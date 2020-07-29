Деньги или чувства: на чем держится российская семья

Количество разводов в России на фоне пандемии коронавируса сократилось вопреки ожиданиям, следует из подготовленного экспертами Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова исследования «Деньги или чувства: что влияет на статистику браков и разводов?». Ранее, в СМИ писали о росте разводов в разы из-за вынужденного постоянного общения членов семьи и психологической напряженности.

Наличие проблемы эксперты признают: «Когда пространство общения ограничено, действительно нарастает отчуждение между супругами, отношения меняются в худшую сторону».

«Развод — это реакция личности на возросшую концентрацию внешних раздражающих факторов, нашедших отражение во вполне конкретном объекте — партнере», — отмечают доценты РЭУ Светлана Бадмаева и Николай Перепелкин.

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Но изучив данные «Росстата» эксперты не обнаружили подтверждения информации о росте разводов в российских семьях в период пандемии. Наоборот, в апреле 2020 года — в самый разгар пандемии — их количество в России сократилось в 4 раза.

Просто тихо разъехались и все

В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В текущем году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар (74,4% к данным прошлого года).

Уменьшилось и количество бракосочетаний — на 40,5%, то есть, с 56,8 тысяч до 33,8 тысяч регистраций.

Речь идет исключительно о количестве «актов гражданского состояния», то есть, официально зарегистрированных браках. «Сколько неофициальных «гражданских супругов» тихо разъехалось и вернулось к родителям из совместно снятых квартир — это еще только предстоит оценить», — уточняют эксперты РЭУ.

Эксперты рассмотрели три причины для заключения и расторжения брака: психологический дискомфорт, эстетический и финансовый.

Они отмечают в исследовании, что

в последнее время наметился явный крен в сторону финансовой составляющей в качестве основного повода для развода. Причем, для женщин этот фактор важнее (на него указали 94% опрошенных), чем для мужчин (68%).

Когда речь заходит не только о разводе, но и повторном браке, картина мнений выглядит так. Например, фактор эстетического комфорта при первичном браке был важен для 70% женщин, а в повторном браке — только 55%.

Похожая ситуация и психологическим комфортом. Иными словами, при повторном вступлении в брак деньги, точнее, их устойчивое наличие, становятся более серьезным аргументом, чем все нематериальное.

«Возможно, это связано с утратой первоначальных иллюзий, что мужчина в любой момент сможет обеспечить семью всем необходимым. Или с осознанием того, что дети всегда являются дополнительной «нагрузкой» в финансовом плане, прежде всего, для женщины», — отмечают эксперты РЭУ.

У мужчин все наоборот.

При вступлении в повторный брак фактор психологического комфорта выходит для мужчин на приоритетную позицию (88% опрошенных).

«Вероятно, это происходит с осознанием серьёзности института брака и того, что в значительной степени карьерные вопросы, профессиональный и личностный рост являются следствием «надёжного семейного тыла», — отмечают исследователи.

Наследие советского прошлого

Реакция на стрессовую и критическую ситуацию в разных странах отличается, отмечают эксперты РЭУ. В России традиционно в моменты общественных потрясений старались искать поддержку в ближнем круге — в семье. «Люди, выросшие в «большой советской семье», легче переносят совместное проживание, чем те, которые воспитывались в условиях поощрения личных и индивидуальных особенностей и талантов», — полагают исследователи.

Совсем не факт, что количество разводов становится меньше год от года, уточняет семейный психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Зберовский.

Десятки тысяч супругов де-факто не живут вместе, но официально не разведены — нередко по причине низкого материального достатка. В России, даже по официальным данным, за чертой бедности находятся порядка 21 млн человек, 14% населения. Не у всех есть возможность даже заплатить госпошлину за развод.

Основные причины разводов, по крайней мере, формально обозначаемые людьми, одни и те же и они не меняются на протяжении десятилетий: это измена, пагубные привычки, недовольство материальным положением, зависимость от мнения родственников и друзей, репродуктивные проблемы, считает профессор Зберовский.

Но их значимость за последнее десятилетие претерпела изменения. Весомость такой причины для развода, как материальное положение, финансы, низкий доход занимали традиционно вторую строчку в антирейтинге, а сейчас --– третью, отмечает практикующий психотерапевт Зберовский, основываясь на своей клиентской базе данных.

Тем не менее экономическая подоплека в семейных отношениях все же играет значимую роль, согласен Зберовский. Он отмечает усиливающееся финансовое расслоение в обществе и указывает на последствия этого тренда — рост многоженства. Официальная статистика, конечно, это не отражает. «И дело тут не только в национальных традициях, например, народов Северного Кавказа. Неформальное многоженство говорит о финансовых возможностях самой состоятельной части населения, которая может позволить себе содержать две и даже три семьи», — отмечает эксперт.

Он в целом согласен с выводами коллег из РЭУ имени Плеханова. «Разумеется, мужчинам, особенно при повторном браке, официальном и гражданском, важнее психологический комфорт, сексуальный, уважение к нему и его работе, в женщинах ценится терпимость, согласие», — говорит Зберовский.

Иными словами, мужчина меняет деньги и материальный достаток, который он может дать, на психологическую и сексуальную совместимость с избранницей.

«А у женщин — запрос на финансы. Это однозначно. Это миф, сказки, что сейчас все больше женщин мечтают о независимости. Такие есть, конечно. С квартирой, с миллионами на счетах и материальной поддержкой родителей. Но сколько их», — говорит профессор Зберовский.