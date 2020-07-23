Охота за умами: почему экспаты не приживаются в России

Великобритания запустит с 2021 года программу по приему иммигрантов из Гонконга на работу и учебу. «Те, кто приедет в Великобританию по этой программе, смогут подать заявление на поселение в Великобритании с бессрочным разрешением остаться, если они проживут в Великобритании в течение 5 лет. После 12 месяцев проживания в этом статусе они смогут подать заявку на британское гражданство», — сообщает правительственный портал www.gov.uk.

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Под эти условия получения гражданства подпадают не только бывшие подданные Великобритании, оказавшиеся в Гонконге после передачи в 1997 году этой бывшей колонии в ведение Китая, но и члены их семей и все граждане Гонконга, не пожелавшие получать паспорт Китая и решившие покинуть родину.

Эта история, в первую очередь, о политических разногласиях между Великобританией и Китаем. Но у нее есть очевидная финансово-экономическая составляющая.

Без ограничений по зарплате

Дело в том, что Гонконг уже многие годы входит в топ-3 стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса и известен высококлассными специалистами в банковской сфере, инновациях, IT-индустрии. Заполучить таких специалистов мечтают многие компании по всему миру.

Великобритания уже объявила, что в рамках программы все прибывшие из Гонконга мигранты будут иметь доступ на британский рынок труда «без лимита зарплаты».

То есть британские компании смогут платить им столько, сколько захотят, как если бы они уже были британцами.

Борьба за квалифицированных специалистов, топ-менеджеров, талантливых управленцев на самом деле идет давно. И на частном уровне, и на государственном. А нежданно накрывшая мир пандемия коронавируса открыла еще больше возможностей для «охоты» на них на глобальных площадках. Кризис вызвал череду банкротств даже среди успешных компаний, и без работы сейчас остается немало профессионалов во многих странах мира.

Тот же Китай, по данным Business Insider, не упускает возможности воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить к себе таланты из США, Индии, европейских стран. КНР создает сейчас структуру онлайн-найма, предназначенную для привлечения квалифицированных американских работников, еще только столкнувшихся с угрозой увольнения — тех, кто еще работает, но уже оформил страховку на случай увольнения, отмечает Business Insider.

Китайцы завлекают даже дорогих специалистов из Кремниевой долины — дотациями на аренду жилья в Китае и субсидиями в размере до $3 млн для тех, кто готов развивать после переезда в Китай свои стартапы.

Например, компания Attract Talent предложила специалистам, которые переедут на работу в Ханчжоу, жилищные субсидии до $1,1 млн, а также до $700 тыс. на одобренный стартап.

Китай хантит в США

Китайские власти рассматривает пандемию как удачную возможность расширить набор иностранных специалистов и за счет этого продвинуться в борьбе с США за лидерство в мировой технологической индустрии.

Кто победит в этой борьбе — неизвестно, но США точно лидируют в масштабах «переманивания мозгов» со всего мира. Для нужд своего рынка труда США ежегодно привлекают, например, из одной только Индии до 60 тысяч специалистов по утвержденным государством квотам. Индийцы считаются хорошими программистами. Кроме того, в Индии развита фармацевтика и, соответственно, из этой густонаселенной страны можно черпать готовых специалистов этого профиля в неограниченном количестве.

Бегство специалистов из Индии достигло таких масштабов, что правительство даже потребовало от крупных корпораций поднять в два раза зарплаты востребованному на внешнем рынке персоналу. Отток немного уменьшился.

Проблема переманивания специалистов нередко подрывает сферу фундаментальных наук, а это уже вопрос интересов государства. По данным газеты The Wall Street Journal, все больше американских ученых получают работу в технологических гигантах — Google, Microsoft, Facebook, Baidu и все меньше — в университетах. Технологические компании могут предложить ученым высокие зарплаты, лучшее финансирование исследований, лучшие условия для исследований, а также чувство сопричастности к технологиям, которыми будут пользоваться миллионы людей.

