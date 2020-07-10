Назад в 90-е: зачем России деноминация рубля

Сейчас в России сложились идеальные условия для того, чтобы провести деноминацию рубля, отрезав от него два нуля, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на заявление главы ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева. После этого доллар будет стоить 70 копеек, бутылка воды — порядка 50 копеек, но и зарплата в 50 тысяч превратится в 500 рублей.

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Аналитик считает, что эту меру необходимо применить из-за рекордного роста объема наличных денег в стране: по данным ЦБ, в июле он превысил 11,6 трлн рублей. Как пишет Lenta.ru, это явно говорит о том, что отечественные компании начали активно возвращаться к «серым» схемам расчетов, включая зарплаты в конвертах, и деноменация позволит вновь вернуть контроль над этой ситуацией, в том числе выявив незадекларированные доходы.

В комментарии «Газете.Ru» Александр Разуваев разъяснил, что

деноминацию всегда проводят после того, как стране удается победить инфляцию. Сейчас таргет Банка России по инфляции на 2020-й год составляет 4%. Но к «серым» зарплатам это не имеет никакого отношения.

«Это нужно делать, когда инфляция менее 10%, хотя в России в 1997 была 11-12%. Деноминация не повлияет на уровень «серых» зарплат, чтобы их победить, надо снижать нагрузку на фонд оплаты труда», — рассказал «Газете.Ru» аналитик.

С ним согласился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин. Аналитик отметил, что

деноминация просто сократит объем денежной массы в физическом и номинальном выражении, а чтобы заставить предпринимателей выйти из «серой» зоны, нужно ослаблять налоговую нагрузку на бизнес.

Зачем она нужна

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет — это исключительно вопрос удобства. В качестве примера аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов привел в пример валюты азиатских стран.

«Японская иена — третья резервная после доллара и евро. Но она при этом стоит 70 копеек за штуку. Японцы получают зарплату сотнями тысяч, а дома покупают за десятки миллионов, и все к этому привыкли»,

— указал Емельянов.

Еще один наглядный пример — южнокорейская вона — третья в Азии по объему торговли. Она стоит еще дешевле в переводе на рубль: всего 6 копеек. Но там это никого не смущает.

Василий Карпунин из «БКС Брокер» разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.

Государство, где действительно необходимо было провести деноминацию, — Зимбабве. По ряду причин к 2007-му году инфляция в стране достигла 7635%, а цены ежедневно удваивались. Тогда в стране использовали обесценившиеся деньги даже в качестве туалетной бумаги, ведь рулон стоил больше, чем пачка денег.

При этом для банков и ЦБ разницы в нынешней и деноминированной валюте нет, считает Валерий Емельянов из «Фридом Финанс».

«Они не устанавливают лимит на выдачу наличных, а лишь реагируют на спрос. На количество нулей в ценах влияет инфляция, и она зависит от объема эмиссии. Но большая часть денежной эмиссии происходит в электронном виде, и ЦБ ее строго контролирует», — уверяет аналитик.

Проведение деноминации может сильно ударить по рублю, предупреждают часть опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков. В частности, Валерий Емельянов обращает внимание на то, что россияне часто путаются в терминах.

«Деноминацию многие примут за девальвацию, что в итоге к ней и приведет: люди будут скупать валюту, чтобы переждать денежный переход. Мошенники по традиции активизируются. Сама организация замены денег потребует напряжения со стороны банков и бизнеса. Нужно будет вложиться в новую аппаратуру», — подчеркнул эксперт.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко тоже считает, что

в деноминации рубля нет необходимости и вместо этого России лучше заняться более интересными проектами с точки зрения развития финансовой системы.

«Целый ряд стран, начиная с Китая, вводит альтернативу наличным деньгам в виде цифровых денег центрального банка. Этот тренд сегодня намного более актуален, чем мифическая потребность деноминации», — заявил эксперт.

Впрочем, с точки зрения отношения россиян к рублю деноминация, предполагающая ввод в обращение новых купюр, может прийтись по душе тем, кто считает, что ситуация в стране кардинально поменялась с момента предыдущей денежной реформы.

«Давно стоит вернуть на денежные знаки портреты достойных россиян: Пушкина, Гагарина, Столыпина и др. Экономическим реформам в России скоро тридцать лет, — разъяснил аналитик свою позицию. — Пора ставить точку. Рубль меняется на любую валюту, нет дефицита товаров, низкая инфляция, низкие процентные ставки, доступный кредит, развитый рынок акций. Уже пора вернуть уважение к копейке и придерживаться политики сильного рубля».