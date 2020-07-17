Эффект Маска: как Tesla подорожала в шесть раз

Котировки американского производителя электрокаров Tesla находятся вблизи рекордных значений. Накануне предприятие Илона Маска стало самым дорогим автопроизводителем в мире: стоимость компании приближается к $280 млрд. По рыночной капитализации Tesla обогнала автоконцерн Toyota, который продал в течение 2019 финансового года более 10 млн автомобилей, в то время как компания Илона Маска — всего 367,2 тыс. За год акции Tesla выросли почти в 6 раз, с начала текущего года ее рыночная капитализация утроилась. Только за последние три недели акции компании подорожали более чем на 50% до $1500.

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Илон Маск, в свою очередь, вошел в первую десятку рейтинга миллиардеров Forbes. Он занял 8 строчку, обогнав председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

Беспрецедентный рост вызывает у рынка сомнения — не является ли компания «пузырем», который вот-вот лопнет.

Сам Илон Маск над инвесторами смеется. В начале месяца в продаже на официальном сайте Tesla появились красные спортивные шорты. Маск обещал выпустить их, когда капитализация компании превысит $200 млрд. Слово shorts или «шорты» означает короткие позиции, открывая их, трейдер делает ставку на падение котировок компании. Таким образом Илон Маск пошутил над трейдерами, которые не верили в успех компании. На задней стороне шорт вышита надпись «S3XY» — это является отсылкой к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y. Они были раскуплены за несколько часов, а сайт Tesla едва справлялся с заказами.

Феномен Tesla

История Tesla уходит корнями в тот период, когда США ставили задачу избавиться от зависимости от углеводородного сырья, в том числе усовершенствовать альтернативные источники питания для автотранспорта. А создание электромобилей было одним из направлений исследований, напоминает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Tesla основана в 2003 году, но доверие инвесторов, которое привело к росту привлечения инвестиций, проявилось в 2013 году — тогда началось массовое производство электромобилей. Феноменальный рост Tesla начала демонстрировать со второй половины 2019 года, обращает внимание эксперт.

«После нескольких лет убытков Tesla показала три прибыльных квартала подряд (начиная с третьего квартала 2019 года) и удивила инвесторов стабильностью получения заказов в первом квартале 2020 года, несмотря на вспышку вируса», — объясняет аналитик стремительный рост стоимости компании.

Илон Маск разослал сотрудникам письмо, в котором указал, что завершившийся 30 июня квартал может снова оказаться безубыточным, даже несмотря на то, что завод в Калифорнии бездействовал в этот период. Рынки ожидают хорошие результаты продаж и находятся в ожидании публикации финансовой отчетности через две недели,

добавил Евгений Миронюк.

close Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Удивительный рост стоимости акций Tesla можно связать с множеством факторов: рост объема поставок автомобилей, ожидания четвертого прибыльного квартала подряд, намерения выпустить автомобиль для индийского рынка. Однако все это можно было бы проигнорировать, если бы не вера в то, что Илон Маск сделает еще одну революцию, уже не в космосе, а на Земле, уверен директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

«Текущая оценка акций Tesla не связана с ее безусловными успехами — это скорее отражение желаний инвесторов сесть в поезд, способный, по их мнению, достичь Луны», — полагает эксперт.

Наиболее важным во «Фридом Финанс» считают то, что Tesla запланировала поставить не менее 500 тыс. автомобилей в 2020 году и до сих пор сохраняет этот прогноз, несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

«18 марта акции компании упали до минимума в $350,51, потеряв в цене примерно 63%. Сейчас они стоят в 3,5 раза дороже. Их стоимость превысила совокупную рыночную капитализацию традиционных американских автопроизводителей General Motors Company и Ford Motor Company еще в начале января», — говорит Евгений Миронюк, обращая внимания на тот факт, что

Tesla в настоящее время стоит в три раза больше, чем General Motors и Ford вместе взятые.

Эксперт считает, что текущая тенденция подчеркивает растущую уверенность инвесторов в отношении будущего электромобилей и превращения Tesla из нишевого автопроизводителя в мирового лидера в области экологически чистого автотранспорта. По его прогнозам, при сохранении темпов роста рынка и доли Tesla на нем продажи вырастут в 4 раза в течение 5 лет.

«Инвесторы закладывают в стоимость акций перспективы на многие годы вперед. Побиты даже самые оптимистичные прогнозы роста акций — Tesla регулярно обновляет исторические максимумы своей капитализации. Однако при столь высокой волатильности говорить о консолидации цен преждевременно», — уточняет Миронюк, прогнозируя, что в краткосрочной перспективе вероятна техническая коррекция до линии восходящего тренда, а долгосрочным ориентиром станет уровень $2000 за акцию.

Об акциях Tesla на протяжении многих лет говорят, что это пузырь, поскольку рост цены происходит на фоне не самых впечатляющих успехов компании, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. То есть это чисто спекулятивный рост, не имеющий под собой экономических оснований.

В самом начале, когда в компании еще не было Маска, акции Тесла стоили $20-30, через 10 лет, после появления модели Tesla model S, стоимость акций составляла уже $200. После запуска Model 3 в 2017 году акции выросли до $300. Последние недели акции Тесла торгуются выше $1200.

«У этого роста есть вполне оправданные данные: рост продаж электрокаров компании зашкаливает, — говорит Деев. — При консенсус-прогнозе 72-83 тысячи штук Tesla продала за второй квартал больше 90 тысяч автомобилей. И это при том, что компания из-за пандемии весь этот период работала по сокращенному графику, а главная производственная площадка в Калифорнии была закрыта».

По сравнению с первым кварталом этого года продажи выросли на 2,5%, а акции выросли с начала года на 180%. Для компании с капитализацией более $200 млрд это феноменальный результат, считает эксперт.

«Так что вполне может оказаться, что Tesla не такой уж и пузырь, — рассуждает Деев. — Явно акции переоценены, но компания реально показывает серьезные успехи».

Скорее всего, в случае второй волны пандемии и развития глобального кризиса Tesla пострадает, как и остальные автопроизводители, но сейчас акции Tesla находятся на пике. Аналитик отмечает, что есть и запас роста, ведь компания показала впечатляющие результаты на фоне неполных производственных мощностей.

«Приобретать акции сейчас, на пике цены, может быть опасно — слишком нестабильная ситуация. Прогнозировать дальнейший рост — возможно, 10-15%, — предупреждает Деев. — Но и падение почти гарантировано — глобальный кризис только начался, негативные тенденции будут нарастать».

Тем не менее, Tesla явно станет одним из лидеров автопроизводства в новом постковидном мире, заключил он.