«Уже сейчас»: кто готов принять российских туристов

Восемь стран готовы принять российских туристов, сообщила во время онлайн-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты», — сообщила она.

По ее словам, были взяты «те страны, которые являются, безусловно, туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке».

Ломидзе подчеркнула, что для посещения многих из этих стран необходимо при себе иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. Помимо этого во всех этих странах при пересечении границы у туристов будут измерять температуру.

«Это все было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас», — отметила она.

Исполнительный директор ассоциации также добавила, что через два дня станет ясно, возобновит ли Абхазия прием туристов из России. Ожидается, что к концу июля Испания обновит списки стран, откуда она будет готова принимать туристов. В течение одного-двух дней должна обновить свои списки и Италия, заверила Ломидзе.

«По предварительной информации Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента. Но не факт, что этот момент наступит 17 июля или 1 августа. Список стран постоянно обновляется Евросоюзом, и у нас есть надежда в эти списки войти», — заключила она.

Ранее стало известно, что Росавиация разработала поэтапную схему возобновления международного авиасообщения. В ведомстве считают, что в первую очередь можно начать перелеты со странами, где сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка.

На прошлой неделе Роспотребнадзор предоставил список таких стран Минтрансу и Росавиации. Перечень состоит из 13 государств, девять из них — страны Евросоюза: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия. В списке также есть Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка. Эти страны являются кандидатами на восстановление авиасообщения в рамках первого этапа снятия ограничений.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, Россия начнет переговоры с иностранными властями после 15 июля.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она рассказала, что Россия планирует возобновить авиасообщение с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет менее 40 человек на 100 тыс. населения. Есть еще одно условие: среднесуточный прирост новых случаев в них не должен превышать 1%.

«Последние две недели оперативным штабом активно обсуждается вопрос о возобновлении международного авиасообщения во всех аспектах этого вопроса», — отметила чиновница.

Распространение нового типа вируса началось в декабре прошлого года. Первым под удар попал Китай, вернее его многомиллионный город Ухань. После этого вспышки коронавируса стали возникать по всему миру, в том числе в Европе (особенно на начальном этапе пострадали Италия и Испания), а также в США. Соединенные Штаты по сей день бьют антирекорды. По последним данным, в этой стране зарегистрировано почти 3,5 млн случаев коронавируса. Вылечились только 1,5 млн граждан, умерли почти 140 тыс. американцев.

В России выявлено почти 740 тыс. случаев инфекции, умерли более 11,5 тыс. человек, выздоровели почти 513 тыс. россиян.

Повсеместное закрытие границ иностранных государств произошло в конце марта, когда наблюдалось особенно активное распространение вируса. В настоящий момент некоторые страны открывают свои границы, но лишь для граждан конкретных государств.