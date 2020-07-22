Награда за отдых: россиянам выдадут деньги на путешествия

Правительство России выплатит частичные компенсации расходов туристам, которые до конца текущего года отдохнут в российских регионах, заявил во время выступления в Госдуме премьер Михаил Мишустин в среду, 22 июля.
«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», ― рассказал он, добавив, что соответствующий список регионов уже составлен Ростуризмом.
По словам Мишустина, туристы получат от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.
Также премьер-министр обратил внимание на тот факт, что в настоящий момент туристическая отрасль находится в сложном положении, и призвал россиян поспособствовать развитию новых возможностей для внутреннего туризма.
При этом, судя по спросу на авиабилеты, отечественный туризм восстанавливается весьма активно. В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales «Газете.Ru» сообщили, что в июле внутренние перелеты уже восстановились на том уровне, которого в компании ожидали в этом году без учета пандемии коронавируса.
Онлайн-тревел агентство Biletix, в свою очередь, зафиксировало превышение объема бронирований авиабилетов по внутренним направлениям на 6,1% с 10 по 20 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в оптимистичных операционных прогнозах агентства планировалось восстановление лишь до 50% от объемов 2019 года.
Примерно столько же путешественников в этом году доберется до курортов на автомобилях. По результатам совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто», почти каждый третий респондент (30%) планирует совершить путешествие к месту отдыха на автомобиле, в то время как добираться на самолете решили 28% опрошенных, а на поезде — 16%.
«Спрос на туристические поездки действительно постепенно восстанавливается. На данный момент мы наблюдаем, что количество приобретенных билетов с 10 по 20 июля идентично количеству покупок за предыдущие 10 дней, падений больше нет», — подтверждает «Газете.Ru» положительную динамику руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Она также указывает на интересную тенденцию, что в этом году большинство россиян приобретают авиабилеты не ранее чем за неделю до вылета.
Например, 55% клиентов сервиса, у которых вылет в июле, покупали билеты за 0-7 дней до даты отправления, за 8-30 дней планировали 35% пользователей сервиса. 9% приобретали авиабилеты за 2-6 месяцев до отлета и лишь 1% — более чем за полгода, подсчитали в OneTwoTrip.
«Таким образом, можно точно сказать, что спрос на август пока сформирован менее чем на половину, и, исходя из тенденции роста интереса к поездкам, может быть довольно высок», — прогнозирует Елена Шелехова.
Если 83% респондентов опроса отметили, что планируют провести отпуск в России, примечательно, что 17% все еще рассчитывают на отдых за границей, выяснили аналитики сервисов.
Однако самые нетерпеливые уже находят способы добраться до зарубежных курортов. В сети можно найти множество историй о пересечении границы между Россией и Белоруссией через лес или со справкой о лечении.
Эксперты Aviasales проверили, как изменился спрос на вылеты из Минска в Турцию — из крупнейшего международного аэропорта страны до самого популярного места отдыха — и заметили рост поисковых запросов. При этом доля тех поисков, что приходятся на путешественников с российскими ip-адресами, увеличилась на 394% год к году.
«Уже с середины мая, после снятия первых ограничений в России, пользователи Aviasales заинтересовались возможностью улететь в Турцию через Республику Беларусь, а к середине июня количество запросов с российских ip-адресов и вовсе превысило долю поисков с белорусских. Интересно, что полеты в Турцию возобновились только 1 июля, и стоимость авиабилетов выше обычного. Так, улететь из Минска в Стамбул прямым рейсом в ближайшие дни можно в среднем за 23 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса.