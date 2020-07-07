Первые результаты кризиса: банкротов стало в 1,5 раза больше

За первое полугодие 2020 года российские суды признали банкротами 42,7 тыс. граждан, в том числе — индивидуальных предпринимателей. Это на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019 года, подсчитали аналитики единого реестра «Федресурс». Во втором квартале года суды признали несостоятельными 20,4 тыс. россиян; рост к показателю прошлого года составил 29,6%. При этом рост числа обанкротившихся граждан по сравнению с первым кварталом замедлился.

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Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объясняет такую динамику тем, что в период ограничений с 19 марта по 11 мая суды редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан, в результате чего к концу второго квартала суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы. Так, в июне число личных банкротств выросло до 11,5 тыс., что в два раза выше показателя аналогичного периода 2019 года.

Количество решений о банкротстве юридических лиц, напротив, снизилось на 26% год к году. На этот показатель повлиял введенный Владимиром Путиным полугодовой мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

При этом кредиторы и должники за первую половину этого года заявили в 3 раза больше намерений обратиться в суд с заявлением о несостоятельности, чем было реальных корпоративных банкротств. В первом полугодии 2019 этот показатель был меньше — заявления превышали реальные банкротства в 2,5 раза. Алексей Юхнин прогнозирует, что во втором полугодии будет виден возврат к уровню прошлого года, когда суды рассмотрят все дела, что не смогли ранее в режиме ограничений.

Очевидно, что любая статистика за первое полугодие 2020 года свидетельствует только об эпидемии коронавируса, говорит руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

«Оба тренда [рост личных банкротств и сокращение юридических] отмечались в течение последних лет, но таких значительных колебаний мы не видели уже давно, хоть и это объяснимо в свете эпидемии. Сейчас статистика отражает резкое снижение деловой активности (отсюда снижение числа корпоративных банкротств) и многочисленные сокращения персонала вкупе с общим падением доходов населения (это объясняет количество персональных банкротств)», — предполагает Константинов.

Тенденция снижения количества банкротных дел среди компаний — временная, говорит финансовый аналитик Жан-Поль Чуркин.

«Это не говорит о нормализации ситуации в стране, а свидетельствует лишь о том, что государственные инстанции временно приостановили работу по рассмотрению такой категории дел. Скоро мы увидим неминуемый скачок статистических показателей вверх», — уверяет эксперт.

По опыту прошлых кризисов, корпоративные банкротства тоже покажут рост, соглашается Дмитрий Константинов. Он отмечает, что здесь дело не только в моратории, который рано или поздно закончится, но и в возобновлении работы банков и других кредиторов.

Сам мораторий на банкротство компаний, по словам эксперта – стандартный ответ на кризис, который используется во многих юрисдикциях, и в целом, по оценкам Константинова, эта мера была нужна.

Жан-Поль Чуркин, в свою очередь, отмечает, что о положительном влиянии данной меры на экономическую ситуацию в стране говорить сложно. «Скорее малому и среднему бизнесу больше помогут дотации, снижение налоговых ставок, снижение ставок по кредитам или же отсрочка различного рода платежей», — рассуждает финансовый аналитик.

Сам по себе мораторий по итогам года, скорее всего, не повлияет на количество банкротств, считает исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. Он объясняет это тем, что мораторий дает временный иммунитет, по окончании действия которого возможность банкротства снова возникнет.

«Поскольку мораторий означает и запрет на обращение взыскания на заложенное имущество и приостановление исполнительных производств, части должников он конечно поможет сохранить имущество и, возможно, найти дополнительные источники финансирования. Но вряд ли это сильно изменит статистику», — предполагает эксперт.

Что касается личных банкротств граждан, которые и так выросли в 1,5 раза в 2020 году, снижения таких дел пока что тоже не ожидается.

«Пока нет предпосылок для снижения числа таких банкротств. Более вероятен рост несостоятельных граждан», — уверен Бабенко. При этом эксперт отмечает, что нельзя однозначно оценивать увеличение числа личных банкротств как негативное явление. По его словам, это, скорее наоборот, свидетельство оздоровления экономики за счет списания невозвратных долгов и более активное участие граждан и их кредиторов в определении судьбы их долгов.

Директор юридического бюро также отмечает, что из-за замедления всех процессов, в том числе явного снижения скорости работы судов, несмотря на ухудшение финансового положения в ряде отраслей, резкого роста банкротств мы можем и не увидеть. Проблемы с обслуживанием долга, возникшие в связи с пандемией, могут сказаться на увеличении банкротств в перспективе 1-2 лет, говорит Антон Бабенко. Он объясняет это тем, что как правило, процедура банкротства производится после процессов взыскания.