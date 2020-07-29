Период дожития: доллар может потерять статус главной резервной валюты

Goldman Sachs заявил, что доллар лишится статуса мировой резервной валюты

Американский доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs. Опасение вызывает не только рост трат на восстановление экономики США, но и «печатный станок» ФРС, увеличившей свой баланс в этом году на $2,8 трлн. «Газета.Ru» выяснила, насколько реалистичен сценарий обесценения доллара.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs всерьез опасаются, что из-за сильно раздутых мер господдержки американской экономики и растущего баланса Федеральной резервной системы (ФРС), прибавившего $2,8 трлн в этом году, доллар может потерять статус ведущей мировой резервной валюты.

Эксперты банка, тем не менее, не говорят, что это – 100%-й сценарий, но в целом он отражает настроения, сложившиеся на рынке: инвесторы выходят из долларовых активов и перекладываются в золото, причем

это происходит на фоне очень низких ставок по гособлигациям: сейчас доходность годовых американских долговых бумаг находится на уровне 0,135%, а пятилетних – у верхней планки ключевой ставки ФРС: 0,256%.

Реальные же ставки, то есть очищенные от текущей инфляции, на деле оказываются еще ниже, так что если в ближайшее время она дополнительно разгонится, то долговечность доллара в качестве мировой резервной валюты вызывает серьезные сомнения, заявили в Goldman Sachs.

Проблема очень серьезная

Мнения аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», насчет перспектив доллара в виде резервной валюты разделились. В частности, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сказал, что сценарий, описанный Goldman Sachs, выглядит вполне реалистичным.

«Американская экономика по-прежнему продолжает накачиваться деньгами. На сегодняшний день этот процесс идет по двум каналам: ФРС печатает деньги, а конгресс США принимает новые законы в несколько сотен миллиардов долларов на поддержку восстановления экономики страны», – объясняет ученый.

Проблема тут в том, что

расходование этих средств не идет по принципу «выделили и сразу потратили», ведь в реальных условиях эти деньги довольно быстро уходят на мировые валютные рынки, то есть, предложение доллара увеличивается, а это приводит к его обесцениванию.

Это хорошо видно на графике отношения курса евро к доллару: если в середине мая этот показатель составлял 1,08, то уже сейчас – 1,177. То есть евро подорожал к доллару более чем на 9%.

«Это вызывает вполне обоснованную тревогу в финансовых кругах, потому что через какой-то период времени обесцененный доллар может породить множество проблем, – говорит Владимир Васильев из ИСК РАН. – Самое важное в том, что это может открыть возможности для спекулятивных атак со стороны других игроков, в первую очередь внутренних – Сорос, Баффет и все остальные».

Ослабление доллара происходит не только по внутренним, но и по внешним причинам, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. В комментарии «Газете.Ru» эксперт напомнил, что

тенденция ослабления доллара отчасти связана с обострившимся противостоянием США и Китая. А это бьет по позициям США как крупного и надежного торгового партнера, тем самым ограничивая потенциал для восстановления экономики страны.

Поэтому инвесторы перекладываются не только в золото, но и в более устойчивые валюты – швейцарский франк, евро и японскую иену.

Кто займет его место

Если доллар действительно будет терять свой статус в качестве ведущей мировой резервной валюты, кто-то должен занять его место, говорят опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. И, по мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василия Карпунина, реальных претендентов в мире сейчас нет.

«В данный момент нет смысла рассуждать о подобных вещах, так как нет оснований считать, что мир вдруг найдет альтернативную валюту, которая станет однозначным лидером в международных расчетах»,

– говорит эксперт.

Владимир Васильев из ИСК РАН не до конца согласился с этой позицией. По мнению ученого, утрата долларом своих ведущих позиций со временем приведет к ярко выраженной фрагментации и регионализации мировой экономики.

«То есть, будет китайская зона, европейская зона, еще какие-то зоны, где доллар уже не будет так востребован», – рассказал Владимир Васильев.

В этом смысле безусловный претендент на место доллара – китайский юань, поскольку положительные темпы роста экономики КНР подкрепляют международный курс национальной валюты страны. Еще один явно положительный в этом смысле фактор для юаня – стремительный рост золотого запаса страны, а этот металл сейчас дорожает рекордными темпами: в понедельник 28 июля его котировки обновили исторический максимум, дойдя до отметки $1969 за тройскую унцию (31,1 грамма).

Но

резкий переход на оплату товаров в юанях в мировой торговле вряд ли скоро случится,

уверен Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». И проблема тут не только в том, что юань де-факто до сих пор не является свободно конвертируемой валютой, из-за чего потенциал его широкого обращения весьма ограничен.

«Попытка отказа от расчётов в долларах США на практике не изменит ценообразования на активы, которые сейчас де-факто рассчитываются в долларах. Цена на нефть привязана к доллару в большей степени для удобства международных расчётов», – рассказал аналитик.

Более того,

стремительная девальвация доллара при инфляции выше 2% приведет к падению курсов валют по всему миру, считает Евгений Миронюк. Это касается не только тех же франка, евро и иены.

«При ослаблении доллара рубль навряд ли избежит обесценения. В том числе вследствие привязки основного экспортного товара, нефти, к доллару, и значительных накоплений граждан в этой валюте», – подчеркнул аналитик.