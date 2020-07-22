Умом Россию не понять: нейросеть нашла перспективную недвижимость за МКАД

Аналитики компании Realiste с помощью нейросети нашли самые недооцененные районы Подмосковья, где, вероятнее всего, в ближайшие 10 лет стоимость земли может подскочить в два-три раза. На первом месте оказались деревни Тимошкино и Веледниково в 25 км от МКАД по Новой Риге: там, по мнению экспертов, через 10 лет сотка земли подорожает на 231% – с нынешних 410,7 тыс рублей до 1,36 млн. Но при этом

из всего перечня наиболее привлекательных направлений там самые дорогие дома, если рассматривать покупку под ключ: жилой дом площадью 150 кв. Метров обойдется в 28,5 млн рублей.

На втором месте оказалось Фрязино: сейчас сотка земли там стоит 89 тыс рублей, а через 10 лет она может подорожать до 293,8 тыс, то есть – на 228%. При этом во Фрязине одни из самых доступных домов: если брать такую же площадь, как в предыдущем примере, то такой объект обойдется в 6,8 млн рублей.

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Третье место заняли Пестовская гавань и Тишково, расположенные у берега Пестовского водохранилища к западу от Ярославского шоссе. Но там дороже земля – в районе 101 тыс за сотку, и подорожает за 10 лет она до 300 тыс рублей, то есть на 195%, уверены эксперты Realiste. При этом аналогичные дома там стоят немного дешевле, чем во Фрязине: 6,7 млн рублей.

При этом

во всех трех районах стоимость строительства нового жилья примерно одинаковая: такие же дома, построенные с нуля, в Тимошкино — Веледниково обойдутся в 12,9 млн рублей, а во Фрязине и Пестовской гавани — Тишкове – по 10,7 млн рублей.

То есть, в первом случае выгоднее строить дом самостоятельно, а во втором и третьем – покупать уже готовые.

Аналитики компании, которая провела это исследование, считают, что недвижимость, в том числе и земля, в этих районах сейчас сильно недооценены из-за транспортной доступности – постоянные пробки или отсутствие общественного транспорта делают их наименее привлекательными для тех, кто хочет поселиться в пределах Бетонного кольца.

Но из-за того, что многие москвичи оценили жизнь за чертой города во время пандемии и часть из них теперь ищет возможности для того, чтобы окончательно перейти на удаленку, проблема транспортной доступности отходит на второй план. Так что спрос на относительно дешевую недвижимость в Подмосковье будет только расти.

«Многие из тех, кто ранее не задумывался о жизни в собственном доме в пригороде, «распробовали» этот стиль жизни в период вынужденной самоизоляции. В марте-июне этого года число просмотров объявлений по продаже домов и коттеджей было в несколько раз выше, чем в 2019-м»,

– рассказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Исход удаленщиков из столицы

В беседе с «Газетой.Ru» эксперты из сферы недвижимости подтвердили, что интерес к загородным объектам во время пандемии значительно вырос. Так, представители «Авито Недвижимость» рассказали, что

спрос на аренду дач превысил докризисные показатели более чем в три раза, а уже после отмены ограничений покупкой такого жилья по всей стране интересовалось на 77% людей больше, чем в прошлом году.

«В Подмосковье спрос на загородную недвижимость в июне 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза. Средняя стоимость покупки загородного дома в Московской области за квартал при этом не изменилась, а за год выросла на 3,9% до 4 млн рублей», – говорят в «Авито Недвижимость».

Общий объем сделок по купле-продажи в сегменте загородной недвижимости вырастет только во втором полугодии, примерно на 15-20%, отметил директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. Но

на данный момент совокупное снижение числа сделок на первичном рынке все еще составляет 35%, а на вторичном – 3%. Эксперт объясняет это недостатком качественного предложения.

«Цены действительно завышены. По нашим данным, до 80% объектов переоценены собственниками, не соответствуют рыночной конъюнктуре и потребностям потенциальных покупателей, в связи с чем относится к категории неликвидного», – рассказал «Газете.Ru» Олег Михайлик.

Отсутствие качественного предложения объясняется еще и тем, что сейчас на рынке представлено множество больших и дорогих домов, построенных еще в 2000-х годах, и на данный момент значительная их часть морально устарела, объясняет Алексей Попов из ЦИАН.

А самые качественные варианты уже давно ушли с рынка, уверен генеральный директор агентства We Know Александр Галицын.

«Самые привлекательные предложения коттеджей с отделкой были проданы в мае-июне, это был наиболее популярный запрос у покупателей и со скромными, и с серьезными бюджетами»,

– сказал эксперт.

Непростые решения

Если говорить о покупке загородного дома исключительно с целью инвестиций, то этот процесс гораздо сложнее, чем с городскими новостройками, уверен Алексей Попов.

Проблема не только в более запутанном ценообразовании, но и в рисках изменения окружения: если сегодня рядом с поселком находится сельский луг, то завтра на его месте могут начать стоить многоквартирные дома-свечки или складские комплексы.

Но даже если рассматривать такую недвижимость в качестве места для проживания, в первом полугодии 2020-го наибольшим спросом по-прежнему пользовались классические направления: Рублево-Успенское и Новорижское, Минское, Киевское и Дмитровское шоссе, рассказал «Газете.Ru» Олег Михайлик из Knight Frank.