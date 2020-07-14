Новый закон от ЦБ: не платить НДФЛ проще, чем его вернуть

В ближайшее время Госдума рассмотрит во втором чтении подготовленный Банком России и участниками финансового рынка законопроект, который изменит механизм работы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России.

Реклама

Он бывают двух типов. Тип А позволяет инвестору вернуть часть уплаченного им ранее НДФЛ от суммы не более 400 тыс. рублей, то есть – 52 тыс. в год. Для этого инвестор должен открыть ИИС и в течение трех лет не снимать с него деньги. Таким образом, ежегодно пополняя его на эту сумму, владелец счета за три года сможет вернуть до 156 тыс. НДФЛ. Но если его владелец заработает на торговле акциями, доход будет облагаться налогом по ставке 13%. Тип Б не позволяет возвращать НДФЛ, но при этом инвестор освобождается от уплаты налога с дохода, полученного в результате торговли акциями на бирже.

Первый тип счетов гораздо популярнее у новичков, которые еще не понимают, как работает фондовый рынок. Поэтому для них он безопаснее:

внесенные 400 тысяч рублей никуда не нужно вкладывать, ведь получение вычета предусмотрено именно за пополнение счета. А это уже означает получение доходности в 13% годовых с любой суммы до 400 тысяч рублей включительно.

Более опытные инвесторы вкладывают деньги в консервативные активы с низкими рисками – те же облигации федерального займа (ОФЗ). Для этого не нужно следить за котировками акций и ждать новостей о намерении их эмитентов выплатить дивиденды. Несмотря на сравнительно низкую доходность ОФЗ, итоговая выгода получается выше 13% в год.

Своими мозгами

Чтобы получить такую же доходность на счете второго типа, инвестору придется самостоятельно распределять свои активы и постоянно следить за их котировками. По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова,

сейчас обыграть консервативную доходность счетов типа А (ОФЗ плюс налоговый вычет) довольно просто, купив валюту или какие-нибудь спокойные дивидендные акции.

«Но, оговорюсь, что так было не всегда. Легко обыгрывать консервативные схемы стало возможно лишь потому, что ключевая ставка ЦБ ушла на дно», – рассказал эксперт «Газете.Ru».

Поскольку сейчас зарабатывать на втором типе стало проще, власти намерены внести поправки в законодательство и повысить лимит пополнения инвестсчетов типа Б с 1 до 3 млн рублей в год.

Сейчас лимит в 1 млн в год действует для обоих типов счетов. Вдобавок, планируется разрешить владельцам счетов второго типа частично снимать с них деньги, например, если владелец счета хочет взять ипотеку или попал в трудную жизненную ситуацию.

«Речь может идти о регистрации гражданина на бирже труда, получение человеком инвалидности I или II группы, временной нетрудоспособности сроком более двух месяцев подряд, снижении среднемесячного дохода физического лица при определенных условиях, увеличении количества лиц на иждивении у гражданина», – разъяснили в Банке России «Газете.Ru».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что идея принятия этих поправок заключается в том, чтобы перевести инвесторов со счетами первого типа на второй.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что государство тем самым надеется сократить число тех, кто использует консервативную стратегию типа А, так как за счет этого упадет и объем возврата уже уплаченного НДФЛ. Поэтому крайне маловероятно, что поправки об увеличении планки пополнения счетов первого типа коснутся счетов типа А – для них ежегодный лимит пополнения останется на уровне 1 млн рублей. А это значит, что надеяться на пропорциональный рост размера НДФЛ, который можно будет вернуть через такой счет, тоже не приходится.

«Даже по социальным инициативам государства (возврат НДФЛ на образование или лечение) на практике получить возврат очень трудно, и получаешь значительно меньшую сумму, чем обещают, потому что на деле налоговики придираются к любой мелочи в документах, чтобы этот возврат уменьшить или даже отказать»,

– пояснила «Газете.Ru» замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин тоже сомневается, что поправки затронут первый тип таких счетов. Аналитик напомнил, что когда лимит на пополнение был увеличен с 400 тыс. рублей до 1 млн руб., максимальный вычет тоже не меняли.

При этом полной отмены счетов типа А ждать не стоит, уверены аналитики. По мнению Натальи Мильчаковой, первый камень преткновения – необходимость внесения поправок в Налоговый кодекс, а для этого придется задействовать и Минфин, и Федеральную налоговую службу (ФНС). Кроме того, это будет означать, что возврат части уплаченного НДФЛ будет разрешен только самозанятым и тем, кто живет за счет доходов с фондового рынка – рантье (те, кто живут за счет доходов с банковских вкладов) и безработным трейдерам.

«А это уже попахивает дискриминацией по социальному признаку. И если такое действительно произойдет, в чем я сильно сомневаюсь, то надо уже подключать Совет по правам человека при президенте», – подчеркнула Наталья Мильчакова.

Дополнительной защиты вложенных средств инвесторы благодаря новым поправкам не получат. В прошлом году обсуждалась идея застраховать их по аналогии с банковскими депозитами через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Эта инициатива найдет отражение только в плане добровольности. Только сами профессиональные участники (брокеры — «Газета.Ru») на основе саморегулирования смогут сформировать соответствующий компенсационный фонд», – сказал Анатолий Аксаков корреспонденту «Газеты.Ru».

Ищем инвесторов

Василий Карпунин из «БКС Брокер» рассказал «Газете.Ru», что

активным участникам фондового рынка с крупным капиталом такой подход может быть более интересен и выгоден на длинной дистанции.

Ведь инвестировав 3 млн рублей и получив с них те же 13%, владелец счета типа Б сможет реинвестировать полученные средства, и его экономия на налогах будет мультиплицироваться.

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» с этой позицией не согласился. По словам аналитика,

средняя сумма на ИИС в России немногим выше 200 тыс. рублей: похожие суммы держит на вкладах большинство россиян. А те, у кого на счетах лежит более 1 млн рублей, составляют доли процента от всего населения страны.

«Поэтому мера по увеличению лимита, скорее всего, будет не замечена рынком. У человека со счетом в 3 млн рублей есть возможность сэкономить на налогах без того, чтобы открывать ИИС», – подчеркнул эксперт в комментарии «Газете.Ru».