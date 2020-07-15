Выполнение обязательств перед акционерами: «Роснефть» выплатила дивиденды

Дивидендные выплаты «Роснефти» растут с каждым годом. Так, за последние восемь лет они увеличились более чем 4,5 раза. И вообще, «Роснефть» имеет самый высокий в отрасли коэффициент выплаты дивидендов: он составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

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Ранее совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденд за 2019 г. в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. Рекомендованная сумма полугодовых дивидендов станет максимальной в истории «Роснефти». С учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 1 пол. 2019 года, общая сумма дивидендных выплат составила рекордные 354,1 млрд руб.

Компания, в отличие от многих международных корпораций, продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед акционерами. И это, несмотря на вызванный коронавирусом кризис и очевидное изменение конъюнктуры, которое было вызвано односторонними действиями Саудовской Аравии в марте этого года.

На этом фоне некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок.

Так, например, совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 года советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно.

Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов. Совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66% - впервые со времен Второй мировой войны.

Более того, «Роснефть» продолжает реализацию программы приобретения собственных акций в соответствии с ранее обозначенными параметрами.

И опять же крупнейшие нефтяные компании мира приостановили программы обратного выкупа акций. Речь идет о Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total и Repsol.

Столь высокий объем дивидендных выплат «Роснефть» обеспечила за счет успешной работы в 2019 году, в котором компания получила рекордную в своей истории выручку, показатель EBITDA и чистую прибыль.

Из-за роста объемов реализации нефти при снижении мировых цен на нее в 2019 году выручка компании выросла на 5,3%, составив рекордные 8,7 трлн рублей. Динамика выручки в долларовом выражении (1,6%) оказалась выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-11,2%), BP (-6,9%), Equinor (-20%) и Chevron (-12,9%).

Маржа EBITDA «Роснефти» по итогам 2019 года составила 24% - один из самых высоких показателей в отрасли. Это выше, чем у Chevron (22,9%), Shell (15,9%), BP (13%).

Чистая прибыль в 2019 году выросла на 29% по сравнению с 2018 годом, составив 708 млрд рублей. Это самый высокий показатель годовой чистой прибыли за всю историю НК «Роснефть».

Динамика чистой прибыли НК в долларах в 2019 году (+22,5%) выше, чем у большинства мировых мейджоров. Среди них – ExxonMobil (-31,2%), Chevron (-80,3%), Total (-2%), BP (-57,1%), Shell (-32,2%) и Equinor (-75,5%).

В 2019 году «Роснефть» продолжила последовательную реализацию стратегии по наращиванию свободного денежного потока.

По итогам года показатель составил 884 млрд рублей, или 13,7 млрд долларов. Показатель остается положительным у компании уже на протяжении 8 лет подряд. Этот результат выше, чем у таких мейджоров, как ExxonMobil (5,4 млрд долларов), Chevron (13,2 млрд), ВР (10,4 млрд) и Equinor (2,8 млрд). Доходность СДП «Роснефти» также оказалась одной из самых высоких в отрасли – 17,8%. Например, у Shell – 8,2%, Equinor – 4,2%, BP – 8,1%.

«Роснефть» обеспечит дивидендную доходность более 6% в 2020 году, что в сочетании с продолжающейся программой buyback- может дать TSR более 9% - это самый высокий показатель среди российских энергетических компаний, — отмечают в своем отчете аналитики Goldman Sachs. — Учитывая высокую операционную эффективность и низкие затраты на добычу «Роснефти», мы ожидаем, что компания продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря на не самую благоприятную рыночную конъюнктуру».

«Роснефть» – одна из лучших нефтяных компаний в мире по генерации свободного денежного потока, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», - говорится также и в отчете Bank of America Merrill Lynch. К тому же, компания существенно выигрывает от снижения процентных ставок в России, заметили аналитики банка.