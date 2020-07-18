Простой не в счет: кого могут освободить от транспортного налога

Россияне, владеющие автомобилями, но не пользующиеся ими больше полугода, могут перестать платить транспортный налог. С предложением освободить граждан от выплат в подобном случае выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров. С соответствующим письмом законодатель обратился к нынешнему министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает издание RT, в распоряжении которого имеется копия документа.

Сегодня сумма, которую автовладельцы выплачивают в качестве налога на транспорт, не варьируется в зависимости того, насколько часто используется машина,

отмечает Федоров в своем письме. Однако разные причины — например, затяжной ремонт личного транспорта или смена места жительства — могут заставить россиян надолго отказаться от поездок на собственном автомобиле. Тем не менее от уплаты налога граждане не освобождаются даже в подобных случаях.

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В свете этого Федоров предлагает временно приостанавливать регистрацию простаивающих машин на срок от шести месяцев, что будет означать освобождение собственников от выплат. Автомобильные номера при этом будут сдаваться в ГИБДД и храниться там бесплатно до возвращения владельцу. Для нарушителей, которые попытаются сесть за руль машины с приостановленной регистрацией, будут предусмотрены санкции на усмотрение профильных служб.

Инициативы подобного рода уже исходили от самих граждан РФ.

«Я всегда предлагал более простой путь решения той же самой задачи, более простой для автомобилистов, которым не надо ездить сдавать номера, затем обратно их получать, — отметил в разговоре с RT глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя проект Федоров. — Надо просто включить транспортный налог в стоимость топлива. И тогда, кто не ездит, то и не платит, и никаких проблем с этим не возникает. Не хочешь ездить — не езди, не будешь платить транспортный налог».

Если предложение Федорова будет принято, почти половина российских автовладельцев могут перестать платить транспортный налог,

сообщил изданию Nation News юрист Дмитрий Славнов, специализирующийся на сфере автомобилей.

В России существует отдельная категория автомобилей — так называемые «подснежники», напомнил он. Их собственники пользуются личным транспортом только в летний период для того, чтобы ездить на дачу. По словам Славнова, освобождение этой группы граждан от выплаты налога приведет к тому, что «другая половина страны возьмет за них бремя ответственности, возьмет их оплату на себя». При этом сам «дорожный налог» вырастет, считает юрист: «если откуда-то убыло, где-то прибыло». «Если такой закон примут, то налоговая нагрузка на тех, кто регулярно пользуется автомобилем, возрастет», — прокомментировал эксперт.

Инициативу Федорова Славнов считает «спорной»: «Нам постоянно не хватает средств на содержание и ремонт дорог. А здесь мы предлагаем сократить дорожный налог, мол, деньги откуда-то из другого места будем брать. Я не могу уловить логику. Если нам не хватает денег, зачем понижать налог? Это все равно что мне не хватает на жизнь зарплаты, а я отказываюсь от премии. Как это так?» — заметил юрист.

Это не первая попытка депутатов Госдумы снизить налоговое бремя, лежащее на автовладельцах.

18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. В частности, инициатива законодателя затрагивает регионы, власти которых вводили режим повышенной готовности.

С этим предложением Власов обратился к нынешнему министру транспорта Евгению Дитриху, сообщали РИА «Новости». В письме главе Минтранса депутат мотивировал свою идею тем, что из-за сложившейся ситуации большая часть россиян не выходила из дома более месяца, а потому не пользовалась автомобилями, налог за которые должна выплатить. Поэтому снижение суммы выплат кажется Власову «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».