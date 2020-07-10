Белорусский связной: как в Россию завозят иномарки

Ввоз иностранных автомобилей с пробегом напрямую в Россию давно перестал быть интересным как для самих автомобилистов, так и для предпринимателей. Сейчас поставлять в страну имеет смысл что-то эксклюзивное, под заказ, либо то, что в стране не продается, и покупатель готов за это переплатить, рассказал «Газете.Ru» продавец подержанных автомобилей Роман Васильев (фамилия изменена по просьбе собеседника).

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«До падения рубля в марте был мелкий ручеек — везли в основном премиум или что-то с моторами небольшого объема, чтобы не переплачивать за растаможку. К примеру, хорошо шли универсалы с дизельными моторами и с механикой. Я пригнал из Германии такой Ford Mondeo, но с января не мог его продать, вот только недавно машина ушла и далеко не за ту цену, которую закладывал.

Сейчас рынок полностью перехватили белорусы — они растаможивают у себя по льготам и продают в Россию», — сообщил Васильев.

С прошлого апреля в Белоруссии действует указ президента Александра Лукашенко «О возвращении таможенных пошлин и налогов». Документ предоставляет право многодетным семьям и инвалидам I и II групп право на получении скидки в 50% при таможенном оформлении подержанных иностранных автомобилей. С этого года скидкой также могут воспользоваться родители детей-инвалидов до 18 лет, а также семьи, оформившие усыновление, опекунство или попечительство над детьми с инвалидностью.

Ввозить по таким льготам можно не более одного автомобиля на человека или семью в год. И, по словам Васильева, в Белоруссии наличие подобных льгот сейчас даже стало предметом торговли. На российском сайте частных объявлений Auto.ru о продаже автомобилей с пробегом уже около двух тысяч предложений от граждан Белоруссии, убедилась «Газета.Ru». В меньшем объеме встречаются объявления и на других класифайдах.

Ассортимент довольно широкий — таких автомобилей на российском рынке практически нет либо очень ограниченное количество.

К примеру, предлагается такая экзотика для отечественного авторынка, как универсал Volkswagen Passat B8 c дизельным мотором 1.6 (120 л.с.) и механической трансмиссией, Honda Civic 10-поколения, Mazda MX-5 4-го поколения, Ford Mustang 6-го поколения. В Россию такие автомобили официально не поставлялись. Причем цены сравнительно доступные.

Сами продавцы в разговоре с «Газетой.Ru» сообщили, что по такой схеме сейчас покупают иномарки очень много граждан России, правда, найти автомобиль, не участвовавший в ДТП, практически нереально.

«Все эти автомобили битые. А иначе нет никакого смысла везти. Доставка, сбор аукциона, растаможка, сопутствующие траты, да и сама стоимость «живой» машины на круг будет такая, что автомобиль станет золотым. К примеру, я прошу за свою Mazda $17 тыс., я не скрываю, что у нее битое крыло и оба бампера, но зато все сделано качественно.

Без аварий обошлась бы на $7 тыс. дороже. Так что автомобиль стоит своих денег»,

— рассказал продавец из Минска, представившийся Виктором.

Во многих многодетных семьях это стало своего рода бизнесом, после небольшого пробега автомобиль продается с небольшой выгодой, сообщил Максим из Гомеля. Впрочем, покупка для россиянина по такой схеме не исключает дополнительных сборов, напоминает автоэксперт Сергей Ифанов.

«Для постановки на учет в ГИБДД такой машины потребуется установка модуля экстренного оповещения об авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», а также оформление свидетельства безопасности конструкции транспортного средства в специальной испытательной лаборатории. Удовольствие не из дешевых — в среднем 70-90 тыс. рублей можно смело закладывать», — уточнил Ифанов.

Покупка автомобиля из другого, пусть и союзного государства, помимо аварийной истории требует тщательной проверки на угон, считает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, уже в России может выясниться, что автомобиль числится в базе Интерпола по угнанным транспортным средствам, поставить его на учет не получится.

Потребность россиян в иномарках с пробегом во многом обусловлена сильнейшим сокращением ассортимента на авторынке России за последние пять лет, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Правительство ввело заградительные барьеры за счет высоких ввозных пошлин и утилизационного сбора, при этом сам рынок сужается из-за девальвации рубля.

«В этой ситуации автопроизводители вынужденно концентрируются на нескольких моделях, чтобы повысить рентабельность производства, остальное просто невыгодно продавать и ввозить. В этой ситуации пострадал, безусловно, потребитель, ассортимент для которого очень ограничен, а качество автомобилей ниже из-за слабой конкуренции», — резюмировал Бургазлиев.