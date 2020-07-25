Нерест трески помешал: когда Россия достроит «Северный поток — 2»

Нерест трески лишает Россию возможности продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2», напоминает газета Die Welt.

Реклама

«Пока еще ничего не происходит на дне Балтийского моря близ острова Борнхольм. В июле и августе в этих водах происходит нерест трески, все работы запрещены по экологическим соображениям», — отметил автор материала.

Он добавил, что работы могут быть начаты в сентябре, когда больше не будет каких-либо технических ограничений.

В начале июля Датское энергетическое агентство дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием. Они могут становиться на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

Датские власти подчеркнули, что оставшаяся часть газопровода проходит «за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы», так как есть «опасность попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ».

Таким образом, Nord Stream 2 AG при реализации проекта может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования.

Строительство «Северный поток — 2» предполагает создание двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд кубометров в год. Трубопровод пролегает от побережья России до Германии через Балтийское море.

К сегодняшнему дню реализация проекта находится на стадии завершения — «Северный поток — 2» построен на 93%. Планируется, что к концу 2020 года или в первом квартале 2021 году его введут в эксплуатацию. Строительство газопровода могло бы быть закончено и раньше, если бы не американские санкции.

В декабре прошлого года США включили экономические ограничения, направленные на прекращение строительства российского проекта, в оборонный бюджет. Из-за санкций швейцарская компания Allseas (основной партнер России по строительству) остановила работы и вывела свои суда.

После этого Россия решила модернизировать свое судно «Академик Черский». Оно и будет использовано при укладке труб. Он уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген.

Американские политики утверждают, что реализация российского проекта опасна для Европы. Якобы Россия начнет манипулировать европейцами и использовать свою монополию в поставках газа в качестве политического инструмента. Вводя санкции, США выражают свою «заботу о Европе». Но президент России Владимир Путин неоднократно заверял, что такого плана у Москвы нет, а «Северный поток — 2» исключительно экономический проект. В то же время Вашингтон выражал желание вывести свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок.

Поняв, что предпринятые меры привели не к тому результату, американские политики пригрозили новыми санкциями. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия вместе с партнерами выстроит стратегию по завершению «Северного потока — 2», если Вашингтон перейдет от угроз к действиям.

«Подождем, что будет в итоге [с формализацией санкций]. Санкции против «Северного потока» — это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту», — отметил Песков.

Он напомнил, что «Северный поток — 2» — это крупный международный проект. «И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству», — добавил представитель Кремля.

«Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели — необходимости завершения строительства этого мега-проекта», — подчеркнул Песков.

Тем временем в Берлине Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти Германии принять ответные меры в отношении США.

«До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе», — заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, комитет «активно работает над конкретными предложениями». «Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — предупредил Хармс.