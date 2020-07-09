Надейся и жди: в какие страны россияне смогут улететь в первую очередь

Роспотребнадзор предлагает поэтапно возобновить международное авиасообщение с рядом стран. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс в среду, 8 июля, пишет РБК.

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Первый этап снятия ограничений с авиасообщения предполагает открытие границ с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Однако эксперты успокаивают: пока что это ни о чем не говорит.

«В списке Роспотребнадзора содержатся преимущественно европейские государства, а также Китай, и нигде из этих стран россиян пока что видеть не хотят ввиду того, что у нас все еще большое количество зараженных коронавирусом», — объясняет «Газете.Ru» аналитик авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Эксперт добавляет, что той же Турции, которая готова пустить к себе всех туристов, в этом списке нет — это потенциально небезопасная страна для россиян. Неизвестно, с кем наши туристы там отдохнут, и в каком состоянии вернутся, отмечает Гусаров.

«Наиболее реальная [для посещения в ближайшее время] страна из списка — это Шри-Ланка, куда ездит не такое большое количество туристов, отчего вероятность подхватить вирус там в разы меньше», — считает аналитик.

О том, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе заявил и президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в четверг, 9 июля.

«До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D «Шереметьево» будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», — рассказал он журналистам, добавив, что первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема.

«В целом это ни о чем не говорит. Разве что о том, что сохраняется надежда на очень ограниченное снятие запретов на полеты в августе-сентябре», — уверяет ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко, отмечая, что «готовиться» — не значит «разрешить» полеты.

Эксперт напоминает, что в этом вопросе требуется решение сразу двух юрисдикций, как минимум двух стран, и при этом Россию сейчас никто не воспринимает как страну с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Чтобы открыть хотя бы одну границу, нужно скоординировать огромное количество ведомств. Не стоит рассчитывать на то, что сейчас все — Росавиация, Ростуризм, Роспотребнадзор, представители зарубежных ведомств — сядут за один стол и за один день обо всем договорятся», — говорит Крамаренко, резюмируя, что на серьезное возобновление международного авиасообщения в ближайшее время расчитывать нельзя.

«В августе могут открыть часть стран, но что дальше — сложно сказать», — указывает эксперт.

Такого же мнения придерживается и эксперт в области организации авиаперевозок Дмитрий Сергеев.

Вероятность того, что в августе откроют международное авиасообщение с некоторыми странами, составляет не более 30%. Надежда на то, что запрет на полеты в ряд курортных стран снимут в следующем месяце, есть. Однако Росавиация все равно может «придержать» август и сентябрь — продлить запрет на полеты до конца туристического сезона, чтобы оживить внутренний туризм», — объясняет эксперт.

Сергеев напоминает, что сейчас все крупные авиаперевозчики переориентированы на внутренний рынок, и международные полеты осуществляет разве что «Аэрофлот», и то для определенных граждан, которые летят к семье, на учебу и по прочим уважительным причинам.

«Массовое возобновление международного авиасообщения возможно только при полном открытии границ, когда летать разрешат всем и везде. При этом стоит понимать, чтобы запустить рейс, на него должен быть спрос — пустой самолет никуда не полетит», — предупреждает эксперт.

По мнению Романа Гусарова, более менее свободного авиасообщения стоит ждать не раньше весны, когда начнется следующий туристический сезон. Андрей Крамаренко, в свою очередь, уверен, что в ближайшие пару лет мы все равно будем регулярно сталкиваться со всевозможными ограничениями, отменами, закрытиями на фоне коронавируса, пока «все не перебесятся и мир не воспримет это как данность».

«Сейчас же, вероятность полного восстановления международного авиасообщения можно сравнить с той, с которой завтра откроют полеты на Марс», — подытоживает эксперт.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» открыть международное сообщение в два этапа, сообщалось в протоколе заседания оперштаба от 6 июля.

Согласно документу, сперва Роспотребнадзор должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с Росавиацией и МИД РФ, а затем всем заинтересованным ведомствам (Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД) и «Аэрофлоту» нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения. При этом Минтрансу поручено оценить готовность аэропортов к открытию международного авиасообщения и увеличению пассажиропотока.

Также Роспотребнадзор предложил санитарно-карантинные меры для россиян, прилетающих в РФ: это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на COVID-19. Оперативный штаб с предложением согласился.