Без чаевых: Роспотребнадзор обновил правила для кафе

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Реклама

Новые правила были разработаны в рамках так называемой «регуляторной гильотины», они должны заменить те акты, которые утратят силу в 2021 году.

Согласно проекту, теперь кафе и рестораны не смогут включать в счет расходы, которые не связаны со стоимостью товаров — сюда попадают чаевые, различные комиссии и прочие дополнительные позиции. Клиент сможет потребовать возврата уплаченной по таким позициям суммы, если заведение позволит себе подобное нарушение.

Закрепляется в проекте и возможность дистанционного заказа — для этого кафе и ресторанам предписывается иметь электронную книгу отзывов и предложений, предоставляя потребителям ссылку на нее. Записи из «жалобной книги» можно будет стереть только через полгода после внесения — или же если в тексте содержится брань, оскорбления и прочая информация, запрещенная законодательством РФ.

Кроме того, для онлайн-заказов кафе должны предоставлять информацию об услугах — не только цену и условия оплаты, но и пищевую ценность блюд, содержание в них белков, жиров, углеводов и витаминов.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что более 80% от числа столичных летних кафе возобновили работу за месяц со дня, когда были сняты введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения.

«Более 1,7 тыс. сезонных кафе возобновили свою работу в Москве», — передает слова чиновника ТАСС.

Немерюк добавил, что в схему размещения летних кафе включено 3,1 тыс. веранд — рестораны сами решают вопрос об их открытии. После снятия карантина в Москве летние веранды заработали с 16 июня, а «обычные» заведения общепита — с 23 июня.

В Подмосковье бары, кафе и рестораны возобновили работу с 16 июля. При этом в общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

«В привычном режиме заработали рестораны и кафе. Этого долго ждал бизнес и, конечно, наши жители и гости, которым хочется отдохнуть и приятно провести время в хорошей компании. Теперь — можно. Хотя повышенные требования к безопасности, дистанция, санитарные стандарты — с этим все должно быть строго», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В начале июня, когда режим ограничений в столице РФ еще действовал, власти города сообщили о требованиях к рестораторам после возвращения к нормальной жизни.

Алексей Немерюк отметил, что главным станет требование по расстановке столов на определенном расстоянии друг от друга. Кроме того, владельцев заведений общепита обязали принимать меры по соблюдению санитарной дистанции.

Тогда же Роспотребнадзор изменил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях борьбы с коронавирусом и снятия некоторых ограничений в регионах.

В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что в обновленном документе большое внимание уделяется рекомендации проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий. Перед началом рабочего дня сотрудникам должны измерять температуру и обеспечивать средствами индивидуальной защиты, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

Работники заведений обязаны ходить в масках и менять их как минимум один раз в три часа. Одноразовые маски должны быть утилизированы централизованно: они собираются у всех сотрудников и запаковываться в два полиэтиленовых пакета.

В местах общественного пользования должны быть установлены умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками. При этом дезинфекцию всех контактных поверхностей необходимо проводить в заведении каждые 2-4 часа. Если предприятие использует для обслуживания одноразовую посуду, то ее нужно плотно запечатать в пластиковый пакет перед утилизацией.