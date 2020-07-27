Занзибару конкурент: откроются ли россиянам пляжи Абхазии

С 1 августа для россиян может открыться еще одна страна, в которой есть возможность отдохнуть на море — Абхазия. Некоторые российские СМИ сообщили, что 28 июля в российском правительстве будет решаться вопрос об открытии границ между двумя странами с 1 августа. Заседание оперативного штаба должно состояться под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и его итогам будет объявлено об открытии границы.

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Источник «Газеты.Ru» в правительстве сообщил, что на вторник, 28 июля, публичного мероприятия конкретно о возможности открытия границ с этой кавказской республикой не запланировано. «Данный вопрос пока находится на обсуждении у оперативного штаба, но завтра Абхазия не обсуждается», — сообщил источник.

Но с другой стороны, графики правительственных мероприятий иногда меняются в оперативном режиме и шансы на скорое открытие Абхазии сохраняются.

Сейчас на границе с республикой действует ограничение на въезд для иностранцев, за исключением дипломатов, российских военных и водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания говорил, что имеется возможность открытия границы с Россией для организованных туристов, то есть, выезжающих по турпутевкам, уже с 15 июля.

«Наша позиция остается прежней, мы готовы открыть границу с Россией с 15 июля для приема и размещения организованных групп туристов в определенных домах отдыха, у которых есть возможность оказания медицинской помощи», — отметил президент.

По крайней мере, власти Абхазии с 15 июля отменили требование о двухнедельном карантине при въезде в страну, Но до сих пор остается в силе требование о сдаче ПЦР-теста за три дня до въезда в Абхазию.

Россия пока не определилась

Президент Бжания уточнял, что открытие границ — двустороннее решение. «И я думаю, у меня есть основания полагать, что в этом вопросе мы найдем взаимопонимание», — говорил абхазский глава.

Но ответа от России до сих не последовало — ни положительного, ни отрицательного. Между тем подготовительные мероприятия к приему туристов из России идут полным ходом, подтвердили «Газете.Ru» участники рынка туристических услуг.

По словам представителя туркомпании «Алеан» Сергея Косилова, представители «Роспотребнадзора» проверили несколько курортных мест Абхазии. В частности, в Новом Афоне, Пицунде, Гагре и Сухуми. Например, проверке подвергался популярный еще с советских времен сухумский пансионат «Айтар». Каким был вердикт по итогам проверки — неизвестно.

Между тем туроператор в ожидании решения российских властей держит цены на бюджетном уровне. Отель «Айтар» расположен на первой линии от моря, при отеле территория дендрария с павлинами. Здесь трехразовое питание и номер на двоих с раздельными кроватями, двустворчатым шкафом и телевизором за неделю обойдется минимум в 23 - 28 тысяч рублей. Номер с улучшенными условиями – от 48 тысяч.

«Это цены сегодняшнего дня, когда еще неизвестно, откроется граница с Россией или нет», — говорит представитель туркомпании.

Он не исключает, что цены в местных пансионатах подскочат, если граница откроется, а требования Роспотребнадзора окажутся затратными для местных отельеров. «Если будет требование, например, не только по более просторной рассадке во время питания, но и наличию в пансионате врача, медкабинета с оборудованием, тогда, конечно, бизнес попытается отбить эти расходы», — говорит Косилов.

«Думаю, Абхазия войдет в «первую десятку» открытых границ. Если не с первого августа, то с 10-го», — сказал глава туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин, добавив, что заболеваемость коронавирусом в Абхазии низкая и страна формально соответствует требованиям, которые Роспотребнадзор предъявляет к курортам».

В «Дельфине» фиксируют снижение продаж российских курортов, большинство лучших отелей заняты или уже забронированы. Но будет ли востребована Абхазия массовым российским потребителем, пока непонятно.

Турция начинает и выигрывает

Поэтапность открытия границы означает, что индивидуальный туризм в Абхазии будет возможен только спустя некоторое время — если в республике не произойдет вспышки коронавируса, говорят участники рынка.

Сейчас стоимость койко-места в частном секторе Абхазии остается беспрецедентно низкой — от 300 - 500 рублей за ночь. Именно по этой причине абхазский курорт может успешно конкурировать с Турцией, не говоря уже о Танзании.

«Но по качеству сервиса и инфраструктуры Абхазия и Турция не конкуренты. Оба курорта будут, конечно, востребованы, но отдых в Абхазии останется в бюджетной нише. У массового российского потребителя появится дополнительный выбор – Крым или Абхазия, Краснодарский край или Абхазия», — говорит вице-президент АТОР Илья Уманский.

Имеется еще одна причина не сравнивать Абхазию и другие страны с точки зрения туруслуг. Между Россией и Абхазией не урегулирована проблема страхования медицинских услуг. Российские страховые компании не отвечают за здоровье туристов, медстраховки здесь не действуют. И в частном секторе и в организованном ситуация одинаковая.

То есть, если во время отдыха в Абхазии наступает страховой случай, то обратиться за лечением можно будет только при условии, что больной вернется на территорию РФ.

Минздрав Абхазии утверждает, что в клиниках имеются запасы лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции на 300 человек в течение одного квартала. При этом в Минздраве отметили, что в случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса из-за открытия границ ограничительные меры будут введены снова.

Но и это не все проблемы.

Пока президент Бжания лоббирует открытие границ с Россией, многие не связанные с туристическим сектором граждане выступают против открытия границы с Россией, поскольку боятся распространения коронавируса со стороны Москвы.

Общественная палата Абхазии ранее проинформировала президента республики о том, что выступает против снятия ограничений на границе. «Учитывая ситуацию в сопредельных государствах и Краснодарском крае, а также ограниченные ресурсы нашего здравоохранения, считаем более рациональным и ответственным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан нашей страны», — говорится в обращении членов палаты.

Опасения жителей республики небеспочвенны. По официальным данным, количество выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 55, выздоровевших — 37. Умершим числится всего один пациент, точнее пациентка – ей было 95 лет.