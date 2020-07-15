Вторых граблей не будет: банки не дают кредиты нефтяникам США

Инвестиционные банки США массово отказываются от выдачи новых кредитов компаниям из американского нефтегазового сектора, пишет The Wall Street Journal. Среди таких кредитных организаций – Citibank, JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

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Собеседник WSJ Бойден Грей – постоянный представитель США при Евросоюзе – рассказал изданию, что банки тем самым по сути объявили бойкот нефтегазовому сектору страны из-за политических соображений и давления со стороны экологов.

Проблемы с финансированием отрасли закономерно отразятся на нефтедобыче в США уже в ближайшее время. На днях Управление по энергетической информации (EIA) минэнерго США опубликовало новый прогноз, в котором предсказало падение добычи сланцевой нефти в стране в августе еще на 93 тыс. баррелей в сутки – до 7,49 млн бочек.

На деле ситуация может оказаться еще хуже, поскольку с предыдущим прогнозом EIA ошиблось в большую сторону: в июле фактическая добыча оказалась на 1,1% меньше прогноза.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что «экологические мотивы» в этой ситуации на деле не имеют ничего общего с заботой об окружающей среде. Так, старший аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталий Громадин увидел в этом удобное обоснование для сокращения кредитных линий одной из самых пострадавших в период эпидемии отраслей американской экономики.

«Сейчас сохраняются опасения относительно второй волны карантинных ограничений, которые могут быть введены этой осенью. В таком случае спрос на нефть может снова значительно пострадать в моменте», – считает Виталий Громадин.

Руководитель Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев в беседе с «Газетой.Ru» тоже отметил, что экологи в данном случае – просто прикрытие. Но учитывая, что поддержка нефтегазовой отрасли – одна из главных программ президента Трампа –

за экологами, вероятнее всего, стоят противники Трампа из Демократической партии, которые пытаются выбить у него из рук этот козырь в преддверии намеченных на ноябрь очередных президентских выборов. Но и самим банкирам это удобно.

«В современных условиях инвестиционная привлекательность сектора падает из-за низких цен на нефть. И банки используют этот предлог, фактически не возражая против давления со стороны «зеленых», отказываются от этих проектов, потому что нормы прибыли там ниже чем то, что хотели бы получать с этого банкиры», – уверен Андрей Корнеев.

Недавно похожая история случилась с проектом строительства газопровода Atlantic Coast Pipeline. Из-за того, что создателям проекта – Dominion Energy и Duke Energy – пришлось долго судиться с экологами и несколько раз менять маршрут газопровода, его стоимость выросла с $4,5 млрд до $5 млрд. Совпадение или нет, но этот газопровод был включен в перечень 50 критически важных инфраструктурных проектов США, подписанный Дональдом Трампом через 10 дней после вступления в должность президента.

Деньги будут, но сейчас денег нет

Единственное, что может заставить банкиров снова начать инвестировать в нефтегазовую отрасль – крупные гарантии со стороны американского правительства. Такие гарантии давались раньше, и во многом благодаря им в США так быстро выросла вся нынешняя сланцевая нефтегазовая инфраструктура.

Когда действовали такие механизмы, государство фактически гарантировало инвесторам различные налоговые и другие льготы, которые позволят им хоть как-то отбивать вложения в убыточную и накопившую огромные долги отрасль. Но сейчас такая программа вряд ли появится.

«Сейчас пределы возможной поддержки и доверия к этим проектам давно пройдены. Даже если бы администрация захотела таким образом стимулировать приток инвестиций в сланцевые проекты, реальных возможностей в условиях растущего госдолга и дефицита федерального бюджета у нее нет», – объясняет Андрей Корнеев из ИСК РАН.

Напомним, что

в июне этого года бюджетный дефицит США достиг рекордной отметки в $864 млрд. Это вдвое больше майских цифр и почти в десять раз больше, чем в июне 2019-го.

Всему виной растущие расходы на борьбу с пандемией и падение налоговых поступлений, сообщили представители казначейства страны.

Еще одна возможность для дофинансирования отрасли – с помощью финансовых вливаний со стороны китайских инвесторов – пропала после того, как Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на правительство КНР из-за того, что оно, якобы, специально разработало коронавирус, чтобы нанести удар по США.

«Сейчас эта кампания приняла новый оборот и теперь базируется на показаниях якобы каких-то сбежавших китайских ученых, которые выбрали свободу и готовы поведать об этом всему миру», – сказал ученый из ИСК РАН.

Впрочем, есть те, кто считают, что американские нефтяники в любом случае выкрутятся из этой ситуации. Так, в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» исполнительный вице-президент нефтесервисной компании «НьюТек» Валерий Бессель сказал, что

нефтегазовые компании из США найдут способ привлечь дополнительные средства, ведь эта отрасль слишком важна для всей американской экономики.

Новая волна банкротств

Собеседники «Газеты.Ru» считают, что если новых кредитов для американских нефтегазовых компаний не будет, за этим последует очередная волна банкротств. Андрей Корнеев из ИСК РАН напомнил, что

еще в начале года некоторые из банкротящихся компаний были вынуждены не только остановить операционную деятельность, но и продавали свое оборудование на металлолом, чтобы покрыть долги перед кредиторами.

Никаких прямых выгод Россия от этого не получит, считает ученый. Дело в том, что и поставщикам и потребителям нефти на мировом рынке важно, чтобы цены на энергоресурсы были стабильны, предсказуемы и находились в определенном ценовом коридоре, соответствующем интересам обеих сторон.

«Нельзя строить благополучие на неприятностях других. Это может принести временный выигрыш, но потом эти выгоды очень быстро компенсируются неизбежными потерями», – сказал Андрей Корнеев.

С тем, что банкротство американских нефтедобытчиков не принесет остальным нефтедобывающим странам, согласился и Виталий Громадин из БКС. При этом эксперт напомнил, что процесс банкротства в США хорошо отработан, и обычно компаниям даже не приходится останавливать добычу.

«После реструктуризации держатели долговых обязательств компании становятся владельцами акционерного капитала. В таком случае баланс очищается, долговая нагрузка становится менее обременительной и компания на самом деле становится более конкурентоспособной», – объяснил Виталий Громадин.