Впрочем, советник Centre for Technology Transfer APEC и эксперт РАНХиГС Елена Дугина считает, что традиционное мотивирование талантов высокими зарплатами и субсидиями на жилье, на переезд — это вчерашний день. «Настоящие специалисты не поведутся на переезд в тот же Китай, сколько бы им там ни обещали. В Китае есть проблема с экологией, с чистой водой и воздухом. И никто из них не потащит туда свои семьи, своих детей», — говорит Дугина.

Не работать в штате даже в Штатах

В выигрыше сейчас будут те компании, которые предложат специалисту гибридную модель работы, полагает эксперт, сама следующая такой модели.

«Понятное дело, что специалисты высокого класса не пойдут в штат, путь экспата — не для них, работать «на дядю» плохо, но они не хотят и другой крайности — открывать свой бизнес. Им интереснее совсем иной формат — работа над проектами, над несколькими проектами, которыми им интересны. И эти проекты могут реализовываться одновременно разными компаниями», — поясняет Дугина суть гибридной модели.

У передовых компаний, в первую очередь в цифровой сфере, уже есть понимание того, как привлечь спецов. На государственном уровне такого понимания пока еще нет, но в постковидную эпоху тренд на гибридный формат будет набирать обороты, уверена Дугина. «Сейчас границы многих стран еще закрыты, а некоторые границы то открываются, то закрываются. А еще говорят о второй волне пандемии. И если вы думаете, что классные специалисты сидят и ждут, когда смогут физически переместиться в какое-нибудь райское место на другом конце света, то ошибаетесь. К окончанию пандемии у них уже будут новые подписанные контракты, но при этом они смогут жить там, где жили, где им комфортно. Такую возможность дают инновационные технологии, и даже «железный занавес» не помеха», — отмечает Дугина.

Эксперты рынка труда тем не менее указывают на ряд проблем, неизбежно возникающих у компании, прибегнувшей к сманиванию специалистов. «Корпоративная культура и новый управленец — не всегда вещи совместимые, привлеченный специалист может не найти общего языка с коллегами. Если со «входа» ему еще к тому же дается полная свобода действий, то может быстро быть потеряно то, что нарабатывалось годами», — обращает внимание директор по эффективности персонала онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Алеся Ракитина.

«Не все компании хотят связываться с оформлением иностранцев в штат или на аутсорсинг, изучать тонкости миграционного и валютного законодательства. Если же говорить о российских крупных компаниях, то

привлекать иностранных сотрудников, например на дистанционную работу, тоже затратно: НДФЛ будет оплачиваться по ставке в стране проживания, а в развитых странах ставки налога существенно выше, чем в России», — говорит финансовый директор финтех-маркетплейса VR Bank Роман Ромашевский.

Деньги потрачены, а толку — ноль

В России на национальном уровне практически отсутствует стратегия стимулирования притока высококвалифицированных специалистов, отмечает эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. «Элитная часть привлеченной из-за рубежа рабочей силы крайне незначительна, порядка 30 тысяч человек при 70 млн занятых. Это не рассматривается как ресурс для повышения конкурентоспособности экономики», — подчеркивает Киселева.

По ее словам, в разработке миграционной политики в нашей стране основную роль играет МВД при менее выраженной роли Минтруда и Минэкономики. «Во главу угла ставятся регуляторно-разрешительные процедуры, а не потенциал трудовой или научной и учебной миграции для целей наращивания интеллектуального капитала страны», — добавляет Киселева.

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин отмечает, что при найме иностранного сотрудника важно учитывать его менталитет. «Большинство иностранных топ-менеджеров не знают русского языка, не знакомы с русской культурой. Неизбежны трудности в общении с коллегами, с партнерами. В итоге экспаты долго не задерживаются, уезжают, а деньги на них уже потрачены», — заключает Порочкин.