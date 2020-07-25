«Место популярное»: Захарова обяснила выбор стран для полетов туристов

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

В МИД России отметили, что Танзания была выбрана, как популярное среди российских туристов место. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, из Танзании до сих пор вывозят россиян, которые отдыхали там до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Россия частично возобновляет международное сообщение с 1 августа.

В МИД России объяснили, что Танзания, наряду с Турцией и Великобританией была выбрана для возобновления международных рейсов, так как является популярным среди российских туристов направлением.

«У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать для начала, а потом обдумывать. <...> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность».

По ее словам, до сих пор российские власти вывозят российских туристов с Занзибара и из материковой Танзании. «Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно, были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей», — обратила внимание Захарова.

Накануне российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия частично открывает свои границы с 1 августа.

Международные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что полеты возможны с 1 августа в Лондон, Анкару, Стамбул и Танзанию. С 10 августа будут добавлены полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

Решение властей привело к всплеску интереса к Танзании. Как отмечают представители «Яндекса», россияне стали в 65 раз чаще искать информацию, связанную с этой страной. «В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в «Яндекс.Поиске» резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом», — приводит РИА «Новости» данные пресс-службы интернет-компании.

По данным «Яндекса», пользователи интересовались местоположением государства, его фотографиями, ценами на туры. Кроме того, россияне хотели узнать сколько времени занимает перелет, а также искали отзывы об отдыхе и погоду. Из конкретных мест чаще всего искали Занзибар.

Интернет-сервис «Яндекс.Путешествия» свидетельствует о том, что пользователи в 200 раз чаще стали искать данные о полетах в Танзанию. «Так, вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4 место, а Великобритания на 7 место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз», — отметили в компании.

Рейтинг традиционно возглавляет Турция. К ней интерес также вырос, но в 5-6 раз.

После сообщений о возобновлении авиасообщения с Турцией российское посольство в Анкаре опубликовало рекомендации для россиян, которые планируют поездку в эту страну. Дипломаты отметили, что тест на коронавирус не является обязательным, но всем туристам, въезжающим в Турцию, будет измеряться температура.

«В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры», — предупреждают в посольстве.

Там отметили, что все пассажиры самолета должны будут заполнить анкету. В ней необходимо указать «личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах».

Это необходимо для того, чтобы с пассажирами могли связаться в случае обнаружения туриста с выявленным коронавирусом после полета. Те, кто сидел на расстоянии двух метров от заболевшего (то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него) будут проинформированы и помещены на 14-дневный карантин.

Если среди пассажиров будут люди с повышенной температурой или с подозрением на симптомы COVID-19, их поместят в карантин и направят к медикам для обследования.

«Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве также рассказали, что в аэропортах Антальи, Даламана, Измира и Стамбула «созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе, стоимость 15 евро».