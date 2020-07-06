Сняли с якоря: «Северный поток — 2» пробил все запреты

Датское энергетическое агентство (ДЭА) приняло решение об изменении условия использования трубоукладочных судов с якорным позиционированием в своих территориальных водах к юго-востоку от острова Борнхольм на дне Балтийского моря. Об этом в понедельник 6 июля сообщил информационный портал en-press.ens.dk со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

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Речь идет о достройке на незаконченном участке газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию.

В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть морского дна, необходимая для прокладки газовой трубы, находится

за пределами района, где не рекомендуется траление, якорные стоянки и любые донные работы в связи с тем, что существует риск зацепить якорем захороненные там боеприпасы с химическими веществами.

Решение принимается в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешать строительство транзитных трубопроводов только при соблюдении правил безопасности для водных ресурсов и окружающей среды в целом.

С якорем теперь можно

Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования. Ранее глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен пояснил ТАСС, что компания 5 июня обратилась к регулятору с просьбой одобрить использование судов с якорным позиционированием для прокладки труб при завершении строительства газопровода «СП — 2».

Сейчас «Северный поток — 2» построен на 93%.

Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Они были оборудованы приборами динамического позиционирования.

Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. Например, при помощи якорной баржи «Фортуна» или трубоукладчика «Академик Черский». Как уточняется, в настоящий момент оба судна располагаются в порту Мукран, где находится логистическая база «Северного потока — 2».

Газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря в любом случае будут достроен, в этом заинтересованы все европейские страны, говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Проект не будет остановлен, несмотря на политику Дании и США, которые не способствуют достройке газопровода, пояснял 19 мая дипломат в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

Против прокладывания газовой трубы из России в ЕС выступали также Турция, Польша и ряд других стран. В сложившейся ситуации главное для «Газпрома» — корректное поведение, говорил «Газете.Ru» глава Фонда энергетической политики Константин Симонов. «Нет ничего важнее репутации надежного поставщика. Это важно, чтобы потребитель не отвернулся, чтобы у Европы не возникло желания закупать газ у США и вообще где угодно и по какой угодно цене, лишь бы не иметь дел с Россией, которая, как считается, размахивает газовой дубиной над бедной старушкой Европой», — считает эксперт.

Дешевый газ превыше всего

При этом если Россия завершит строительство «СП — 2», то в отношении «Газпрома» автоматически будут введены одобренные в декабре прошлого года санкции, об этом написало издание Atlantic Council со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза.

По словам республиканца, американское правительство одобрило ограничительные меры против российского газопровода, и, если трубоукладчик «Академик Черский» достроит нитку, то глава Белого дома Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.

В ответ на это член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал на размытость формулировок в угрозе Круза. «Непонятно, будут ли они против компаний, которые владеют этим трубоукладчиком, или против «Газпрома» и пятерки ведущих нефтегазовых компаний мира. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?» — говорил депутат.

Возражения по поводу достройки газопровода имелись ранее и у Федерального сетевого агентства ФРГ. Агентство отказало компании Nord Stream 2 AG — оператору проета — в выведении проекта «Северный поток - 2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза.

В немецком агентстве отмечали, что Nord Stream 2 AG не сумела своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая прошлого года. А этот срок был необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы.

Обновленная Газовая директива ЕС, в частности, подразумевает, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% ее мощностей. На остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не зависимые от основного поставщика, то есть от «Газпрома».

Депутат Госдумы Сергей Железняк в интервью «Российской газете» заявлял в этой связи, что решение Германии по «Северному потоку — 2» продемонстрировало несамостоятельность немецкого правительства.

По мнению парламентария, Берлин проявил покорность перед волей Вашингтон, который неоднократно давил на ФРГ, пытаясь заставить отказаться от российского газопровода.

В ответ на это глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств. По его словам, Германии нужен российский газ, потому что Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля. Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», уточнил немецкий политик.

К достройке газопровода приступят после истечения срока обжалования обновленного разрешения Дании — 3 августа.