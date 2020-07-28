Онлайн-шопинг: как будем закупаться за рубежом

Правительство готово вдохнуть жизнь в трансграничную интернет-торговлю. Во вторник премьер Михаил Мишустин провел совещание с профильными министрами по этой теме.

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Российский рынок онлайн-торговли динамично развивается, удвоился за последние четыре года, отметил Мишустин. Но доля товаров, заказанных за рубежом, уменьшилась с 23 до 16%. «В первом полугодии этого года объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть», — уточнил премьер и предложил исправить эту ситуацию.

По словам премьера, необходимо предоставить россиянам «возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира».

Напомним, что предыдущее правительство Дмитрия Медведева сузило возможности для покупок на зарубежных площадках. Проблема возникла после того, как под давлением лоббистов отечественного ритейла был снижен порог беспошлинной торговли для личного потребления.

Беспошлинный лимит не повысят

Разрешенный лимит снизили в три этапа — с 1000 евро в месяц на человека до 500 евро, потом до 200 евро на посылку. Все, что заказывалось сверх лимита, облагалось повышенным таможенным сбором. Сначала сбор для сверхлимитного товара был выше на 30%, а теперь — на 15%.

Между тем, большая часть импорта по линии e-сommerce — это недорогие товары.

«Более 80% покупок за рубежом приходится на сегмент от 100 до 2000 рублей, что само по себе говорит о социальном портрете покупателя», — сообщил во время совещания в правительстве глава «Почты России» Максим Акимов.

Мишустин признал очевидную причину спада в сегменте — снижение беспошлинного лимита для заказа товаров за рубежом, добавив при этом, что распространение коронавирусной инфекции и обвал авиаперевозок еще больше обострили ситуацию.

Теперь правительство при участии «Почты России» хочет найти «сбалансированное решение». Планов повышать беспошлинный порог пока что нет. Скорее, наоборот. В «Почте России» считают, что снижение беспошлинного порога еще не достигло разумного предела. Во всяком случае внутри единого экономического пространства ЕАЭС.

Акимов предполагает поработать над гармонизацией беспошлинных порогов ввоза покупок из-за рубежа с государствами-членами ЕАЭС. «Еще раз хочу сказать, крайне важно вести системную работу по синхронному снижению порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, по согласованному графику и согласованным объемам. Полагаем, что промедление с запуском этой работы создает риски перетока этих логистических решений к нашим соседям — в Белоруссию, Казахстан, к другим нашим соседям, в том числе и не членам Евразийского экономического союза», — сказал глава «Почты России».

В итоге премьер поручил главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву совместно с другими министерствами (Минфин) и ведомствами (ФТС) доработать концепцию трансграничной торговли.

Эксперты предполагают, что изменениям может быть подвергнуто и законодательство, регулирующее онлайн-торговлю между ЕАЭС и ЕС. Например, для увеличения скорости доставки может быть введена процедура взаимного признания сертификатов на товары. «Больше всего товаров россияне заказывают в Китае, Германии и Италии. В последней из них — обычно продукцию фэшн-индустрии. Так вот, для снижения сроков доставки можно было бы взаимно признавать сертификаты Евросоюза и Евразийского экономического союза», — говорит глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, такое взаимное признание сертификатов не нанесет ущерба безопасности закупаемой продукции.

Почти 40 млн россиян закупаются онлайн

Кроме того, Мишустин поручил повысить прозрачность сделок в сфере трансграничной торговли.

«Государство же сможет повысить прозрачность таких сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы. Кроме того, появится возможность для реэкспорта», — сказал премьер.

По словам главы АКИТ Соколова, сейчас таможенники, контролирующие перемещение товара через границу, не всегда видят, что именно поставляется. «В таможенной декларации может быть указано: одежда, 5 кг и все. Сейчас хотят сделать весь процесс торговли прозрачнее».

По данным «Почты России», ежегодно на зарубежных интернет-площадках закупаются более 40 млн россиян. По словам Акимова, доля трансграничной торговли в общем обороте розничной торговли незначительная, около 1%.

В АКИТ уверены, что электронная торговля будет неизбежно расширяться «Во время пандемии трансгран снизился (покупатели переориентировались на товары повседневного спроса, плюс были перебои в авиасообщении), но россияне оценили преимущества такого вида покупок, накопили, сидя на карантине, опыт онлайн заказов. Ожидаем роста e-сommerce и на внутреннем российском рынке, и на зарубежном», — прогнозирует Соколов.

По его данным, едва ли не все онлайн торговые площадки в России за время пандемии «удвоили прирост новых клиентов».

Расти еще есть куда. Доля электронной торговли в общем торговом обороте страны сейчас составляет 6,1%. В Китае — порядка 36%, в США — 16%, Великобритании — 22%.

Способствовать росту онлайн-заказов будет довольно высокое проникновение интернета в России. Порядка 94,4 млн россиян в возрасте 16 + пользуются интернетом, из них в онлайн канале делают заказы 47,2 млн человек.

С февраля 2021 года «Почта России» планирует начать эксперимент по использованию таможенных складов в Подмосковье и Новосибирске для ускоренной доставки зарубежных товаров россиянам. Сейчас доставка через таможенные склады возможна лишь для бизнес-структур, в B2B сегменте. На таких складах, их называют бондовыми, действует особый режим, предполагающий временное хранение зарубежных товаров без уплаты таможенных пошлин и НДС. Аналогичный режим распространят и упростят и для частной торговли.

Освоили, сидя на самоизоляции

Как пояснили «Газете.Ru» в «Почте России», хранение импортных товаров непосредственно на территории России в так называемых бондовых складах позволит значительно сократить сроки доставки, так как груз уже находится в стране, где будет происходить его реализация.

«У интернет-магазина появляется возможность заранее завезти на территорию России те товары, которые пользуются особым спросом у потребителя», — поясняют в «Почте России».

Пошлиной будут облагаться только товары, проданные на территории страны товары. Тот груз, который продать не удалось, продавец сможет вернуть без уплаты пошлин. Продавец платит пошлины за конкретный товар только тогда, когда заказ оформлен покупателем и готов к доставке, уточнили в компании. «Предполагается, что товары для электронной торговли будут выделены в отдельную категорию. Это является обязательным условием для контроля декларируемой таможенной стоимости и сбора информации об объемах отправлений в адрес одного получателя», — пояснили в «Почте России».

Бум на российском рынке e-commerce обусловлен не только такими фундаментальными факторами, как высокое проникновение интернета и смартфонов, считает финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. «Растет доступность финтех-сервисов и разных способов оплаты, улучшается работа и «Почты России» и альтернативных доставщиков, развиваются сети выдачи заказов офлайн-магазинов», — говорит эксперт.

По окончании карантинных мер онлайн-шопинг войдёт в привычку у большого количества потребителей, в том числе у тех, кто сделал покупки в сети впервые во время самоизоляции, добавляет Ромашевский.

Гендиректор Inspector Cloud и резидент «Сколково» Александр Беренов согласен, что инфраструктуру для хранения и логистики грузов, безусловно, необходимо развивать, но более важным является либерализация таможенной очистки грузов.

Он предвидит трудности в процессе гармонизации онлайн-торговли внутри Евразийского союза. Интересы стран ЕАЭС союза часто не совпадают и из-за этого они не торопятся гармонизировать нормативно-правовые акты. Сам союз имеет протекционистский характер и призван защищать интересы производителей товаров, но объективно это снижает выгоду потребителей из стран с низким паритетом покупательской способности – Белоруссии, Армении, Киргизии», — заключает Беренов.