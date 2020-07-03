Утилизируй это: в России подорожает оружие

Уже с 1 января 2021 года в России может появиться утилизационный сбор на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам. Законопроект, содержащий поправки в законы «Об оружии» и «Об отходах производства и потребления», разработал комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию, сообщает РБК.

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Отмечается, что инициатором документа стал губернатор Удмуртии Александр Бречалов, в подведомственном регионе которого находится российский оружейный гигант концерн «Калашников».

Депутатские поправки предусматривают, что

сумма утилизационного сбора за один пневматический пистолет или винтовку составит 3 тыс. рублей, а за единицу огнестрельного — 10 тыс. рублей.

«Мы вышли с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия», — сообщил по этому поводу представитель Бречалова.

Утилизационный сбор коснется только гражданского оружия, предназначенного для самообороны, спорта и охоты, а также использующегося в культурных и образовательных целях. Закон «Об оружии» предполагает, что гражданское оружие не должно иметь возможность вести стрельбу очередями и иметь магазин объемом свыше десяти патронов.

Помимо самого утилизационного сбора законопроект предусматривает введение обязанности для его производителей ввести паспорт огнестрельных и пневматических единиц, деньги от сбора направлять в бюджет в виде неналогового платежа; направлять средства из бюджета компаниям, имеющим лицензию на утилизацию оружия, а также на строительство необходимой инфраструктуры.

В финансово-экономическом обосновании документа сообщается, что доходы бюджета в случае одобрения этого решения составят 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд рублей будет компенсироваться отечественным оружейникам,

таким образом доход государства от нововведения составит 1,4 млрд рублей ежегодно.

Предусмотрены и исключения по уплате нового сбора для отдельных организаций — это дипломатические представительства и консульские миссии, а также международные компании, за которыми закреплены привилегии и иммунитет в соответствии с нормами международного права. Кроме того, утильсбор не будут платить переселенцы и беженцы, которые ввозят в Россию личное оружие, а также граждане, въехавшие в страну транзитом.

Всего в России насчитывается около 4 млн владельцев огнестрельного оружия, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. В 2019 в обороте, по данным Минпромторга и ФТС, в России находилось 96,2 тыс. единиц гражданского огнестрельного оружия и 478,4 тыс. штук пневматики.

В среднем цена одного нового гражданского ружья российского производства составляет 25–30 тыс. рублей, недорогого пневматического — 5–10 тыс. рублей,

сообщил главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.

В России утилизацией изъятого, самодельного, переделанного в боевое, запрещенного к обороту, а также технически непригодного оружия занимается Росгвардия. Однако ведомству не хватает денег на эти цели, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Какая сумма была бы достаточной не сообщается.

В тоже время действующее законодательство предусматривает в обязательном порядке сдавать старое непригодное оружие в случае его ненадобности. Только в этом случае Росгвардия снимает оружие с учета на граждан. Впрочем, не все владельцы огнестрелов поступают именно так, по этой причине в 2008–2016 годах было утрачено около 50,2 тыс. штук гражданского оружия, говорится в пояснительной записке.

Введение дополнительного сбора приведет к подорожанию оружия для конечного потребителя, как минимум на цену этого сбора — на 3-10 тыс. рублей, отмечает зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Российские заводы получат поддержку, но импортная техника подорожает в первую очередь.

«Введение утилизационного сбора неминуемо повысит цену на оружие зарубежного производства, что в условиях текущего сокращения числа владельцев оружия может усилить тенденции снижения объемов рынка», — рассказал источник издания в одной из крупных оружейных госкомпаний.