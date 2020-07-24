С перегазовкой: «АвтоВАЗ» обвинили в высоких ценах

Обеспечивающая Якутию нефтепродуктами компания АО «Саханефтегазсбыт» направила письмо (есть у «Газеты.Ru») в «АвтоВАЗ», в котором уведомила, что строит в Якутске автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС). И для дополнительной загрузки этой заправки нефтяники захотели закупить «автомобили, использующие компримированный природный газ в качестве моторного топлива с ГБО (газобаллонным оборудованием) заводской установки».

Реклама

В письме сообщается, что, согласно приведенной на официальном сайте информации, цена газомоторного автомобиля Largus CNG в комплектации Comfort (базовая версия) составляет 918 тыс. рублей. Ее можно снизить за счет госсубсидии на газомоторный транспорт на 115 тыс. рублей и еще на 20 тыс. рублей за счет сдачи старого автомобиля в «трейд-ин» при покупке нового, таким образом стоимость автомобиля составит 783 тыс рублей.

В то же время обычная бензиновая версия Largus в аналогичной комплектации стоит 731 тыс. рублей, и если к ней применить действующие акции (кредитная линия от Lada Finance, госпрограммы, сдача авто в трейд-ин» и т.д.), то

ее цена упадет до 533 тыс. рублей.

Причем на обычную машину можно установить не только заводское, но и стороннее сертифицированное ГБО. В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое дополняет госпрограмму «Развитие энергетики». В частности, государство берет на себя субсидирование перевода бензиновых автомобилей на компримированный (сжатый) природный газ (метан). До этого субсидии предоставлялись государством только на покупку новой газомоторной техники у отечественных автопроизводителей.

Для легкового автомобиля типа Largus весом до 1800 кг субсидия на ГБО составит 27 тыс. рублей. При том, что в среднем само оборудование стоит около 25-30 тыс. руб. и примерно столько же — работы по его установке. Однако ввиду пандемии в 2020 году граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на удвоение субсидирования, но не более двух третьих (60%) от общей стоимости переоборудования автомобиля. Кроме того, еще 27 тыс. рублей за перевод автомобиля на газ в рамках своих маркетинговых программ доплатит компания «Газпром».

«Анализ показывает, что газовая версия Largus с учетом всех скидок дороже базовой стоимости бензиновой версии на 52 тыс. рублей, а это соизмеримо со стоимостью комплекта ГБО без учета стоимости установки.

А при сопоставлении стоимости автомобилей с учетом всех действующих скидок разница достигает 250 тыс. рублей, что делает нецелесообразным приобретение газовой версии Largus»,

— сообщает «Саханефтегазсбыт» в письме «АвтоВАЗу».

В резюмирующей части письма «Саханефтегазсбыт» попросил «АвтоВАЗ» прояснить подобную стоимость модели, а также рассказать, какие акции можно применять для снижения цены автомобиля. Письмо подписано главным инженером компании Эдуардом Чикачёвым. «Газета.Ru» обратилась к нему с вопросами о причинах недовольства ценой, но представитель компании предпочел воздержаться от разговора.

В компании «АвтоВАЗ» сообщили, что не комментируют ценообразование, но подчеркнули, что стоимость автомобиля обоснована высоким качеством установленного в заводских условиях оборудования.

«Отмечу, что покупая Lada Largus CNG, клиент получает полностью сертифицированный и безопасный автомобиль, выпускаемый на производстве и обладающий заводской гарантией»,

— рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский

Вопрос гарантии на автомобиль с ГБО действительно имеет значение при покупке такой машины или переоборудовании стандартного бензинового автомобиля под двухтопливную систему, но цена газовой версии Lada Largus завышена, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Либо это ошибка людей, отвечающих на «АвтоВАЗе» за ценообразование, либо умысел — заработать на каждой машине больше за счет госсубсидии. Потому что если самостоятельно поставить в авторизованном центре ГБО, то с учетом всех акций и субсидий машина на газе в итоге обойдется намного дешевле. Любой, кто закончил хотя бы шесть классов средней школы, справится с подсчетом разницы», — отметил Бургазлиев.

Газовая машина «АвтоВАЗа» имеет высокую цену, но автопроизводитель, как любое коммерческое предприятие, вправе ставить ту цену за машину, которую посчитает адекватной, обращает внимание автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Конечно, мы как потребители заинтересованы в низких ценах, но рынок есть рынок: если стоит такая цена, значит «АвтоВАЗу» с ней комфортно. Кончено, если люди и будут переходить на газ, то купят простые машины и переведут их на газ самостоятельно, но это как раз простимулирует «АвтоВАЗ» пересмотреть ценники», — заключил эксперт.