«Обратная логика»: почему в регионах ставят на западные компании

Жители российских регионов гораздо чаще вкладывают свои средства в акции зарубежных компаний, чем инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга, показало исследование профильного портала investing.com. Хотя по общему объему вложенных средств две столицы по-прежнему лидируют.

Так, одним из самых продвинутых с точки зрения инвестиций в зарубежные компании стала Уфа.

Местные владельцы инвестсчетов активно вкладывают средства в американскую научно-исследовательскую компанию AbbVie, разработчика компьютерных чипов AMD, корпорацию Apple, а так же телеком-компанию AT&T и автопроизводителя Ford. При этом по активности инвесторов Уфа оказалась на третьем месте: сразу за Москвой и Петербургом.

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Схожая ситуация сложилась и в Нижнем Новгороде, причем там в топ-10 акций попали сразу семь иностранных компаний. Это Apple (первое место в топе), Adobe, Amarin (фармацевтическая компания), небезызвестная Amazon, а так же Boeing, Disney и нефтегазовая Enterprise Products Partners LP.

При этом во многих городах инвесторы предпочитают вкладываться в предприятия, которые работают именно в их регионах.

Например, в Новосибирске находится один из заводов Coca-Cola, и жители города с высоким доверием относятся к акциям этой компании: они оказались на третьем месте, сразу после «Аэрофлота» и Сбербанка. А в Краснодаре на третьем месте – после Сбербанка и Газпрома – оказались акции продуктовой сети «Магнит», основанной в этом регионе.

Челябинцы тоже попали в этот тренд и активно инвестируют средства в местный кузнечно-прессовый завод, хотя в общем рейтинге он все же оказался только на девятом месте.

Главный редактор портала Investing.com Анастасия Кошелева пояснила, что сотрудники компаний нередко становятся владельцами их акций, поэтому соответствующий интерес вполне объясним.

В Москве и Петербурге инвесторы в основном отдают предпочтения российским компаниям. Так, в московском топ-10 оказались только акции Apple и Tesla, заняв пятое и восьмое место соответственно. В питерский топ-10 попала только Apple, правда, в отличие от столицы, ее акции оказались на третьем месте.

Инвестиции на эмоциях

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что

интерес региональных инвесторов к акциям местных компаний – следствие эмоционально принятых решений. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов рассказал, что такое явление широко распространено по всему миру и у него даже есть устоявшийся термин – home biases.

И это – одна из самых частых стратегий инвесторов, вне зависимости от опыта. Дело в том, что люди внутренне убеждены, что лучше разбираются в бизнесе компаний из их города, региона или страны, хотя многие исследования показывают, что на практике это совершенно не так. Но все равно японцы вкладывают свои деньги в Toyota, а швейцарцы – в Nestle, гораздо чаще, чем в любую зарубежную корпорацию.

Перекос в пользу акций российских компаний тоже вполне объясним, считают эксперты. Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер считает, что это связано с региональным фактором продвижения брокерских услуг.

«В регионах инвестиции в акции иностранных компаний были в диковинку. Появление свободного доступа к бумагам иностранных государств на Санкт-Петербургской бирже (более 1000 иностранных компаний), а в скором времени уже и на Мосбирже, закономерно повышает интерес к таким инструментам», – уверен аналитик.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» привел еще один аргумент, объясняющий стремление жителей Москвы и Санкт-Петербурга торговать преимущественно российскими акциями. Дело в том, что

в этих городах живет наиболее «древняя» когорта инвесторов: в двух столицах трейдинг начал развиваться еще в начале 90-х годов. И даже несмотря на то, что многие начинавшие в то время банки и брокеры уже закрылись, их клиенты до сих пор остались на рынке.

«В другие города страны интерес к инвестициям пришел гораздо позднее, после того, как вырос уровень благосостояния и пришли банкиры со своими инвестидеями. Регионы как бы пропустили лихие годы волатильности и весь тот период, когда рядовому игроку был доступен лишь российский рынок, и начали уже сразу с топовых бумаг – зарубежных», – уточнил Валерий Емельянов.

А вот тезис о том, что интерес региональных инвесторов к местным компаниям связан с тем, что сотрудники этих предприятий становятся владельцами их акций, вряд ли серьезно влияет на общую картину.

«Из компаний топ-100, которые торгуются на бирже, примерно четверть выплачивает бонусы акциями или опционами на акции. В масштабах всей экономики это, конечно, немного, не более 0,1% всех занятых в экономике людей», – пояснил Валерий Емельянов, уточнив, что в итоге большинство этих акций все равно оседает в «карманах» топ-менеджеров.

При этом Михаил Зельцер из «БКС Брокер» напомнил, что

в России все же есть несколько компаний, в которых принята такая практика. Среди них – «Яндекс» , X5 Retail Group, АФК «Система» и несколько других. Но из этого перечня в топ-10 вошел только «Яндекс»: его любят инвесторы из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Учитесь у регионов

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» уверен, что логика поведения инвесторов из регионов гораздо рациональнее в целом, чем жителей Москвы и Петербурга.

«В портфельной теории работает обратная логика: лучше искать варианты вложений в иностранные бумаги, потому что доходы и сбережения жителя страны и так тесно завязаны на ситуацию в экономике этой страны», – объясняет эксперт.

По словам Емельянова,

любой гражданин России и так является внутренним инвестором, поскольку сопричастен к росту экономики страны. Но она занимает только 2% общемирового ВВП, поэтому тот, кто инвестирует только в акции российских компаний, фактически отрезает себя от 98% мировой экономики.

Хотя тем инвесторам, которые не хотят особенно углубляться в пучину торговли акциями, возможно и стоит акцентировать свое внимание на ценных бумагах российских компаний, ведь они в целом более «понятны», чем зарубежные, считает Михаил Зельцер из «БКС Брокер».

«Для торговли же иностранными эмитентами либо нужно акцентироваться на техническом анализе инструмента без привязки к фундаментальным показателям и места расположения международной компании, либо изучать особенности ведения бизнеса и специфику страновых рисков», – отметил эксперт в комментарии «Газете.Ru».