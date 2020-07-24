Копите сами: в России предложили ввести новый пенсионный вычет

В конце июля две российские саморегулируемые пенсионные организации направили в Банк России письмо с предложением ввести возврат НДФЛ для тех, кто решил самостоятельно копить на пенсию через добровольные взносы в такие фонды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Сам вычет может работать по принципу аналогичного механизма для индивидуальных инвестсчетов (ИИС) первого типа. Суть в том, что владельцы таких счетов, ежегодно пополняя их на сумму до 400 тыс. рублей могут вернуть с этой суммы НДФЛ в 13%, то есть – 52 тыс. рублей.

Авторы письма считают, что эта мера позволит сделать добровольные взносы на будущую пенсию более интересным инструментом: за три года количество таких счетов выросло в 10 раз – почти до 2 млн единиц. Авторы инициативы считают, что внедрение отдельного налогового вычета на добровольные пенсии схожим образом скажется и на потоке средств в программы добровольного пенсионного страхования.

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«Как показал опыт ИИС, граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул», – сказал «Известиям» президент ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) Сергей Беляков.

Сейчас стимулов для того, чтобы вкладывать средства в негосударственные пенсионные фонды у россиян нет, уверены авторы письма. Так, по нынешнему законодательству социальный налоговый вычет ежегодно предоставляется на сумму 120 тыс. рублей, то есть вернуть можно не более 15,6 тыс. рублей от уплаченного НДФЛ. Причем распространяется он только на медицинские услуги, образование, страхование жизни и пенсионные взносы. Учитывая, что размер вычета не индексировался в течение 10 лет, медицинские и образовательные услуги обычно полностью выбирают максимальный размер этой суммы.

С необходимостью внедрения такого вычета в беседе с «Известиями» согласился и гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Эксперт напомнил, что в большинстве стран ОЭСР соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет от 25 до 50%, в то время как в России этот показатель не превышает 10%.

В письме, направленном в ЦБ указано, что в результате это приводит к тому, что в этих странах коэффициент замещения утраченного заработка при рекомендации ОЭСР в 67,9% иногда превышает 80%, примерно половина которого приходится на программы добровольного пенсионного страхования.

В пресс-службе Банка России «Известиям» подтвердили, что получили письмо и сказали, что инициатива требует оценки потенциального положительного эффекта и ее нужно обсуждать с Минфином, поскольку деятельность налоговой службы относится к компетенции министерства. Но при этом само предложение не было отвергнуто ЦБ, а значит, в целом, идея вполне жизнеспособна.

Пенсионерам предлагают много нового

Еще одно предложение по поводу улучшения финансового благополучия российских пенсионеров прозвучало несколько дней назад от председателя Союза потребителей России Петра Шелища. Организация направила в правительство письмо с идеей создания государственного рентного фонда жилья одиноких пенсионеров.

Суть этого предложения в том, что пожилые россияне, которым некому оставить свое жилье в наследство, смогут получать пожизненное содержание из этого фонда, а пополняться он будет за счет добровольных взносов молодых людей, которые потом смогут получить это жилье в собственность.

Работать этот фонд будет на добровольной основе: пенсионеры смогут заключить с ним соглашение, и после оценки стоимости жилья и примерного срока дожития (все это будет делаться за счет средств фонда), пенсионеры будут получать определенный ежемесячный платеж.

Претенденты на жилплощадь будут платить в районе 20-50 тыс. рублей ежемесячно в зависимости от региона: сумму рассчитают исходя из примерной стоимости недвижимости, на которую рассчитывает плательщик. А соответствующую квартиру, после выплаты взносов, ему будут предлагать из уже освободившегося фонда недвижимости. Таким образом, плательщики взносов сразу получат возможность занять жилплощадь, а их средства будут направляться на текущие выплаты другим пенсионерам. Ключевая выгода для молодежи при такой схеме состоит в том, что ей не придется платить первый взнос по ипотеке банкам и проценты по кредиту.