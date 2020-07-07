«Корона-шок» не такой уж и страшный»: что помогло экономике

Российская экономика проявила неожиданную способность к сопротивлению последствиям пандемии коронавируса, заявил японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо. О причинах устойчивости российской экономики он рассказал в своей статье для JB Press.

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Юсукэ Оцубо отметил, что несмотря на частые обвинения России в нефтяной зависимости, в результате предыдущих кризисов она накопила мощный производственный потенциал.

«Нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть явилось тем фактором, который существенного затормозил экономическое развитие России <…>

Однако если мы посмотрим на макроэкономические показатели России, продемонстрированные в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «корона-шок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным», — пишет экономист.

По мнению Оцубо, российскую экономику закалила борьба с западными санкциями. На фоне многочисленных ограничений с 2014 года Россия активно наращивала собственное производство и выпуск продовольствия, превратившись в мощную сельскохозяйственную державу, пишет экономист. В результате вызванные введением карантина экономические издержки и колебания мировых цен на нефть не нанесли ей удар ожидаемой мощи.

Высокую устойчивость российской экономики к последствиям коронавируса отмечают также европейские и американские инвесторы, указывает Оцубо. При этом эксперты уверены, что в арсенале у российских властей остается еще немало продвинутых и эффективных мер по ускорению экономического развития, заявил экономист.

«Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери», — предполагает Юсукэ Оцубо.

По прогнозу экономиста, справиться с последствиями пандемии России помогут меры правительства по поддержке экономики, многомиллиардная «подушка безопасности» Фонда национального благосостояния, а также активное развитие внутреннего туризма.

Помимо прочего, Юсукэ Оцубо отмечает такой неожиданный нюанс последствий коронавируса — сокращение Россией объемов своего импорта.

«Из-за закрытия авиарейсов в 2020 году российские туристы не потратят за рубежом те колоссальные суммы, которые они привыкли расходовать на заграничный отдых и путешествия. Все эти деньги останутся в стране, что позволит ей легче пережить кризис»,

— отмечает экономист.

Планы по развитию национальных проектов, в свою очередь, Оцубо назвал «весьма амбициозными» и отметил, что они выделяются своими объемами среди всех начинаний президента России Владимира Путина за все время с момента его прихода к власти в 2000 году.

Национальный план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса уже разработан правительством. Во вторник, 2 июня, в ходе рабочей встречи по видеосвязи премьер-министр России Михаил Мишустин представил его президенту страны Владимиру Путину.

План будут реализовывать в три этапа. Первый предполагает стадию адаптации и стабилизации в июне–сентябре этого года, второй — восстановление с октября по июнь 2021 года, а на третьем этапе, в июле–декабре 2021 года, планируется выйти на активный рост. Согласно плану, к концу следующего года рост отечественного ВВП должен достигнуть не менее 2,5%, реальные доходы россиян выйдут на устойчивый рост, а уровень безработицы снизится до показателя менее 5%.

Как отметил премьер, стоимость исполнения такого плана обойдется примерно в 5 трлн рублей. В представленном президенту документе описано около 500 конкретных мероприятий, охватывающих практически все экономические секторы страны, нуждающиеся в поддержке для преодоления «коронавирусного» кризиса. В плане перечислены как уже запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ), так и новые инициативы.