просто не найти.

При этом Бишенов предостерегает, что такой значительный рост пособий может сыграть злую шутку с общей экономической ситуацией в стране: адресаты пособий просто расслабятся и будут искать новую работу не так активно, как прежде.

«Подведение пособия под прожиточный минимум позволит отказаться от идеи искать работу для маломотивированной прослойки населения», — обратил внимание Алим Бишенов.

Аналогичное мнение высказал и проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что найти столько денег будет весьма проблематично, хотя эти средства можно было бы получить за счет страхования от безработицы. Но сейчас вводить его уже нет смысла, поскольку бизнес, очевидно, выступит резко против того, чтобы на него взвалили дополнительные отчисления с зарплат сотрудников.

Сами работающие граждане тоже вряд ли поддержат новый вид страхования. Ведь уже сейчас работодатель, выступая налоговым агентом своих сотрудников, платит не только НДФЛ в 13% с каждой зарплаты, но и страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС — это 30% от зарплат. Ранее зампред ФНПР Нина Кузьмина говорила, что на эти цели компаниям будет достаточно направлять от 0,5 до 1% от общего зарплатного фонда. Так что введение новой статьи расходов может привести к тому, что бизнес будет вынужден снизить оклад своих сотрудников на соответствующую сумму.

Поэтому, уверен Александр Сафонов, самой логичной мерой в данной ситуации выглядит создание дополнительных рабочих мест. Этим российские власти уже занимаются: в начале июля регионам было выделено более 4 млрд рублей, которые, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, должны быть потрачены на временное трудоустройство порядка 80 тыс человек.