Поддержка бизнеса: пиво может вернуться в парки и на АЗС

Минпромторг предложил смягчить условия продажи алкоголя, чтобы поддержать отрасли торговли и общепита, пострадавшие от пандемии коронавируса. В частности, чиновники предлагают вновь разрешить автозаправкам торговать пивом. Инициатива содержится в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2019 году, подтвердили «Газете.Ru» в ФАС.

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Из доклада ФАС следует, что ряд определенных мер поддержки, предполагающих смягчение условий продажи спиртного, может помочь быстрее восстановиться пострадавшим от пандемии отраслям — общепиту и торговле. Так, чиновники считают целесообразным разрешить продавать пиво на АЗС.

Бизнес инициативу ФАС поддерживает. Положительно к смягчению ограничений продажи пива на АЗС относятся в компании «Балтика». Директор по работе с органами государственной власти Ирина Федорова обращает внимание на тот факт, что

реализация алкогольной продукции, прежде всего пива, разрешена на автозаправочных станциях в странах Европейского Союза, и является общепризнанной нормой по поддержке прибыльности автозаправочных станций.

«Мы считаем, что снятие ограничения на продажу пива станет хорошей поддерживающей мерой для владельцев заправок, пострадавших от снижения спроса на топливо. Автомобилистам также будет удобнее купить пиво по дороге, чем специально для этого заезжать в магазин», — сообщили «Газете.Ru» в компании. При этом Ирина Федорова отмечает, что не разделяет опасения оппонентов, утверждающих, что покупка алкоголя на АЗС повлечет за собой рост нарушений при вождении автомобилей. «Приобретение алкоголя в торговой точке не означает сиюминутного потребления, ведь в крупные торговые центры потребители также приезжают на машинах, закупают алкоголь и уезжают», — объясняет Федорова.

Однако, как отмечают в «Балтике», потенциал продаж на АЗС невелик, и до запрета на такую торговлю средние продажи алкоголя в магазине при заправке были в разы ниже, чем в традиционной точке.

За продажу пива на АЗС выступает и компания AB InBev Efes. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям Ораз Дурдыев считает, что очевидной причинно-следственной связи между приобретением алкогольной продукции на АЗС и ее употреблением нет, и запрет на продажу спиртного в таких точках лишь привел к дискриминации в пользу крупного сетевого ритейла.

Начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин также отмечает, что малоформатной торговле трудно конкурировать с сетевыми ритейлерами, поэтому необходимо создать равные конкурентные условия для всех участников рынка.

«Очень важно соблюдать баланс между ограничением потребления алкогольной продукции населением и созданием конкурентных условий для деятельности предприятий, которые занимаются реализацией алкогольной продукции, выполняя при этом все требования законодательства РФ, имея соответствующие лицензии и выплачивая все предусмотренные налоги и акцизные платежи в бюджет», — прокомментировал он «Газете.Ru».

Владимир Мишеловин обращает внимание на тот факт, что в сложившихся экономических условиях предложения, направленные на поддержку легального бизнеса заслуживают внимания и обсуждения. «В частности, продажа пива, сидра, пуарэ на АЗС, и интернет-торговля алкогольной продукцией», — отмечает Мишеловин.

В частности, ФАС предлагает разрешить продавать алкоголь через интернет. Ирина Федорова напоминает, что пандемия способствовала росту продаж в онлайн-формате, а запрет на продажу алкоголя фактически не работает, онлайн-торговля происходит нелегально, и есть риск, что потребители покупают контрафакт.

«Легализация дистанционной продажи алкогольной продукции будет способствовать повышению прозрачности покупок и, как следствие, снижению возможности уклонения от уплаты акцизов и налогов. Мы предполагаем, что к этому вопросу правительство вернется осенью», — говорит директор «Балтики» по работе с органами госвласти.

Также антимонопольная служба предлагает сделать бессрочными лицензии на розничную продажу алкоголя — сейчас она выдается на срок до пяти лет с возможностью продления.

«Мы приветствуем любые инициативы, направленные на снижение административной нагрузки и упрощение бюрократических процедур для легального бизнеса, если это не повлечет за собой негативных последствий», — комментирует инициативу «Газете.Ru» Ораз Дурдыев.

Еще одно предложение ФАС— снять запрет продавать спиртное в заповедниках, национальных парках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

По мнению Ирины Федоровой, эта инициатива является адекватной, но при создании оборудованных мест, чтобы алкогольная продукция могла употребляться в пределах кафе и ресторанов — сейчас люди пьют в парках нелегально, зачастую оставляют мусор.

«Бизнес способен упорядочить продажу напитков, организовать места для сбора отходов, установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Немаловажно, что появятся новые рабочие места, это особенно актуально для ресторанной сферы, которая сейчас терпит значительный ущерб», — резюмирует Федорова.