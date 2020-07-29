Новая нефть: Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Российский экспорт сельхозпродукции находится в хорошем состоянии на фоне общего спада экономики из-за коронавируса. За первое полугодие объем поставок без учета вывоза в страны ЕАЭС вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $10,5 млрд. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

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Минсельхоз прогнозирует, что экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в этому году сохранится на уровне $25 млрд — ровно с таким же показателем Россия закрыла 2019 год. В тоже время эксперты «Россельхозбанка» полагают, что этот показатель может быть перевыполнен. Лидеры по экспорту в январе-июне этого года традиционные — зерновые, масложировые и рыба. В тоже время

настоящий прорыв показали сахар, мясо и масличные, чья общая доля в структуре поставок выросла за год с 6% до 12%,

отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» Андрей Дальнов.

По его словам, агросектору фактически за сезон в сахарной отрасли благодаря гибкой и скоординированной политике удалось достичь сразу двух целей: нарастить экспорт и сбалансировать внутренний рынок, возвращая сахарному бизнесу рентабельность.

«Сектор справился с перепроизводством сахара. Посевные площади сахарной свеклы были сокращены на 16%, что позволяет спрогнозировать общий объем производства на уровне 6 млн тонн по итогам сезона. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности (5,9 млн тонн), при этом избегая перепроизводства, как было в нынешнем сезоне (7,7 млн тонн)», — рассказал «Газете.Ru» Дальнов.

С ним соглашается управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, по его словам, по сахару эти полгода рекордные, на фоне достаточно серьезных проблем в отрасли из-за профицита на внутреннем рынке. Последние три года российские производители сахара работали ниже рентабельности либо «в ноль», объясняет Березнюк. При этом существенно сокращался спрос из-за ограничений у крупнейших заграничных покупателей, в частности, Узбекистан с 2018 года фактически перестал допускать импортный сахар из Украины и России на свой рынок.

Благоприятная конъюнктура рынка в 2020 году и ожидания дальнейшего снижения предложения подняли цены на сахар до 29 руб за кг, это на 63% выше уровня нижней точки рынка в ноябре 2019 года — 18 руб./кг. Перепроизводство наносило ощутимый вред отрасли, приводило к остановке бизнеса, отмечает Дальнов. Одним из инструментов поддержания баланса рынка эксперт «Россельхозбанка» считает, инициативу Минсельхоза по установлению квоты на экспорт сахара за пределы ЕАЭС с 1 августа 2020 до 31 июля 2021 гг. в размере 1 млн тонн.

«Если бы удалось добиться ежегодного экспорта не менее 1 млн тонн сахара, то эта отрасль могла очень сильно развиться в России»,

— заметил Илья Березнюк.

По данным Минсельхоза, прошлый год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий — он составил практически $1,4 млрд, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. При этом более 20% потребления всего сахара забирает кондитерская отрасль, таким образом одна она вытягивает производство сахара.

«Российские регионы обладают хорошими возможностями для эффективной работы по экспорту кондитерских изделий. На Китай приходится около 40% мирового потребления мороженого, при этом именно российские производители имеют конкурентное преимущество географической близости к этому рынку. В части логистики развивается «Новый шелковый путь» – масштабный китайский проект по развитию торговой инфраструктуры в Евразии», — очертил перспективы Андрей Дальнов.

В целом на экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году повлияла совокупность различных факторов. В частности, рост экспорта мяса во многом был обусловлен вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Юго-Восточной Азии, отмечает Илья Березнюк из Agro & Food Communications. В Китае из-за этого заболевания за прошлые годы погибло либо было уничтожено суммарно около 180 млн голов свиней. Во многом по этой же причине второй год идет динамичный экспорт курятины в Китай, куда Россия достаточно долго пробивалась, подчеркивает Березнюк. Китайцы активно покупают куриные субпродукты.

Основной экспортной позицией России остается зерно. Оно и будет главным фактором экспортного роста, причем цены в первой половине сезона заметно выше, чем на старте нового зернового сезона, констатирует исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Впрочем, эксперт убежден, что по итогам года серьезного прироста экспорта сельхозпродукции не будет. Очевидно удастся улучшить результат 2019 года на $1-2 млрд, полагает он.

По мнению Сизова, сейчас основная проблема для российских сельхозпроизводителей и экспортеров — не пандемия, а непредсказуемые действия государства.

«В этом году мы уже стали свидетелями запрета на вывоз масличных и квотирование экспорта зерна. Эти все неопределенности они перетекают и в новый сезон. Пандемия, как оказалась, не такая проблема, сельхозсектор показал устойчивость во всяком случае пока, хотя настоящие последствия коронавируса, на мой взгляд, еще не отражены в мировом спросе, соответственно не полностью сказались и в ценах — в перспективе мы можем увидеть их снижение», — отметил представитель «Совэкона».

Сельское хозяйство особенно растениеводство остается одним из немногих конкурентоспособных секторов российской экономики. Растениеводство, например, развивается без какой либо поддержки государства, а даже скорее вопреки, считает Сизов.

«Поэтому особенно грустно когда эти фундаментальные вещи, на которых был основан рост производства и экспорта, особенно свободный экспорт начинают разрушаться в последнее время», — резюмировал эксперт.