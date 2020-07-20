Страна на чемоданах: 80% россиян хотят переехать

Желание сменить место проживания ради высокооплачиваемой и перспективной работы охватывает подавляющее большинство россиян, свидетельствуют данные опроса Kelly Services и «Авито.Работа». Так думают 80% респондентов из опрошенных 38 тыс. человек, причем 60% из всех опрошенных — жители городов-миллионников из всех восьми федеральных округов.

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Почти половина из тех, кто хочет покинуть нынешнее место проживания, готовы уехать навсегда, а еще 30% хотели бы уехать на срок до года. При этом 11% респондентов могут переехать на срок от года до трех лет, и 6% — от трех до 10 лет.

Основным направлением для трудовой миграции большинство опрошенных россиян (34%) назвали город с благоприятным климатом — где-нибудь на юге России, в том числе в Краснодарском крае. Учитывая, что респонденты могли выбирать до трех вариантов, помимо юга России, большинство респондентов хотели бы покинуть страну в принципе (32%) или переехать в Москву, Санкт-Петербург или другой город миллионник (28%).

При этом четверть россиян, имея возможность указать еще два любых варианта, сказали, что готовы переехать куда угодно при первой возможности.

Из тех, кто хочет уехать в другой город, чаще всего люди жаловались на дефицит вакансий и перспектив карьерного роста, относительно высокую стоимость жизни и дисбаланс между работой и личной жизнью. На четвертом месте оказались плохой климат и экология: об этом беспокоится четверть опрошенных россиян.

Не были мы ни на каком Таити

В качестве ключевых причин для переезда основное число респондентов назвали более высокую зарплату (91%), профессиональный и карьерный рост (49%) и более комфортные условия жизни, а именно — медицину, экологию, безопасность и варианты досуга (44%). При этом

молодежь чаще интересуется именно финансовой составляющей, а менеджеры среднего звена — комфортной средой. Топ-менеджеров, помимо прочего, по большей части интересует возможность работы с интересными проектами и задачами, а высокие цели вроде развития региона и конкретных отраслей интересуют всего 10% респондентов.

А самой непопулярной причиной для переезда стали репутация или бренд компании.

В топе городов, предпочтительных для переезда, россияне, которые хотят построить карьеру, ожидаемо выбрали Москву (52%) и Питер (40%). Остальные города заинтересовали их гораздо меньше: в расположившуюся на третьем месте Казань хотят переехать только 4%, в Екатеринбург — 2,8%, а в остальные города вроде Новосибирска, Краснодара или Нижнего Новгорода — немногим более 2% опрошенных.

В топ городов, из которых люди хотели бы уехать ради лучшей доли, попали Омск, Москва и Екатеринбург (от 31 до 35%), а так же Красноярск и Волгоград.

О чем это говорит

Желание молодежи переехать в Москву или Санкт-Петербург вполне объяснимо, ведь в этих крупных городах больше возможностей для того, чтобы начать карьеру в крупных компаниях, в том числе международных, прокомментировал результаты опроса «Газете.Ru» категорийный менеджер «Авито.Работы» Дмитрий Пучков. Он также отметил, что в двух столицах им легче найти единомышленников, а социальная жизнь гораздо интереснее.

При этом эксперт отметил, что

переехать на юг России стремятся люди более старшего возраста, уже достигшие определенных карьерных успехов. А замдиректора института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Денисенко напомнил, что такая практика была распространена и в Советском Союзе: не зря тогда юг Украины и Северный Кавказ называли «краем отставных полковников».

Та же тенденция, по словам ученого, наблюдается и во всем остальном мире. В США пожилые «северяне» переезжают во Флориду и Калифорнию, а их ровесники в Европе покупают или берут в аренду жилье в странах Средиземноморья.

Если трудовая миграция в стране в ближайшие годы будет расширяться и вовлекать все большее число специалистов в разных областях,

экономике России это пойдет только на пользу. В беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра трудовых исследований ВШЭ Алексей Ощепков объяснил, что это приводит к более эффективному распределению трудовых ресурсов.

«Предположим, есть два региона: в одном зарплаты высокие, в другом низкие. Это значит, что в первом регионе производительность труда выше, чем во втором, а значит, в целом гораздо выгоднее перераспределить трудовые ресурсы в пользу первого региона», — уверен эксперт.

В перспективе это может привести к тому, что некоторые компании начнут переезжать из Москвы и Санкт-Петербурга в другие регионы и при желании смогут значительно сэкономить, просто перевезя к себе необходимых сотрудников.

«Рынок кандидатов ограничен, и работодатели буквально борются за таланты. Поэтому переезд становится чуть ли не единственной возможностью нанять в команду квалифицированных работников, — считает Дмитрий Пучков. — Помощь в релокации, когда работодатель берет на себя траты по переезду и оплачивает первые месяцы жилья, может быть дешевле, чем переманивать кандидата из другой компании».

Как оно сложится на практике, будет напрямую зависеть от того, какие кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем.

Если спрос будет расти именно на тех, кто в целом не привязан к конкретному месту работы — те же сотрудники из сфер IT, консалтинга, маркетинга и других — то они, как и во время пандемии, скорее всего, переедут в более комфортные места и будут дальше работать оттуда.

Но не стоит забывать про другие отрасли экономики, которые предполагают определенную дислокацию производства. Там, по мнению Алексея Ощепкова из ВШЭ, ждать значительных изменений не стоит.

«Скорее есть какое-то сложившееся распределение экономической активности, завязанное на отраслевую структуру, и во времени это очень медленно меняется. Поэтому крупные города как были центрами притяжения, как те же Москва, Питер или, например, Тюмень, так они и остались», — подытожил эксперт.