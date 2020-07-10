Борьба продолжится: Путин сделал прогноз по мировой экономике

Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, считает президент России Владимир Путин.

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«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — приводит слова политика принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Пандемия COVID-19 усилила деглобализацию и несет в себе огромные препятствия для будущего экономического роста, следует из доклада Saxo Bank. В нем эксперты приводят оценки того, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и политику.

В последние три десятилетия, после окончания «холодной войны» и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным за счет технического прогресса и экономической глобализации, утверждают они.

«Однако с начала президентства Дональда Трампа, а потом все быстрее и быстрее, за считанные месяцы пандемии COVID-19 миром стали править эгоизм, недоверие и игры «мы против них», — говорит главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По словам эксперта, такой тренд прослеживается не только в политике, но и в экономике, в корпоративных цепочках поставок.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшие месяцы масштабный отказ от глобальных цепочек поставок товаров и услуг и переход к автаркии принесут с собой массовое возвращение производства из-за рубежа на родину и новые программы по локализации.

В целом, будет процветать идея «национальной самодостаточности».

В конце прошлого месяца член китайского политбюро Ян Цзечи в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео намекнул, что дальнейшие попытки американцев вмешаться во внутренние дела Китая могут закончиться разрывом заключенной в начале этого года торговой сделки. Это значит, что страны вернутся в состояние полномасштабной торговой войны, начавшейся еще в середине 2018 года.

«Пекин начал без какого-либо шума транслировать Вашингтону сообщение: давление со стороны США в вопросах, затрагивать которые запрещено, может поставить под угрозу китайские закупки сельскохозяйственных и других товаров США в рамках первой фазы торговой сделки», – пишет издание The Wall Street Journal (цитата по «Прайм»).

При этом страны продолжают обмениваться угрозами и санкциями в отношении друг друга и в публичном поле. 29 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти страны примут меры в отношении официальных лиц США в качестве ответа на недавно введенные Вашингтоном санкции против китайских чиновников из-за «ущемления автономии Гонконга».

Вместе с тем Китай выразил протест относительно давления на китайские предприятия. По данным агентства Reuters, в Пентагоне сформировали новый санкционный список из 20 компаний КНР, якобы находящихся под контролем армии страны.

Помимо прочих в него попали Huawei и Hikvision (крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения), а также мобильные операторы China Mobile и China Telecom.

В середине июня экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» написал: министр финансов США Стивен Мнучин боится, что американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Мнучин всячески тормозит введение санкций Вашингтоном, в том числе посредством публичных заявлений, чтобы не подорвать стабильность доллара.

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — отмечает Болтон.

Американская валюта в следующем году может обесцениться на треть, считает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч.