Лечебные грязи с душком: что не так с крымскими курортами

Прокуратура Крыма проводит проверку «на предмет возможных нарушений законодательства при утилизации неочищенных канализационных стоков в Черное море в поселке Коктебель на юго-востоке полуострова». Об этом в среду, 15 июля, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

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О плавающих нечистотах в море в районе Коктебеля стало известно от крымского общественника Александра Талипова. Он выложил в сеть видео со стекающими в Черное море фекалиями.

«В этом месте канализация в море течет уже который год, за это уже надо сажать», — сообщил Талипов на своей странице в Facebook.

Ранее крымские власти не исключали возможности строительства в Коктебеле очистных сооружений протяженностью 24 км и мощностью 5 тыс. кубов. Строительство планируется вести за счет федерального бюджета. В перспективе мощность очистки планируется удвоить.

Девятый вал фекалий

А пока экологическая обстановка в Коктебеле мало чем отличается от той, что была в 1990-х. «Гейзеры» из неочищенных стоков, бывает, «фонтанируют» прямо на пляже или на улицах поселка, туристы жалуются летом на неприятный запах», — сообщают местные СМИ.

Или вот что пишет блогер Армен Хачатуров про соседнюю Феодосию. Этот город был известен еще в XIV веке и уже тогда горожане вырыли в горах ров для отвода дождевых вод в море — мимо города. Теперь этот ров превращен в свалку мусора и канализационный сток. Еще в городе расположен кирпичный завод со своим сточным каналом. И рядом течет речка Байбуга. Ко всем трем артериям местные жители и власти присоединяют свои трубы, содержимое которых в итоге оказывается в море.

Проблема в Феодосии сохраняется уже многие годы. «Зимой-то еще ничего, а летом — ароматиризует. Вот идете вы, скажем, мимо музея Грина. Упс, какой-то неромантичный запах. Спускаетесь к музею Айвазовского, а тут вообще… И все это добро течет в море, вот прямо у городского пляжа все туда и стекает», — жалуется блогер.

Коктебель и Феодосия – это восточная часть Крымского полуострова. В западной его части экологическая ситуация ничуть не лучше. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в среду побывала в Сакском районе Крыма и раскритиковала увиденное. «Заросшие и неубранные пляжи Сакского района – это уже наглость. При этом к одному из них вообще вход платный, что само по себе незаконно и непозволительно», - сказала она РИА «Новости».

«В Саках и в Крыму традиционно, еще при Советской власти так было. Фекалии, слегка очищенные, сбрасывали в море. По трубе, которая обычно проходит по морскому дну примерно на 1-1,5 км», — уточнил житель Сакского района Иван М., до которого дозвонилась «Газета.Ru».

Прошлым летом Саки оскандалились на всю Россию. Тогда активисты Общероссийского народного фронта совместно с крымским министерством экологии провели в Саках рейд по прудам и озерам, обследовали, в частности, Озера Ковш и Чокрак. Они славятся лечебной грязью.

Выяснилось, что в эти лечебные озера сливались фекалии. По трем трубам. В Ковш фекалии спускали, как минимум, 10 лет, потому что напорный коллектор от канализационно-насосной станции был построен 50 лет назад и пришел в негодность.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов устроил тогда разнос городским чиновникам. Теперь в целебные грязи ничего не подмешивается, трубу в коллекторе заменили на полиэтиленовую. Строители объяснили жителям, что запаса прочности трубы хватит еще на 50 лет.

Всего на полуострове из 445 пляжей, официально открыто к середине лета около 300. Кроме проблемы с их чистотой, есть еще одна: оползни. На укрепление склонов тоже нет денег.

Лишь одну четвертую часть крымских пляжей можно считать безопасной, подсчитало издание «КП-Крым».

Граница на замке — в Крыму аншлаг

Несмотря на сомнительную экологическую обстановку на крымских пляжах сейчас аншлаг. Места здесь былинные. Тот же Коктебель известен благодаря даче поэта и художника Максимилиана Волошина. Здесь гостили классики советской литературы — Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Николай Чуковский.

Количество бронирований авиабилетов в Крым в первой декаде июля выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в среду сообщил минтуризм региона со ссылкой на сервис онлайн-бронирования Biletix. Средний чек стоимости авиабилетов в Крым в обе стороны из других российских аэропортов составляет 11 334 рубля.

После присоединения Крыма к России в 2014-м федеральная власть не жалеет денег на восстановление полуострова. Правительство открыло здесь курортный сезон с 1 июля, а де-факто он стартовал на месяц раньше. Премьер Михаил Мишустин отмечал на заседании правительства 8 июня, что желающих путешествовать по своей стране предостаточно. Но качество условий для отдыха оставляет желать лучшего.

«Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — говорил Мишустин.

Федеральная власть готова сейчас тратить на Крым миллиарды. Какой будут отдача, пока неизвестно. По крайней мере, Счетная палата РФ, как сообщили «Газете.Ru» в этом ведомстве, не планирует в этом году проверять расходование бюджетных средств на крымских курортах. Но другое популярное у россиян место отдыха палата уже проверила по поручению президента РФ. Это озеро Байкал.

Аудитор Михаил Мень указал на риск неисполнения ФЦП «Охрана озера Байкал» в части сокращения отходов и ликвидации накопленного экологического вреда. В рамках этой программы уже потрачено 8,4 млрд рублей, однако экологическая обстановка продолжает ухудшаться, отметили в Счетной палате.

Считается, что украинская власть не имела возможности инвестировать в развитие массового отдыха. Но не так-то просто понять, сколько денег восстановление инфраструктуры крымских курортов выделяется сейчас из российского бюджета. И главное, насколько эффективно они будут потрачены.

В Минфине «Газете.Ru» посоветовали обратиться в Минприроды. Там в свою очередь указали на Минстрой, реализующий федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». При этом заказчиком этой ФЦП выступает другое министерство — Минэкономразвития.

Пили тариф и спи спокойно

В рамках ФЦП утверждена единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым, обеспечивающая оптимальные пути развития крымского водопроводно-канализационного хозяйства, пояснили в Минприроды.

Как сообщили «Газете.Ru», в Минприроды, на территории Республики Крым в 2019 году «прошло 146 мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов, было очищено 449 км береговой линии, в акции приняло участие 10 948 человек».

Решить задачу водоснабжения Крыма и связанные с ним экологические проблемы можно только за счет вливаний из федерального бюджета, отмечает Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры». На экологические мероприятия требуются миллиарды рублей, а в Крыму пока даже не взимается курортный сбор. Закон о курортном сборе предусматривает аккумулирование средств на развитие инфраструктуры, но введен он будет с 2021 года.

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров согласен с тем, что местные власти без поддержки федерального центра не в состоянии создать качественную инфраструктуру. «Не забывайте к тому же, что водоканалы в России переходят в частные руки. После приватизации очистных сооружений частник не стремится инвестировать, а только способен «пилить» сборы от тарифов за услуги ЖКХ», — говорит Столяров.