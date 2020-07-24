Легкое касание ЦБ: как снижение ставки повлияет на рубль

C 24 июля этого года ключевая ставка снижается на 25 б.п., до 4,25% годовых. Такое решение принял совет директоров ЦБ. Несмотря на скромный шаг снижения, итог получился беспрецедентный. Так низко регулятор не снижал ставку с 2013 года. В прошлый раз уровень был снижен сразу на 1%.

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Вот как ЦБ обосновал свое решение: «дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию». То есть инфляция снижается, но не сильно.

Нет опасности и со стороны ожиданий россиян и бизнес-сообщества по поводу возможного роста цен. «После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», — сообщает пресс-служба регулятора.

Прогноз Банка России по инфляции выглядит несколько размытым: годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Дальнейшее снижение возможно

Банк России сообщил, что оставляет за собой право «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях» с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По мнению ЦБ, в июне динамика потребительских цен была неоднородной. Это было связано с неравномерным восстановлением потребительского спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики, отметил Банк России.

«По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%», — уточнил ЦБ.

Месячный прирост цен с исключением сезонности останется на пониженном уровне до конца текущего года на фоне сдержанного спроса, прогнозирует регулятор.

В разделе «Экономическая активность» ЦБ указывает, что восстановление российской экономики остается сдержанным и неоднородным. И по отраслям, и по регионам. «Косвенные индикаторы свидетельствуют о некотором оживлении инвестиционной активности. Продолжается восстановление сферы услуг и розничной торговли… Вместе с тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК + отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности», — считает Центробанк.

Траектория деловой активности в дальнейшем «может быть неустойчивой». Причин для этого предостаточно — падение доходов населения, осторожное поведение бизнеса.

В этих условиях ВВП уйдет вниз, считает регулятор, на 4,5–5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется рост на 3,5–4,5% в 2021 году и 2,5–3,5% в 2022 году.

Уточнено также, что с 27 июля 2020 года ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 2,5% до 2,25% годовых.

Маржа превыше всего

Снижение на 25 б.п. уже было заложено рынком, и поэтому эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», не ожидают существенных изменений на рынке кредитования.

«Резкого снижения ставок кредитования, скорее всего, не произойдет, поскольку медленное восстановление экономики влечет за собой повышенные риски. Могут быть небольшие снижения по краткосрочным кредитам, а по среднесрочным и долгосрочным, скорее всего, нет», — говорит начальник аналитического управления банка ФК Открытие Анна Морина.

Что касается возможного снижения ипотечных ставок, то сейчас на этот сегмент рынка гораздо больше действуют стимулирующие госпрограммы, чем изменения ключевой ставки, добавляет эксперт.

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверова. «После предыдущего снижения ключевой ставки сразу на рекордный 1% многие банки, опасаясь роста просрочки по кредитам, снизили ставки лишь на полпроцента, да и то неохотно. Российские банки не желают жертвовать маржой, в отличие от западных банков», — поясняет Суверов.

Незначительное изменение ключевой ставки вместе с шоками в мировой экономике уже не влияют на рынки, кроме постепенного вывода средств со вкладов и депозитов и их перевода на фондовый рынок в поисках большей доходности, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «Это обстоятельство серьезно бьет по фондированию банков, но ничего с этим поделать они не могут. За последние полгода количество клиентов Московской биржи выросло до 5 миллионов с 2,5 миллионов на конец декабря — начало января. Это подтверждает тезис о том, что банки перестали быть интересны для инвесторов», — говорит Кричевский.

Рубль пока держится

Что касается курса рубля, то в перспективе нескольких дней любое решение ЦБ не окажет серьезного влияния, кроме небольших скачков после принятия решения. В 13.30 мск (времени опубликования решения по ключевой ставке) курс доллара вырос на 40 копеек и в моменте почти достигал 72 рублей.

«Но в долгосрочной перспективе рубль определенно ослабнет. Например, по причине потери интереса инвесторов к российским ОФЗ из-за низких процентных ставок по этому инструменту.

Сегодня рубль вряд ли выйдет из коридоров 71-72 к доллару и 82-83 к евро, но в течение нескольких недель может провалиться до 74 и 86 рублей за доллар и евро соответственно», — прогнозирует Кричевский.

Чем дольше инфляция и ключевая ставка будут оставаться на низком уровне, тем больше денег уйдет в госбумаги, указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank: Валентин Журба. «Во-первых, ставки по депозитам становятся менее привлекательными и инвесторы вынуждены забирать деньги из банков и переходить в более рискованные инструменты, а банки должны думать, как заместить выпадающие средства. Во-вторых, по мере снижения доходности наших облигаций они перестают быть привлекательными, и следующая значимая коррекция на мировых рынках может привести к тому, что иностранцы будут фиксировать прибыль в ОФЗ и выходить из рубля в доллары и евро», — говорит Журба.

В итоге рубль подвергнется повышенному давлению, и понадобится время, чтобы курс российской валюты вернулся к стабильности. «Конечно, инвесторы это видят, поэтому цены на ОФЗ перестали расти как раньше», — заключает эксперт.