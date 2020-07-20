Пора забирать деньги: россияне готовятся закрывать депозиты

Около 30% россиян закроют свои депозиты, если ставки по ним продолжат падать, пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное «Росгосстрах-банком» и НАФИ. Причем среди вкладчиков в возрасте 21-35 лет пойти на такой шаг готовы 36% опрошенных, а среди тех, кому за 55 лет, поступить таким образом планируют только 25%.

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Некоторые респонденты готовы разместить свои средства в иных инвестиционных инструментах, чтобы получить более высокую доходность. Так, около 7% планируют вложить свои деньги в золото, еще 6% – в облигации и примерно 4% рассматривают недвижимость в качестве основного варианта.

Еще около 12% опрошенных будут искать более доходные способы вложений. Причем молодежь предпочитает акции и недвижимость, а золотом больше интересуется старшее поколение.

Принимать соответствующее решение им, вероятнее всего, придется уже совсем скоро: по итогам первой декады июля средняя максимальная ставка в топ-10 российских банках по объемам привлеченных депозитов упала до 4,63% против 4,8% в третьей декаде прошлого месяца.

В ближайшее время ставки по депозитам могут установить очередной антирекорд: по мнению стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко, на ближайшем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 24 июля, регулятор снизит ключевую ставку еще на 50 б.п. – до 4% годовых.

«Мы ожидаем снижения ставки на 50 б.п., но вполне возможен выбор ЦБ в пользу снижения на 25 б.п. <…> Мы полагаем, что риски дезинфляции все еще высоки, и поэтому ЦБ предпочтет снизить ставку на 50, а не на 25 б.п.», – рассказал аналитик.

Как в Европе и США

Если Банк России действительно продолжит снижать ключевую ставку, то доходность по вкладам вплотную приблизится к уровню инфляции или даже окажется ниже ее, уверены многие эксперты.

Так, на прошлой неделе глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что

с высокой вероятностью к концу года ставка по банковским депозитам упадет до 2-3% годовых при том, что инфляция в итоге окажется ниже таргета ЦБ в 4% и составит около 3%.

Другой аналитик – Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» – сделал более оптимистичный прогноз, сказав, что средняя максимальная ставка будет примерно на 50 п.п. ниже ключевой ставки ЦБ – 3,5%. При этом дальнейшего снижения ключевой ставки эксперт не предполагает, поскольку это может вызвать неконтролируемый рост цен.

Ситуация, когда ставки по банковским вкладам опускаются до уровня инфляции или ниже ее весьма характерна для развитых стран, объяснили собеседники «Газеты.Ru». Например, в США проценты по депозитам близки к нулю, а в Европе они и вовсе отрицательные.

В России относительно высокие ставки по депозитам тоже существуют не так давно. Главный экономист Сбербанка (Sberbank Investment Research) Антон Струченевский напомнил, что почти до конца 2016 года инфляция в стране была двузначной и превышала уровень процентов по депозитам. Такое, по мнению аналитика, может случиться и сейчас, но только в виде временного явления.

Куда нести деньги

Вариант с покупкой золота, который преимущественно рассматривает старшее поколение, может оказаться одним из наиболее выгодных и надежных в нынешних условиях. Недавно биржевые цены на золото вплотную подобрались к историческим максимумам, временно превысив отметку в $1800 за тройскую унцию (31,1 грамма).

При этом по мнению многих аналитиков,

в ближайшее время золото подорожает еще сильнее. Так, аналитики Bank of America считают, что в течение следующих 18 месяцев цены на драгоценный металл подскочат до $3000 за тройскую унцию.

Это объясняется тем, что на фоне нестабильности в мировой экономике многие инвесторы предпочитают перекладывать средства в надежные активы, одним из которых и является золото.

Интерес молодежи к акциям, которые можно покупать и продавать на бирже, тоже в целом укладывается в современные тренды. По словам Александра Разуваева, к концу года на российской бирже будет зарегистрировано более 7 млн уникальных брокерских счетов.

В целом инвестиции на бирже могут принести более высокую доходность, чем банковский депозит, даже при самых консервативных стратегиях, уверен аналитик. Ведь для того, чтобы она составила более 13% годовых, достаточно открыть индивидуальный инвестсчет с возможностью возврата ранее уплаченного НДФЛ и в течение трех лет ежегодно пополнять его на сумму не более 400 тысяч рублей, параллельно вкладывая эти средства в государственные долговые облигации.