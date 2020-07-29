Период дожития: доллар может потерять статус главной резервной валюты

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs всерьез опасаются, что из-за сильно раздутых мер господдержки американской экономики и растущего баланса Федеральной резервной системы (ФРС), прибавившего $2,8 трлн в этом году, доллар может потерять статус ведущей мировой резервной валюты.

Реклама

Эксперты банка, тем не менее, не говорят, что это – 100%-й сценарий, но в целом он отражает настроения, сложившиеся на рынке: инвесторы выходят из долларовых активов и перекладываются в золото, причем

это происходит на фоне очень низких ставок по гособлигациям: сейчас доходность годовых американских долговых бумаг находится на уровне 0,135%, а пятилетних – у верхней планки ключевой ставки ФРС: 0,256%.

Реальные же ставки, то есть очищенные от текущей инфляции, на деле оказываются еще ниже, так что если в ближайшее время она дополнительно разгонится, то долговечность доллара в качестве мировой резервной валюты вызывает серьезные сомнения, заявили в Goldman Sachs.

Проблема очень серьезная

Мнения аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», насчет перспектив доллара в виде резервной валюты разделились. В частности, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сказал, что сценарий, описанный Goldman Sachs, выглядит вполне реалистичным.

«Американская экономика по-прежнему продолжает накачиваться деньгами. На сегодняшний день этот процесс идет по двум каналам: ФРС печатает деньги, а конгресс США принимает новые законы в несколько сотен миллиардов долларов на поддержку восстановления экономики страны», – объясняет ученый.

Проблема тут в том, что

расходование этих средств не идет по принципу «выделили и сразу потратили», ведь в реальных условиях эти деньги довольно быстро уходят на мировые валютные рынки, то есть, предложение доллара увеличивается, а это приводит к его обесцениванию.

Это хорошо видно на графике отношения курса евро к доллару: если в середине мая этот показатель составлял 1,08, то уже сейчас – 1,177. То есть евро подорожал к доллару более чем на 9%.

«Это вызывает вполне обоснованную тревогу в финансовых кругах, потому что через какой-то период времени обесцененный доллар может породить множество проблем, – говорит Владимир Васильев из ИСК РАН. – Самое важное в том, что это может открыть возможности для спекулятивных атак со стороны других игроков, в первую очередь внутренних – Сорос, Баффет и все остальные».

Ослабление доллара происходит не только по внутренним, но и по внешним причинам, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. В комментарии «Газете.Ru» эксперт напомнил, что

тенденция ослабления доллара отчасти связана с обострившимся противостоянием США и Китая. А это бьет по позициям США как крупного и надежного торгового партнера, тем самым ограничивая потенциал для восстановления экономики страны.

Поэтому инвесторы перекладываются не только в золото, но и в более устойчивые валюты – швейцарский франк, евро и японскую иену.

Кто займет его место

Если доллар действительно будет терять свой статус в качестве ведущей мировой резервной валюты, кто-то должен занять его место, говорят опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. И, по мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василия Карпунина, реальных претендентов в мире сейчас нет.

«В данный момент нет смысла рассуждать о подобных вещах, так как нет оснований считать, что мир вдруг найдет альтернативную валюту, которая станет однозначным лидером в международных расчетах»,

– говорит эксперт.

Владимир Васильев из ИСК РАН не до конца согласился с этой позицией. По мнению ученого, утрата долларом своих ведущих позиций со временем приведет к ярко выраженной фрагментации и регионализации мировой экономики.

«То есть, будет китайская зона, европейская зона, еще какие-то зоны, где доллар уже не будет так востребован», – рассказал Владимир Васильев.

В этом смысле безусловный претендент на место доллара – китайский юань, поскольку положительные темпы роста экономики КНР подкрепляют международный курс национальной валюты страны. Еще один явно положительный в этом смысле фактор для юаня – стремительный рост золотого запаса страны, а этот металл сейчас дорожает рекордными темпами: в понедельник 28 июля его котировки обновили исторический максимум, дойдя до отметки $1969 за тройскую унцию (31,1 грамма).

Но

резкий переход на оплату товаров в юанях в мировой торговле вряд ли скоро случится,

уверен Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». И проблема тут не только в том, что юань де-факто до сих пор не является свободно конвертируемой валютой, из-за чего потенциал его широкого обращения весьма ограничен.

«Попытка отказа от расчётов в долларах США на практике не изменит ценообразования на активы, которые сейчас де-факто рассчитываются в долларах. Цена на нефть привязана к доллару в большей степени для удобства международных расчётов», – рассказал аналитик.

Более того,

стремительная девальвация доллара при инфляции выше 2% приведет к падению курсов валют по всему миру, считает Евгений Миронюк. Это касается не только тех же франка, евро и иены.

«При ослаблении доллара рубль навряд ли избежит обесценения. В том числе вследствие привязки основного экспортного товара, нефти, к доллару, и значительных накоплений граждан в этой валюте», – подчеркнул аналитик.