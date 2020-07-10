Белорусский связной: как в Россию завозят иномарки

Раскрыта схема ввоза подержанных иномарок в Россию через Белоруссию

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В России обрела популярность новая схема ввоза подержанных иномарок благодаря льготному режиму растаможивания автомобилей в Белоруссии. На российских сайтах о продаже автомобилей появились сотни объявлений из союзного государства. Правда, покупка такого автомобиля может обернуться большими проблемами, выяснила «Газета.Ru». Несмотря на девальвацию рубля, этот канал поставок стал самым выгодным.

Ввоз иностранных автомобилей с пробегом напрямую в Россию давно перестал быть интересным как для самих автомобилистов, так и для предпринимателей. Сейчас поставлять в страну имеет смысл что-то эксклюзивное, под заказ, либо то, что в стране не продается, и покупатель готов за это переплатить, рассказал «Газете.Ru» продавец подержанных автомобилей Роман Васильев (фамилия изменена по просьбе собеседника).

«До падения рубля в марте был мелкий ручеек — везли в основном премиум или что-то с моторами небольшого объема, чтобы не переплачивать за растаможку. К примеру, хорошо шли универсалы с дизельными моторами и с механикой. Я пригнал из Германии такой Ford Mondeo, но с января не мог его продать, вот только недавно машина ушла и далеко не за ту цену, которую закладывал.

Сейчас рынок полностью перехватили белорусы — они растаможивают у себя по льготам и продают в Россию», — сообщил Васильев.

С прошлого апреля в Белоруссии действует указ президента Александра Лукашенко «О возвращении таможенных пошлин и налогов». Документ предоставляет право многодетным семьям и инвалидам I и II групп право на получении скидки в 50% при таможенном оформлении подержанных иностранных автомобилей. С этого года скидкой также могут воспользоваться родители детей-инвалидов до 18 лет, а также семьи, оформившие усыновление, опекунство или попечительство над детьми с инвалидностью.

Ввозить по таким льготам можно не более одного автомобиля на человека или семью в год. И, по словам Васильева, в Белоруссии наличие подобных льгот сейчас даже стало предметом торговли. На российском сайте частных объявлений Auto.ru о продаже автомобилей с пробегом уже около двух тысяч предложений от граждан Белоруссии, убедилась «Газета.Ru». В меньшем объеме встречаются объявления и на других класифайдах.

Ассортимент довольно широкий — таких автомобилей на российском рынке практически нет либо очень ограниченное количество.

К примеру, предлагается такая экзотика для отечественного авторынка, как универсал Volkswagen Passat B8 c дизельным мотором 1.6 (120 л.с.) и механической трансмиссией, Honda Civic 10-поколения, Mazda MX-5 4-го поколения, Ford Mustang 6-го поколения. В Россию такие автомобили официально не поставлялись. Причем цены сравнительно доступные.

Сами продавцы в разговоре с «Газетой.Ru» сообщили, что по такой схеме сейчас покупают иномарки очень много граждан России, правда, найти автомобиль, не участвовавший в ДТП, практически нереально.

«Все эти автомобили битые. А иначе нет никакого смысла везти. Доставка, сбор аукциона, растаможка, сопутствующие траты, да и сама стоимость «живой» машины на круг будет такая, что автомобиль станет золотым. К примеру, я прошу за свою Mazda $17 тыс., я не скрываю, что у нее битое крыло и оба бампера, но зато все сделано качественно.

Без аварий обошлась бы на $7 тыс. дороже. Так что автомобиль стоит своих денег»,

— рассказал продавец из Минска, представившийся Виктором.

Во многих многодетных семьях это стало своего рода бизнесом, после небольшого пробега автомобиль продается с небольшой выгодой, сообщил Максим из Гомеля. Впрочем, покупка для россиянина по такой схеме не исключает дополнительных сборов, напоминает автоэксперт Сергей Ифанов.

«Для постановки на учет в ГИБДД такой машины потребуется установка модуля экстренного оповещения об авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», а также оформление свидетельства безопасности конструкции транспортного средства в специальной испытательной лаборатории. Удовольствие не из дешевых — в среднем 70-90 тыс. рублей можно смело закладывать», — уточнил Ифанов.

Покупка автомобиля из другого, пусть и союзного государства, помимо аварийной истории требует тщательной проверки на угон, считает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, уже в России может выясниться, что автомобиль числится в базе Интерпола по угнанным транспортным средствам, поставить его на учет не получится.

Потребность россиян в иномарках с пробегом во многом обусловлена сильнейшим сокращением ассортимента на авторынке России за последние пять лет, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Правительство ввело заградительные барьеры за счет высоких ввозных пошлин и утилизационного сбора, при этом сам рынок сужается из-за девальвации рубля.

«В этой ситуации автопроизводители вынужденно концентрируются на нескольких моделях, чтобы повысить рентабельность производства, остальное просто невыгодно продавать и ввозить. В этой ситуации пострадал, безусловно, потребитель, ассортимент для которого очень ограничен, а качество автомобилей ниже из-за слабой конкуренции», — резюмировал Бургазлиев.