Поправка на старость: кому могут увеличить пенсии

Депутаты от партии «Справедливая Россия» во главе с их лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о повышении дохода пенсионеров, достигших возраста 75 лет или являющихся инвалидами I группы. Для таких граждан предлагается повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости на 100% (сейчас — 4982,9 рубля в месяц).

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В настоящее время аналогичная прибавка к страховой части пенсии существует только для граждан, достигших возраста 80 лет. В эту категорию не входят пенсионеры, которые и так получают повышенную пенсию: за выслугу лет, лица, проходившие военную служб, сотрудники МВД, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, служащие войск Росгвардии.

«Настоящий проект федерального закона будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряженности за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан.

Вступление в силу настоящего проекта федерального закона предполагается с 1 января 2020 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В разделе финансово-экономического обоснования законопроекта сказано, что, по информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, дополнительные расходы федерального бюджета в связи с повышением выплат для категории 75-летних граждан в 2021 году увеличат расходы бюджета на 181,2 млрд рублей, в 2022 году — на 208,3 млрд рублей, в 2023 году — на 256,8 млрд рублей.

«Источником финансирования указанных дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета будут являться увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы в очередном финансовом году и в плановом периоде бюджетного цикла ввиду реализации мер по стабилизации экономики, устранения структурных дисбалансов и препятствий для развития экономики, предпринимаемых правительством РФ», — надеются авторы законопроекта.

Впрочем, такой оптимизм справороссов не нашел одобрения в правительстве.

Из приложенного к законопроекту заключения правительства, подписанного зампредом Дмитрием Григоренко, следует, что «пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений».

Как отмечает заместитель Михаила Мишустина, с учетом закрепленного в федеральном законе «О страховых пенсиях» положения о единообразии применения норм пенсионного законодательства внесение подобных нововведений вызовет потребность установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки, «например осуществления компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет».

«Предлагаемые законопроектом изменения приведут к дополнительным расходам, которые федеральными законами «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» не предусмотрены.

Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается»,

— отрезали в правительстве.

Более того, этот законопроект поссорил думские партии. ЛДПР обвинила справороссов в заимствовании идеи, поскольку в конце мая внесла проект аналогичного предложения в Госдуму. Сторонники Владимира Жириновского в частности сообщали, что граждан старше 75 лет Всемирная организация здравоохранения относит к лицам старческого возраста.

«Данная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи», — аргументировали свои поправки либерал-демократы.

На официальном сайте ЛДПР появилось сообщение с обвинением коллег из «Справедливой России» в плагиате.

«Коллеги из СР снова предпочли не напрягаться лишний раз. Зачем? Можно спустя полтора месяца после авторской инициативы ЛДПР по снижению возраста начисления повышенной фиксированной выплаты к пенсии с 80 до 75 лет переставить несколько букв — и внести как своё», — говорится в сообщении партии.