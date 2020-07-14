Ожидаемый провал: экспорт газа из России установил антирекорд

Продажа золота впервые принесла России больше, чем экспорт газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Во втором квартале этого года поставки золота за рубеж впервые принесли России больше, чем продажа природного газа: всего на зарубежные рынки отечественные золотодобытчики отправили 65,4 тонны золота на $3,55 млрд. Но даже несмотря на золотые котировки, близкие к историческим максимумам, компенсировать недополученные от экспорта газа доходы золото все равно не сможет.

Зарубежные поставки российского золота за два месяца весны – апрель и май – превысили экспорт газа за весь второй квартал, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России и Федеральной Таможенной Службы (ФТС). По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, с которым побеседовало издание, такого не было как минимум с 1994 года.

Суммарно за апрель и май российские компании продали 65,4 тонны золота на $3,55 млрд. По данным ФТС, за тот же период экспорт газа составил только $2,4 млрд,

а по предварительной оценке ЦБ, за весь второй квартал этого года зарубежные поставки голубого топлива принесли выручку в $3,5 млрд.

В Банке России подсчитали, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт российского газа упал в 2,6 раза, причем в мае экспортная цена этого вида топлива упала ниже рентабельности – до $94,4 за тысячу кубометров, хотя в мае прошлого года она была почти в два раза выше.

Но до абсолютного антирекорда экспортные цены еще не добрались. Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова рассказала РБК, что

самые низкие цены на отечественное топливо наблюдались в 1998 году – $67,6 за тысячу кубометров. Нефтяные котировки тогда тоже были гораздо хуже, чем сейчас: баррель нефти опустился до минимального за 45 лет уровня $12,72.

Старых цен не будет

Падение доходов от зарубежных поставок газа произошло сразу по нескольким причинам, пишет РБК. На это повлияла не только пандемия коронавируса: сказались переполненность газовых хранилищ и потепление. Напомним,

еще в конце прошлого года перед аномально теплой зимой страны ЕС – одни из главных потребителей российского газа – максимально заполнили свои газовые хранилища, поскольку было неясно, подпишут ли Россия и Украина новый транзитный договор.

Опрошенные РБК эксперты считают, что восстановить объемы поставок газа в этом году России не удастся. Так, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что в 2020-м экспорт российского газа в Европу упадет до 163 млрд кубометров. Для сравнения, в 2018-2019 годах аналогичные поставки составляли около 200 млрд кубометров.

При этом экспортная цена, по мнению эксперта, вернется на уровень начала 2000-х. «Мы ожидаем, что она составит около $120 за тысячу кубометров. Для сравнения, в 2006–2009 годах средняя экспортная цена была $294, а ниже $200 она опускалась только в 2016 году. Текущий уровень цен на европейском рынке скорее соответствует ценам первой половины 2000-х годов, когда средняя цена достигала $125 за тысячу кубометров», – сказал Мариниченко РБК.

Золото не спасет

Рост золотого экспорта, по мнению начальника центра разработки стратегий Газпромбанка, с которым беседовало РБК – это попытка Банка России, отказавшегося от покупки золота, поддержать российские компании и банки, ведь рост зарубежных поставок драгметалла приносит заметную валютную выручку.

Для сравнения,

в апреле-мае прошлого года российские экспортеры золота продали его на $247 млн долларов – это почти в 14 раз меньше, чем за аналогичный период в этом году.

При этом именно сейчас для экспортеров золота сложились очень комфортные условия. Цены на желтый металл находятся у многолетних максимумов: сейчас он торгуется на уровне $1800 за тройскую унцию (31,1 грамма), а почти неделю назад стоил $1821 впервые с 2011 года.

Многие эксперты уверены, что цены на золото будут расти и дальше. Недавно в беседе с «Газетой.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что

в этом году котировки установят исторический максимум, пробив отметку в $2000.

Есть и более смелые оценки: в Bank of America считают, что в течение ближайших полутора лет золото подорожает до $3000 за тройскую унцию.

Но даже при высоких ценах отбить потерю нефтегазовых доходов через повышение объема золотого экспорта не получится: по мнению Максима Худалова из АКРА, это позволит компенсировать их менее чем на 10%.

«В лучшие годы Россия получала до $60–70 млрд в год от экспорта газа, а весь золотой экспорт даже по нынешним очень высоким ценам не превысит $13 млрд», – объяснил Максим Худалов.