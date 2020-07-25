«Место популярное»: Захарова обяснила выбор стран для полетов туристов

В МИД России объяснили, что Танзания, наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.

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«У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать для начала, а потом обдумывать. <...> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность».

По ее словам, до сих пор российские власти вывозят российских туристов с Занзибара и из материковой Танзании. «Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно, были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей», — обратила внимание Захарова.

Накануне российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия частично открывает свои границы с 1 августа.

Международные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что полеты возможны с 1 августа в Лондон, Анкару, Стамбул и Танзанию. С 10 августа будут добавлены полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

Решение властей привело к всплеску интереса к Танзании. Как отмечают представители «Яндекса», россияне стали в 65 раз чаще искать информацию, связанную с этой страной. «В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в «Яндекс.Поиске» резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом», — приводит РИА «Новости» данные пресс-службы интернет-компании.

По данным «Яндекса», пользователи интересовались местоположением государства, его фотографиями, ценами на туры. Кроме того, россияне хотели узнать сколько времени занимает перелет, а также искали отзывы об отдыхе и погоду. Из конкретных мест чаще всего искали Занзибар.

Интернет-сервис «Яндекс.Путешествия» свидетельствует о том, что пользователи в 200 раз чаще стали искать данные о полетах в Танзанию. «Так, вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4 место, а Великобритания на 7 место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз», — отметили в компании.

Рейтинг традиционно возглавляет Турция. К ней интерес также вырос, но в 5-6 раз.

После сообщений о возобновлении авиасообщения с Турцией российское посольство в Анкаре опубликовало рекомендации для россиян, которые планируют поездку в эту страну. Дипломаты отметили, что тест на коронавирус не является обязательным, но всем туристам, въезжающим в Турцию, будет измеряться температура.

«В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры», — предупреждают в посольстве.

Там отметили, что все пассажиры самолета должны будут заполнить анкету. В ней необходимо указать «личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах».

Это необходимо для того, чтобы с пассажирами могли связаться в случае обнаружения туриста с выявленным коронавирусом после полета. Те, кто сидел на расстоянии двух метров от заболевшего (то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него) будут проинформированы и помещены на 14-дневный карантин.

Если среди пассажиров будут люди с повышенной температурой или с подозрением на симптомы COVID-19, их поместят в карантин и направят к медикам для обследования.

«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве также рассказали, что в аэропортах Антальи, Даламана, Измира и Стамбула «созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость 15 евро».