«Ободрать корпорации»: почему бизнес поддерживает Байдена

Кандидат от Демократичесой партии США Джо Байден представил свою предвыборную платформу в Данморе, штат Пенсильвания, сообщает CNBC. Экономическая часть программы для избирателей выглядит как социалистическая и должна понравиться избирателям левого толка, отмечает издание.

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«Настал момент, чтобы построить новую американскую экономику для наших семей и для нашего общества, экономику для каждого американца», — заявил Байден.

Для того чтобы подстроить экономику под каждого американца, Байден предлагает, например, повысить налоги для корпораций, точнее, налог на прибыль.

С нынешних 21% до 28%. Но при этом он пообещал предоставлять налоговые льготы компаниям, которые обновляют свое оборудование.

Он опустил, я — подниму

Действующий президент Дональд Трамп, придя к власти в 2016 году, наоборот, снизил налог на прибыль с 35% до 21%. Как полагают эксперты Goldman Sachs, Байден не только поднимет планку этого налога, но, скорее всего, проведет и другие налоговые повышения.

Кроме того, кандидат в президенты представил избирателям план по созданию 5 млн рабочих мест. Если он будет избран, то готов направить инвестиции в размере $400 млрд на поддержку компаний, которые производят продукцию непосредственно на территории США.

Байден также обещает вложить $300 миллиардов в научные исследования и разработку высоких технологий: от электромобилей до сетей 5G. В развитии высокоскоростного интернета в сельской местности он видит возможность улучшить экономическое положение жителей удаленных районов. Подобные меры для развития сетей 5G в сельской местности подготовила и администрация Трампа. Но как стало известно Bloomberg, в конгрессе пока нет консенсуса о том, где взять средства на столь затратные проекты.

Но Байдена-кандидата пока что не заботит, где взять средства. Он просто хочет, чтобы США не отставали от Китая. «Китайцы тратят миллиарды долларов, пытаясь завладеть технологиями будущего», — отмечал Байден. А США не делают этого в необходимых объемах.

Он призвал «сделать смелые инвестиции» в американские инновации, чтобы «будущее было сделано в Америке, и во всей Америке».

Кроме того, Байден намерен ввести ограничения на импорт из России и Китая, которые представлены как угроза национальной безопасности США. Президентские выборы в США намечена на 3 ноября. Байден считается наиболее сильным кандидатом от Демократической партии США и главным соперником республиканца Дональда Трампа. Он уже набрал необходимое количество голосов на праймериз.

Украл мою платформу

Президент Трамп в пятницу, 10 июля, заявил, что его оппонент заимствовал у него часть экономической предвыборной программы, сообщила The Washington Times.

«Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать. Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал», — сказал Трамп.

Букмекерские конторы (по данным за 3 июля) оценивают шансы Байдена против Трампа в 59%. Согласно проведенному на этой неделе опросу Citigroup, среди 140 управляющих американскими фондами 62% отдают предпочтение кандидату от Демпартии.

Только на первый взгляд кажется нелогичной ситуация, при которой крупный бизнес готов поставить на кандидата, предлагающего поднять налоги на бизнес, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предлагает не относиться всерьез к опросам общественного мнения, организованным крупными банками и компаниями. «Исследование известной американской банковской группы — оно из такого разряда:

«Опросы предвыборного штаба нашего кандидата показали убедительную победу нашего кандидата». Демократы, традиционно, — ставленники крупного бизнеса, Уолл - стрита, и понятно, что они лоббируют платформу своего кандидата, а не замеряют общественное мнение», — говорит Солонников.

Предвыборная программа Байдена — это классика предвыборных обещаний Демпартии, отмечает директор программы факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаил Портной. «То есть демократы через Байдена как бы говорят: мы поворачиваемся лицом к народу, даем побольше социальных обещаний, а источник дополнительных благ известен. Надо поднять налог на бизнес, ободрать немножко богатые корпорации и на этом снискать славу и популярность у избирателей», — говорит Портной.

Демократы всегда ревизуют усилия республиканской администрации Трампа, указывает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Предложение увеличить налог на компании, на прибыль компаний связано прежде всего с астрономическим дефицитом бюджета, а также желанием перераспределить казну в направлении увеличения социальных расходов, так как демократы традиционно выступают за социальную справедливость», — поясняет Суверов, добавляя, что тезис про налоговую нагрузку, конечно, может стать ударом по бизнесу и фондовому рынку.

Идея повысить налоги для компаний — дань левым настроениям, которые набрали популярность в США, уточняет Солонников. Считается, что налоговая часть программы Байдена составлена не без участия «социалистов» Бенни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес, обращает внимание эксперт.

Напомним, конгрессвумен от демократов Окасио-Кортес прославилась борьбой против бедности и глобального потепления.

Она предлагает поднять налог для всех, чей годовой доход превышает $10 млн.

Ставка налога на богатых может достигать 70%.

По ее мнению, общество ведет себя аморально, если кто-то может себе позволить вертолетную площадку на доме, в то время как количество бездомных в Нью-Йорке достигло максимума со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

Защита от влияния России — это, разумеется, чисто предвыборный трюк, уверен Портной. Эту карту хочет использовать любой претендент, хотя никакой реальной зависимости американской экономики от российской нет. А если даже и была, то сейчас она стремится к нулю.

«А вот по поводу китайцев — это проблема существенная. Причем настолько, что ни Трамп, ни Байден не смогут разорвать сложившееся на глобальном уровне разделение труда. Трамп пытается силовыми методами, повышенными тарифами и таможенными пошлинами ослабить влияние Китая, и на какое-то время, очень непродолжительное, это даже возможно», — говорит эксперт РАНХиГС.

Связка Китая и России в единый образ врага интересам США вполне естественна, считает Суверов.

«Конечно, демократы будут мстить России за попытку вмешаться в выборы 2016 года, поэтому усиление санкций против Москвы, если изберется Байден, весьма вероятно. То есть Байден менее предпочтителен для Кремля, чем Трамп», — отмечает он.

Шансы добиться серьезного успеха в противодействии Китаю у Байдена в случае победы не будут слишком велики с учетом китайского профицита во внешней торговле с США и зависимости от покупок КНР американских казначейских облигаций, заключает эксперт.